https://ukraina.ru/20240717/1056302420.html

Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"

Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна" - 17.07.2024 Украина.ру

Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"

Побег группы военнослужащих украинской армии из девятого учебного батальона воинской части, расположенной в Одесской области, обернулся гибелью одного из солдат. Не менее семи выстрелов в него совершил пограничник, которому теперь грозит до десяти лет лишения свободы, передает "Политика страны"

2024-07-17T10:33

2024-07-17T10:33

2024-07-17T10:41

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От своего источника СМИ узнало подробности об инциденте, который произошел в минувшее воскресенье. "В автомобиле "КИА", который преследовали пограничники находились четверо военных и один водитель. Все военнослужащие были солдатами части А4962. Сбежали они из 9 учебного батальона воинской части А0666. Во время их задержания один из военных начал драку, в ходе которой военный начал душить пограничника. После этого пограничник из своего табельного пистолета совершил 7 выстрелов", – сообщает телеграм-канал. Уточняется, что пограничник нанес дезертиру ранение в область грудной клетки из-за чего тот погиб. Госбюро расследований запустило досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий. Ранее Госпогранслужба Украины сообщала о пресечении массой попытки побега уклонистов за границу – в одном из сел Подольского района Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240610/1055579518.html

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новости, одесская область, госпогранслужба, украина, уклонисты, побег, мобилизация, всу, сво