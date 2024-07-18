"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог - 18.07.2024 Украина.ру
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"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог
"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог - 18.07.2024 Украина.ру
"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог
Даже если Запад передаст Украине истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-18T03:15
2024-07-18T03:15
новости
украина
запад
вкс
f-16
самолет
авиация
поставки
сво
дороги
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Искусственный интеллект для использования FPV-дронов в ближайшее время поменяет очень многое. Бойцы ВС РФ будут сбивать средства, которые полетят в нашу сторону. До этого осталось не так много времени, рассказал эксперт.Посмотрите, насколько эффективно работают российские средства поражения по аэродромам на оперативной глубине противника. Когда Украина получит самолеты F-16, российские ВКС тоже будут их сбивать, добавил он.Более того, даже если у Киева появятся истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО физической и психологической реабилитации, волонтерской работе, ранениях и мотивации на фронте - в интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запад, вкс, f-16, самолет, авиация, поставки, сво, дороги, истребитель, россия
Новости, Украина, Запад, ВКС, F-16, самолет, авиация, поставки, СВО, дороги, истребитель, Россия

"Это просто какой-то космос": Насонов пояснил, сможет ли Украина запускать F-16 с рокадных дорог

03:15 18.07.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Даже если Запад передаст Украине истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Искусственный интеллект для использования FPV-дронов в ближайшее время поменяет очень многое. Бойцы ВС РФ будут сбивать средства, которые полетят в нашу сторону. До этого осталось не так много времени, рассказал эксперт.
Посмотрите, насколько эффективно работают российские средства поражения по аэродромам на оперативной глубине противника. Когда Украина получит самолеты F-16, российские ВКС тоже будут их сбивать, добавил он.
"Да, на Украине есть фантазеры, которые говорят, что для взлета F-16 можно использовать рокадные дороги, но это просто какой-то космос. Если вы будете ставить самолеты на дороги, они создадут огромные пробки, когда нам будет проще уничтожать все остальное. Так что это маловероятно", - отметил Насонов.
Более того, даже если у Киева появятся истребители F-16, соотношение по авиации останется 1 к 20 в пользу российских ВКС. Это не то количество самолетов, которое может поменять ситуацию на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
О физической и психологической реабилитации, волонтерской работе, ранениях и мотивации на фронте - в интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества на сайте Украина.ру
Илья Мощанский интервью
Вчера, 04:39
Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на ЗапорожьеСчитается, что Украина быстрее мобилизует людей. Она создает бригады из полицейских и пограничников. Но за счет нашего преимущества в вооружениях, опыта и боевого управления мы медленно продвигаемся, не даем противнику стабилизировать фронт и подготовить контрудар
 
НовостиУкраинаЗападВКСF-16самолетавиацияпоставкиСВОдорогиистребительРоссия
 
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