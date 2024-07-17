https://ukraina.ru/20240717/1056289299.html

Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ

Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ - 17.07.2024 Украина.ру

Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ

Российским специалистам надо разработать военно-технические разработки, которые позволят обнулить превосходство противника в плане БПЛА. Военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском таких решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин

2024-07-17T04:00

2024-07-17T04:00

2024-07-17T04:00

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Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, рассказал сенатор.Поэтому российским специалистам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника в БПЛА. Именно поэтому военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском тех решений, которые сведут на нет преимущества ВСУ, добавил он.Ни один дрон не долетел до цели из-за электромагнитного воздействия, которое бойцы организовали с помощью систем радиоэлектронной борьбы, указал он.Это новые системы мощного РЭБа с правильно подобранными частотами, которые позволили подавить управление дроном. Так что мы обязательно найдем нужное решение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО

https://ukraina.ru/20240715/1056253937.html

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