Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна" - 17.07.2024 Украина.ру
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Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"
Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна" - 17.07.2024 Украина.ру
Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"
Побег группы военнослужащих украинской армии из девятого учебного батальона воинской части, расположенной в Одесской области, обернулся гибелью одного из солдат. Не менее семи выстрелов в него совершил пограничник, которому теперь грозит до десяти лет лишения свободы, передает "Политика страны"
2024-07-17T10:33
2024-07-17T10:41
новости
одесская область
госпогранслужба
украина
уклонисты
побег
мобилизация
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От своего источника СМИ узнало подробности об инциденте, который произошел в минувшее воскресенье. "В автомобиле "КИА", который преследовали пограничники находились четверо военных и один водитель. Все военнослужащие были солдатами части А4962. Сбежали они из 9 учебного батальона воинской части А0666. Во время их задержания один из военных начал драку, в ходе которой военный начал душить пограничника. После этого пограничник из своего табельного пистолета совершил 7 выстрелов", – сообщает телеграм-канал. Уточняется, что пограничник нанес дезертиру ранение в область грудной клетки из-за чего тот погиб. Госбюро расследований запустило досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий. Ранее Госпогранслужба Украины сообщала о пресечении массой попытки побега уклонистов за границу – в одном из сел Подольского района Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
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новости, одесская область, госпогранслужба, украина, уклонисты, побег, мобилизация, всу, сво
Новости, Одесская область, Госпогранслужба, Украина, уклонисты, побег, мобилизация, ВСУ, СВО

Украинскому пограничнику, расстрелявшему дезертира, грозит до 10 лет тюрьмы – "Страна"

10:33 17.07.2024 (обновлено: 10:41 17.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Побег группы военнослужащих украинской армии из девятого учебного батальона воинской части, расположенной в Одесской области, обернулся гибелью одного из солдат. Не менее семи выстрелов в него совершил пограничник, которому теперь грозит до десяти лет лишения свободы, передает "Политика страны"
От своего источника СМИ узнало подробности об инциденте, который произошел в минувшее воскресенье.
"В автомобиле "КИА", который преследовали пограничники находились четверо военных и один водитель. Все военнослужащие были солдатами части А4962. Сбежали они из 9 учебного батальона воинской части А0666. Во время их задержания один из военных начал драку, в ходе которой военный начал душить пограничника. После этого пограничник из своего табельного пистолета совершил 7 выстрелов", – сообщает телеграм-канал.
Уточняется, что пограничник нанес дезертиру ранение в область грудной клетки из-за чего тот погиб. Госбюро расследований запустило досудебное расследование по факту превышения служебных полномочий.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщала о пресечении массой попытки побега уклонистов за границу – в одном из сел Подольского района Одесской области были задержаны 27 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией.
Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
10 июня, 13:00
"Танковая карусель" и дезертиры. Что происходит на УкраинеБоевые действия в зоне проведения спецоперации продолжаются, киевский режим ищет способы остановить массовое бегство из рядов ВСУ. В свою очередь, многие украинцы ищут возможности избежать призыва
 
НовостиОдесская областьГоспогранслужбаУкраинауклонистыпобегмобилизацияВСУСВО
 
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