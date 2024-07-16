https://ukraina.ru/20240716/1056279846.html
"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам
"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам - 16.07.2024 Украина.ру
"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам
На Украине сегодня разжигают националистические чувства и ненависть ко всему русскому. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-16T10:36
2024-07-16T10:36
2024-07-16T10:39
новости
украина
россия
дмитрий песков
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056145892_0:190:3303:2047_1920x0_80_0_0_b185c0fa217a5d52c866a08da57604a8.jpg
"Народ оболванивают, им промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране, и при этом все равно такой вот процентаж. Это любопытные цифры, они говорят о многом", - сказал официальный представитель Кремля.Он заверил, что число украинцев, выступающих за проведение мирных переговоров с РФ, будет расти, динамика в стране меняется на фоне ужасов, которые царят на Украине.Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44 процентов, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35 процентов не считают, что время для начала таких переговоров настало.Подробнее о возможных переговорах - в материале Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056145892_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb352549d2a280877d64a1916ade4f14.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, дмитрий песков, переговоры
"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам
10:36 16.07.2024 (обновлено: 10:39 16.07.2024)
На Украине сегодня разжигают националистические чувства и ненависть ко всему русскому. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Народ оболванивают, им промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране, и при этом все равно такой вот процентаж. Это любопытные цифры, они говорят о многом", - сказал официальный представитель Кремля.
Он заверил, что число украинцев, выступающих за проведение мирных переговоров с РФ, будет расти, динамика в стране меняется на фоне ужасов, которые царят на Украине.
Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44 процентов, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35 процентов не считают, что время для начала таких переговоров настало.