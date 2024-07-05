Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов - 05.07.2024 Украина.ру
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Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов
Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов - 05.07.2024 Украина.ру
Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов
Президент России после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что обязательным условием для переговоров для урегулирования ситуации на Украине остается вывод ее войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
2024-07-05T17:18
2024-07-05T17:55
новости
виктор орбан
владимир путин
переговоры
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Он подчеркнул, что в дальнейшем должно быть не перемирие или пауза в боевых действиях для довооружения киевского режима, а полное и окончательное завершение конфликта. Помимо этого, глава государства указал причины по которым Киев не отменит режим военного положения."Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы. Шансы победить там у нынешних украинских властей близки к нулю", – добавил Путин. В целом, Москва воспринимает приезд премьера Венгрии как попытку восстановить диалог с Киевом. Путин назвал своевременными и полезными переговоры с Орбаном, поблагодарил его за визит. В свою очередь Виктор Орбан заявил, что Европе нужен мир, однако посетив Киев и Москву он понял, что позиции сторон далеки друг от друга. Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов, однако после них пресс-секретарь лидера РФ заявил, что никаких подвижек к переговорному процессу нет, так как видно нежелание Киева.Подробнее о том, как Виктор Орбан умыл руки в Киеве читайте в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.
https://ukraina.ru/20240705/1056096704.html
https://ukraina.ru/20240705/1056093842.html
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новости, виктор орбан, владимир путин, переговоры, всу, сво, украина, венгрия, вооруженные силы украины, россия
Новости, Виктор Орбан, Владимир Путин, переговоры, ВСУ, СВО, Украина, Венгрия, Вооруженные силы Украины, Россия

Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов

17:18 05.07.2024 (обновлено: 17:55 05.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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Президент России после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что обязательным условием для переговоров для урегулирования ситуации на Украине остается вывод ее войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
"Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в дальнейшем должно быть не перемирие или пауза в боевых действиях для довооружения киевского режима, а полное и окончательное завершение конфликта.
Помимо этого, глава государства указал причины по которым Киев не отменит режим военного положения.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
16:43
Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД УкраиныДелегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном самостоятельно приняла решение о поездке в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В МИД Украины за это упрекнули венгерского лидера, напомнив, что нельзя "обсуждать Украину без Украины"

"Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы. Шансы победить там у нынешних украинских властей близки к нулю", – добавил Путин.

В целом, Москва воспринимает приезд премьера Венгрии как попытку восстановить диалог с Киевом. Путин назвал своевременными и полезными переговоры с Орбаном, поблагодарил его за визит.
В свою очередь Виктор Орбан заявил, что Европе нужен мир, однако посетив Киев и Москву он понял, что позиции сторон далеки друг от друга.
Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов, однако после них пресс-секретарь лидера РФ заявил, что никаких подвижек к переговорному процессу нет, так как видно нежелание Киева.
Подробнее о том, как Виктор Орбан умыл руки в Киеве читайте в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
16:41
Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил КиевПоследние сутки в Европе гадали, полетит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву. Руководство ЕС пыталось оказывать на него давление, но своего не добилось − не уведомив Брюссель, политик прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с мирными инициативами по Украине.
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине
18:30Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре
17:46Штурма Гомеля и Мозыря не будет. Полковник Тиханский об очень хитром нападении ВСУ на Белоруссию
17:35Киев не допускает мысли о прекращении огня, заявил Путин и объяснил почему
17:25Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну
17:18Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов
17:01Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине
16:43Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины
16:41Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил Киев
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