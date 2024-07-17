https://ukraina.ru/20240717/1056289299.html
Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ
Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ - 17.07.2024 Украина.ру
Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ
Российским специалистам надо разработать военно-технические разработки, которые позволят обнулить превосходство противника в плане БПЛА. Военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском таких решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T04:00
2024-07-17T04:00
2024-07-17T04:00
новости
украина
сша
бпла
беспилотники
авиация
дроны
рэб
техника
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042859897_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe4113f87dc1573d6c6dc23d82f2862c.jpg
Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, рассказал сенатор.Поэтому российским специалистам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника в БПЛА. Именно поэтому военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском тех решений, которые сведут на нет преимущества ВСУ, добавил он.Ни один дрон не долетел до цели из-за электромагнитного воздействия, которое бойцы организовали с помощью систем радиоэлектронной борьбы, указал он.Это новые системы мощного РЭБа с правильно подобранными частотами, которые позволили подавить управление дроном. Так что мы обязательно найдем нужное решение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руО том, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО
https://ukraina.ru/20240715/1056253937.html
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/17/1042859897_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4160d3f98e33b4c55a8e335285ebaa09.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, бпла, беспилотники, авиация, дроны, рэб, техника, военная техника, защита, всу, вс рф, сво
Новости, Украина, США, БПЛА, беспилотники, авиация, дроны, РЭБ, техника, военная техника, защита, ВСУ, ВС РФ, СВО
Ни один дрон не долетел до цели: Рогозин рассказал, как "Царские волки" тестируют новые системы РЭБ
Российским специалистам надо разработать военно-технические разработки, которые позволят обнулить превосходство противника в плане БПЛА. Военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском таких решений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
Украине беспилотники и комплектующие к ним поставляет весь западный мир. Все, что мы сбиваем, напичкано западной электроникой, которая создана в США, Нидерландах, Бельгии, Японии и так далее, рассказал сенатор.
Поэтому российским специалистам надо найти военно-технические решения, которые позволят обнулить превосходство, которое есть у противника в БПЛА. Именно поэтому военно-технический центр "Царские волки" работает над поиском тех решений, которые сведут на нет преимущества ВСУ, добавил он.
"Такие решения, я уверен, мы найдем, мы их уже тестируем. Вчера, как я вам говорил выше, у нас был бой, когда нас хотели поразить два дрона ВСУ. Но противник не смог этого сделать, не смог поразить нашу тяжелую технику, которую мы защищали", - подчеркнул Рогозин.
Ни один дрон не долетел до цели из-за электромагнитного воздействия, которое бойцы организовали с помощью систем радиоэлектронной борьбы, указал он.
Это новые системы мощного РЭБа с правильно подобранными частотами, которые позволили подавить управление дроном. Так что мы обязательно найдем нужное решение, заключил собеседник издания.
О том, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО