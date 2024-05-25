https://ukraina.ru/20240525/1055284313.html

"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко

"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко - 25.05.2024 Украина.ру

"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко

Молдавию усиленно затягивают в состав Румынии вопреки неприятию этой идеи большинством населения обеих стран. Украина.ру, 25.05.2024

2024-05-25T12:25

2024-05-25T12:25

2024-05-25T12:25

ростислав ищенко

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Молдавию усиленно затягивают в состав Румынии вопреки неприятию этой идеи большинством населения обеих стран.О том, почему это может стать новой точкой военного противостояния России и Запада, рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240525/1055282541.html

сша

молдавия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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ростислав ищенко, сша, молдавия, москва, видео, париж, новости