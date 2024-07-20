https://ukraina.ru/20240720/1056376992.html

"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте

"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте - 20.07.2024 Украина.ру

"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте

Молдавия уже сегодня является участником военного конфликта, так как страна превратилась в хаб для военных самолетов. Это "опасные игры, которые не способствуют мирному урегулированию", предупредил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику

2024-07-20T10:54

2024-07-20T10:54

2024-07-20T10:55

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По его словам, доказательства того, что Молдавия стала узлом остановки военной авиации он видел сам. Также политик усомнился в том, что Кишенев помогает перевозить по воздуху исключительно гуманитарные грузы. Он также призвал граждан страны "дать властям четкий сигнал, что не надо вовлекать Молдавию в конфликты и превращать страну в поле битвы между Западом и Востоком".Подробнее о том, что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва смотрите в интервью политолога Ростислава Ищенко в эфире Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240520/1055157701.html

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новости, молдавия, запад, сша, война, сво, авиация