"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам - 16.07.2024 Украина.ру
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"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам
"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам - 16.07.2024 Украина.ру
"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам
На Украине сегодня разжигают националистические чувства и ненависть ко всему русскому. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-16T10:36
2024-07-16T10:39
новости
украина
россия
дмитрий песков
переговоры
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"Народ оболванивают, им промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране, и при этом все равно такой вот процентаж. Это любопытные цифры, они говорят о многом", - сказал официальный представитель Кремля.Он заверил, что число украинцев, выступающих за проведение мирных переговоров с РФ, будет расти, динамика в стране меняется на фоне ужасов, которые царят на Украине.Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44 процентов, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35 процентов не считают, что время для начала таких переговоров настало.Подробнее о возможных переговорах - в материале Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, дмитрий песков, переговоры
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Песков, переговоры

"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам

10:36 16.07.2024 (обновлено: 10:39 16.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Украине сегодня разжигают националистические чувства и ненависть ко всему русскому. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Народ оболванивают, им промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране, и при этом все равно такой вот процентаж. Это любопытные цифры, они говорят о многом", - сказал официальный представитель Кремля.
Он заверил, что число украинцев, выступающих за проведение мирных переговоров с РФ, будет расти, динамика в стране меняется на фоне ужасов, которые царят на Украине.
Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44 процентов, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35 процентов не считают, что время для начала таких переговоров настало.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов на сайте Украина.ру.
 
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