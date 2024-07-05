Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов
17:18 05.07.2024 (обновлено: 17:55 05.07.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Президент России после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что обязательным условием для переговоров для урегулирования ситуации на Украине остается вывод ее войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
"Москва настаивает на выводе ВСУ из четырех новых регионов, есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в дальнейшем должно быть не перемирие или пауза в боевых действиях для довооружения киевского режима, а полное и окончательное завершение конфликта.
Помимо этого, глава государства указал причины по которым Киев не отменит режим военного положения.
16:43Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД УкраиныДелегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном самостоятельно приняла решение о поездке в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В МИД Украины за это упрекнули венгерского лидера, напомнив, что нельзя "обсуждать Украину без Украины"
"Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы. Шансы победить там у нынешних украинских властей близки к нулю", – добавил Путин.
В целом, Москва воспринимает приезд премьера Венгрии как попытку восстановить диалог с Киевом. Путин назвал своевременными и полезными переговоры с Орбаном, поблагодарил его за визит.
В свою очередь Виктор Орбан заявил, что Европе нужен мир, однако посетив Киев и Москву он понял, что позиции сторон далеки друг от друга.
Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов, однако после них пресс-секретарь лидера РФ заявил, что никаких подвижек к переговорному процессу нет, так как видно нежелание Киева.
16:41Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил КиевПоследние сутки в Европе гадали, полетит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву. Руководство ЕС пыталось оказывать на него давление, но своего не добилось − не уведомив Брюссель, политик прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с мирными инициативами по Украине.