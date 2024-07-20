"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте
10:54 20.07.2024 (обновлено: 10:55 20.07.2024)
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Молдавия уже сегодня является участником военного конфликта, так как страна превратилась в хаб для военных самолетов. Это "опасные игры, которые не способствуют мирному урегулированию", предупредил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику
По его словам, доказательства того, что Молдавия стала узлом остановки военной авиации он видел сам. Также политик усомнился в том, что Кишенев помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы.
"Есть фотографии с приземлившимися транспортными и военными самолетами. Меня как гражданина, как родителя беспокоит все происходящее. (...) Призываю всех: не играйте с огнем. Не надо втягивать нашу страну в опасные игры. Мы должны не допустить этого. Надо призывать к миру и способствовать завершению конфликта", — сказал Кику в эфире телеканала Rlive.
Он также призвал граждан страны "дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком".
20 мая, 04:30Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и МолдавииНа Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой