https://ukraina.ru/20240718/1056305601.html

"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог

"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог - 18.07.2024 Украина.ру

"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог

Даже если Запад передаст Украине истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-18T03:15

2024-07-18T03:15

2024-07-18T03:15

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Искусственный интеллект для использования FPV-дронов в ближайшее время поменяет очень многое. Бойцы ВС РФ будут сбивать средства, которые полетят в нашу сторону. До этого осталось не так много времени, рассказал эксперт.Посмотрите, насколько эффективно работают российские средства поражения по аэродромам на оперативной глубине противника. Когда Украина получит самолеты F-16, российские ВКС тоже будут их сбивать, добавил он.Более того, даже если у Киева появятся истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО физической и психологической реабилитации, волонтерской работе, ранениях и мотивации на фронте - в интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240717/1056293763.html

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новости, украина, запад, вкс, f-16, самолет, авиация, поставки, сво, дороги, истребитель, россия