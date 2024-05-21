На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область - 21.05.2024 Украина.ру
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На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область
На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область - 21.05.2024 Украина.ру
На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область
Украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава
2024-05-21T15:09
2024-05-21T15:09
новости
владимир зеленский
сумская область
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Российские войска могут повторить что-то такое же в Сумской области, как это было сделано на Харьковском направлении. Об этом журналистам заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко."[Российские войска] могут в любой момент, даже несмотря на то, что они не имеют достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", - сказал он.Протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров. По словам Демченко, украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава. 14 мая украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничной зоны Сумской области. Решение принято из-за опасений о якобы готовящемся наступлении российских войск. Руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх сослался на некую информацию от военнослужащих ВСУ.
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новости, владимир зеленский, сумская область
Новости, Владимир Зеленский, Сумская область

На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область

15:09 21.05.2024
 
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
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Украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава
Российские войска могут повторить что-то такое же в Сумской области, как это было сделано на Харьковском направлении. Об этом журналистам заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"[Российские войска] могут в любой момент, даже несмотря на то, что они не имеют достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", - сказал он.
Протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров. По словам Демченко, украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава.
14 мая украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничной зоны Сумской области. Решение принято из-за опасений о якобы готовящемся наступлении российских войск. Руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх сослался на некую информацию от военнослужащих ВСУ.
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 14:16
Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти Во исполнение рекомендаций военнослужащих украинской армии в Сумской области начата эвакуация гражданских лиц, проживающих в десяти километрах от границы с РФ. Переселение связано с участившимися обстрелами и анонсированным украинской стороной наступлением ВС РФ на регион, сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх
 
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