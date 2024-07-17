Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"
10:33 17.07.2024 (обновлено: 10:41 17.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Побег группы военнослужащих украинской армии из девятого учебного батальона воинской части, расположенной в Одесской области, обернулся гибелью одного из солдат. Не менее семи выстрелов в него совершил пограничник, которому теперь грозит до десяти лет лишения свободы, передает "Политика страны"
От своего источника СМИ узнало подробности об инциденте, который произошел в минувшее воскресенье.
"В автомобиле "КИА", который преследовали пограничники находились четверо военных и один водитель. Все военнослужащие были солдатами части А4962. Сбежали они из 9 учебного батальона воинской части А0666. Во время их задержания один из военных начал драку, в ходе которой военный начал душить пограничника. После этого пограничник из своего табельного пистолета совершил 7 выстрелов", – сообщает телеграм-канал.
Уточняется, что пограничник нанес дезертиру ранение в область грудной клетки из-за чего тот погиб. Госбюро расследований запустило досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщала о пресечении массой попытки побега уклонистов за границу – в одном из сел Подольского района Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией.