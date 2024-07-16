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"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам

"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам - 16.07.2024 Украина.ру

"Народ оболванивают": Песков назвал любопытными результаты опроса украинцев по переговорам

На Украине сегодня разжигают националистические чувства и ненависть ко всему русскому. Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-07-16T10:36

2024-07-16T10:36

2024-07-16T10:39

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"Народ оболванивают, им промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране, и при этом все равно такой вот процентаж. Это любопытные цифры, они говорят о многом", - сказал официальный представитель Кремля.Он заверил, что число украинцев, выступающих за проведение мирных переговоров с РФ, будет расти, динамика в стране меняется на фоне ужасов, которые царят на Украине.Доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам в Россией, достигла 44 процентов, следует из результатов опроса, опубликованных украинским изданием "Зеркало недели", 35 процентов не считают, что время для начала таких переговоров настало.Подробнее о возможных переговорах - в материале Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, дмитрий песков, переговоры