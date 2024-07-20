"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте - 20.07.2024 Украина.ру
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"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте
"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте - 20.07.2024 Украина.ру
"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте
Молдавия уже сегодня является участником военного конфликта, так как страна превратилась в хаб для военных самолетов. Это "опасные игры, которые не способствуют мирному урегулированию", предупредил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику
2024-07-20T10:54
2024-07-20T10:55
новости
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сша
война
сво
авиация
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По его словам, доказательства того, что Молдавия стала узлом остановки военной авиации он видел сам. Также политик усомнился в том, что Кишенев помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы. Он также призвал граждан страны "дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком".Подробнее о том, что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко в эфире Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240520/1055157701.html
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новости, молдавия, запад, сша, война, сво, авиация
Новости, Молдавия, Запад, США, война, СВО, авиация

"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте

10:54 20.07.2024 (обновлено: 10:55 20.07.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Молдавия уже сегодня является участником военного конфликта, так как страна превратилась в хаб для военных самолетов. Это "опасные игры, которые не способствуют мирному урегулированию", предупредил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику
По его словам, доказательства того, что Молдавия стала узлом остановки военной авиации он видел сам. Также политик усомнился в том, что Кишенев помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы.
"Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее. (...) Призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта", — сказал Кику в эфире телеканала Rlive.
Он также призвал граждан страны "дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком".
Подробнее о том, что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко в эфире Украина.ру.
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