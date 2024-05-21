На Украине предсказывают наступление ВС РФ на Сумскую область
В среду, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области, где осмотрел ход строительства фортификационных сооружений
Украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава
Российские войска могут повторить что-то такое же в Сумской области, как это было сделано на Харьковском направлении. Об этом журналистам заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
"[Российские войска] могут в любой момент, даже несмотря на то, что они не имеют достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит по харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", - сказал он.
Протяженность границы Украины и России в Сумской области превышает 560 километров. По словам Демченко, украинские войска и пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя и уступают по количеству техники и личного состава.
14 мая украинские власти объявили об эвакуации жителей приграничной зоны Сумской области. Решение принято из-за опасений о якобы готовящемся наступлении российских войск. Руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх сослался на некую информацию от военнослужащих ВСУ.
14 мая, 14:16Эвакуация населения началась в Сумской области из-за вероятного наступления ВС РФ – власти Во исполнение рекомендаций военнослужащих украинской армии в Сумской области начата эвакуация гражданских лиц, проживающих в десяти километрах от границы с РФ. Переселение связано с участившимися обстрелами и анонсированным украинской стороной наступлением ВС РФ на регион, сообщил руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх