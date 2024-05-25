"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко - 25.05.2024 Украина.ру
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"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко
"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко - 25.05.2024 Украина.ру
"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко
Молдавию усиленно затягивают в состав Румынии вопреки неприятию этой идеи большинством населения обеих стран. Украина.ру, 25.05.2024
2024-05-25T12:25
2024-05-25T12:25
ростислав ищенко
сша
молдавия
москва
видео
париж
новости
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Молдавию усиленно затягивают в состав Румынии вопреки неприятию этой идеи большинством населения обеих стран.О том, почему это может стать новой точкой военного противостояния России и Запада, рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
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ростислав ищенко, сша, молдавия, москва, видео, париж, новости
Ростислав Ищенко, США, Молдавия, Москва, Видео, Париж, Новости

"Так русские и до Парижа дойдут": что задумали США в Молдавии и как на это ответит Москва – Ищенко

12:25 25.05.2024
 
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Молдавию усиленно затягивают в состав Румынии вопреки неприятию этой идеи большинством населения обеих стран.
О том, почему это может стать новой точкой военного противостояния России и Запада, рассказал политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру.
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Ростислав ИщенкоСШАМолдавияМоскваВидеоПарижНовости
 
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