Главное за ночь 19 июля - 19.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 19 июля
Главное за ночь 19 июля - 19.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 июля
Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Зеленский. Украина.ру, 19.07.2024
2024-07-19T08:09
2024-07-19T08:09
новости
россия
запад
украина
владимир зеленский
андрей марочко
петер сийярто
ес
f-16
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Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Зеленский.По его словам, Киев надеялся, что его военные усилия подкрепят прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.Солдаты ВСУ отбирают транспорт у медиков, полицейских, коммунальщиков и гражданских лиц для передвижения в Купянске Харьковской области и его окрестностях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Евросоюз только копирует позицию США по вопросу Украины, что является проблемой, поскольку Брюсселю нужно выработать свою стратегию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости. Согласно оценкам организации, по итогам сезона Россия экспортировала 55,3 миллиона тонн пшеницы, что выше июньского прогноза организации в 53,1 миллиона тонн. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя.Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком объединению, следует из данных европейской статистики.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, андрей марочко, петер сийярто, ес, f-16
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Марочко, Петер Сийярто, ЕС, F-16

Главное за ночь 19 июля

08:09 19.07.2024
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Запад так и не поставил предназначенные для Украины истребители F-16, заявил в интервью BBC Зеленский.
"Прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас", — сказал он.
По его словам, Киев надеялся, что его военные усилия подкрепят прибытием самолетов F-16, обещанных союзниками этим летом.
Солдаты ВСУ отбирают транспорт у медиков, полицейских, коммунальщиков и гражданских лиц для передвижения в Купянске Харьковской области и его окрестностях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Евросоюз только копирует позицию США по вопросу Украины, что является проблемой, поскольку Брюсселю нужно выработать свою стратегию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Россия по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта, следует из данных Международного совета по зерну, которые изучило РИА Новости. Согласно оценкам организации, по итогам сезона Россия экспортировала 55,3 миллиона тонн пшеницы, что выше июньского прогноза организации в 53,1 миллиона тонн. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя.
Евросоюз в конце весны увеличил закупки российских железа и стали до максимума с июня 2022 года, в результате чего Россия стала главным их поставщиком объединению, следует из данных европейской статистики.
 
НовостиРоссияЗападУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей МарочкоПетер СийяртоЕСF-16
 
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