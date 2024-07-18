"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Даже если Запад передаст Украине истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Искусственный интеллект для использования FPV-дронов в ближайшее время поменяет очень многое. Бойцы ВС РФ будут сбивать средства, которые полетят в нашу сторону. До этого осталось не так много времени, рассказал эксперт.
Посмотрите, насколько эффективно работают российские средства поражения по аэродромам на оперативной глубине противника. Когда Украина получит самолеты F-16, российские ВКС тоже будут их сбивать, добавил он.
"Да, на Украине есть фантазеры, которые говорят, что для взлета F-16 можно использовать рокадные дороги, но это просто какой-то космос. Если вы будете ставить самолеты на дороги, они создадут огромные пробки, когда нам будет проще уничтожать все остальное. Так что это маловероятно", - отметил Насонов.
Более того, даже если у Киева появятся истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
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