https://ukraina.ru/20240521/1055197163.html

На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область

На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область - 21.05.2024 Украина.ру

На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область

Украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава

2024-05-21T15:09

2024-05-21T15:09

2024-05-21T15:09

новости

владимир зеленский

сумская область

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Российские войска могут повторить что-то такое же в Сумской области, как это было сделано на Харьковском направлении. Об этом журналистам заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко."[Российские войска] могут в любой момент, даже несмотря на то, что они не имеют достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", - сказал он.Протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров. По словам Демченко, украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава. 14 мая украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничной зоны Сумской области. Решение принято из-за опасений о якобы готовящемся наступлении российских войск. Руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх сослался на некую информацию от военнослужащих ВСУ.

https://ukraina.ru/20240514/1055058401.html

сумская область

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новости, владимир зеленский, сумская область