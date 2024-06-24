Конотоп-Бахмач-Киев: военный эксперт о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области - 24.06.2024 Украина.ру
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Конотоп-Бахмач-Киев: военный эксперт о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области
Конотоп-Бахмач-Киев: военный эксперт о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области - 24.06.2024 Украина.ру
Конотоп-Бахмач-Киев: военный эксперт о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области
Если говорить о возможном наступлении армии России на Сумском направлении, то нужно понимать, что наиболее важным населенным пунктом там является Конотоп. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-06-24T03:03
2024-06-24T04:53
новости
сумская область
вс рф
наступление
сво
россия
украина
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Конотоп Сумской области важен с точки зрения того, что через этот город проходит множество железнодорожных путей, отметил эксперт. "Изначально на железной дороге Москва — Киев было три важные узловые станции: Брянск, Хутор-Михайловский и Конотоп. Хутор-Михайловский давно не работает. Грузы по нему не шли. В начале СВО там даже наших войск не было. А Конотоп — это железная дорога на Сумы, западную Украину и Киев", - сказал Кутырь. После Конотопа в плане узловой станции идет Бахмач, а потом сразу Киев. Его тоже надо будет брать под контроль, подчеркнул писатель.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
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новости, сумская область, вс рф, наступление, сво, россия, украина
Новости, Сумская область, ВС РФ, наступление, СВО, Россия, Украина

Конотоп-Бахмач-Киев: военный эксперт о том, как могут наступать ВС РФ в Сумской области

03:03 24.06.2024 (обновлено: 04:53 24.06.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Если говорить о возможном наступлении армии России на Сумском направлении, то нужно понимать, что наиболее важным населенным пунктом там является Конотоп. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Конотоп Сумской области важен с точки зрения того, что через этот город проходит множество железнодорожных путей, отметил эксперт.
"Изначально на железной дороге Москва — Киев было три важные узловые станции: Брянск, Хутор-Михайловский и Конотоп. Хутор-Михайловский давно не работает. Грузы по нему не шли. В начале СВО там даже наших войск не было. А Конотоп — это железная дорога на Сумы, западную Украину и Киев", - сказал Кутырь.
После Конотопа в плане узловой станции идет Бахмач, а потом сразу Киев. Его тоже надо будет брать под контроль, подчеркнул писатель.
Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
 
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