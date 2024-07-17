Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ - 17.07.2024 Украина.ру
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Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ
Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ - 17.07.2024 Украина.ру
Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ
Российским специалистам надо разработать военно-технические разработки, которые позволят обнулить превосходство противника в плане БПЛА. Военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском таких решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T04:00
2024-07-17T04:00
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Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, рассказал сенатор.Поэтому российским специалистам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника в БПЛА. Именно поэтому военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском тех решений, которые сведут на нет преимущества ВСУ, добавил он.Ни один дрон не долетел до цели из-за электромагнитного воздействия, которое бойцы организовали с помощью систем радиоэлектронной борьбы, указал он.Это новые системы мощного РЭБа с правильно подобранными частотами, которые позволили подавить управление дроном. Так что мы обязательно найдем нужное решение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО
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новости, украина, сша, бпла, беспилотники, авиация, дроны, рэб, техника, военная техника, защита, всу, вс рф, сво
Новости, Украина, США, БПЛА, беспилотники, авиация, дроны, РЭБ, техника, военная техника, защита, ВСУ, ВС РФ, СВО

Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ

04:00 17.07.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью Д. Рогозина РИА Новости
Интервью Д. Рогозина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Российским специалистам надо разработать военно-технические разработки, которые позволят обнулить превосходство противника в плане БПЛА. Военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском таких решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, рассказал сенатор.
Поэтому российским специалистам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника в БПЛА. Именно поэтому военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском тех решений, которые сведут на нет преимущества ВСУ, добавил он.

"Такие решения, я уверен, мы найдем, мы их уже тестируем. Вчера, как я вам говорил выше, у нас был бой, когда нас хотели поразить два дрона ВСУ. Но противник не смог этого сделать, не смог поразить нашу тяжелую технику, которую мы защищали", - подчеркнул Рогозин.

Ни один дрон не долетел до цели из-за электромагнитного воздействия, которое бойцы организовали с помощью систем радиоэлектронной борьбы, указал он.
Это новые системы мощного РЭБа с правильно подобранными частотами, которые позволили подавить управление дроном. Так что мы обязательно найдем нужное решение, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
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