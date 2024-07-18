Передавал сведения о войсковых частях. ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену - 18.07.2024 Украина.ру
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Передавал сведения о войсковых частях. ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену
Передавал сведения о войсковых частях. ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену - 18.07.2024 Украина.ру
Передавал сведения о войсковых частях. ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену
Федеральная служба безопасности по Новгородской области сообщила о задержании жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены
2024-07-18T07:15
2024-07-18T07:19
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Мужчина работал на одном из предприятий военно-промышленного комплекса.По собственной инициативе он установил контакт с представителем Главного управления разведки МО Украины и передал ему сведения о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях.На вопрос, сделал ли он это добровольно, подозреваемый ответил положительно и отметил, что в содеянном раскаивается."Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения", - добавил официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, фсб, украина, военный, предприятие, госизмена
Новости, Россия, ФСБ, Украина, военный, предприятие, госизмена

Передавал сведения о войсковых частях. ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену

07:15 18.07.2024 (обновлено: 07:19 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности по Новгородской области сообщила о задержании жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены
Мужчина работал на одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
По собственной инициативе он установил контакт с представителем Главного управления разведки МО Украины и передал ему сведения о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях.
"По просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные "2ГИС" (электронный справочник с картами городов - ред.) о нахождении воинской части", - признал задержанный.
На вопрос, сделал ли он это добровольно, подозреваемый ответил положительно и отметил, что в содеянном раскаивается.
"Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения", - добавил официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.
В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФСБУкраинавоенныйпредприятиегосизмена
 
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