https://ukraina.ru/20240705/1056098015.html

Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов

Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов - 05.07.2024 Украина.ру

Путин о переговорах с Украиной: Россия настаивает на выводе ВСУ из четырёх новых регионов

Президент России после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил, что обязательным условием для переговоров для урегулирования ситуации на Украине остается вывод ее войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

2024-07-05T17:18

2024-07-05T17:18

2024-07-05T17:55

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Он подчеркнул, что в дальнейшем должно быть не перемирие или пауза в боевых действиях для довооружения киевского режима, а полное и окончательное завершение конфликта. Помимо этого, глава государства указал причины по которым Киев не отменит режим военного положения."Если Украина прекратит режим военного положения, им придётся проводить президентские выборы. Шансы победить там у нынешних украинских властей близки к нулю", – добавил Путин. В целом, Москва воспринимает приезд премьера Венгрии как попытку восстановить диалог с Киевом. Путин назвал своевременными и полезными переговоры с Орбаном, поблагодарил его за визит. В свою очередь Виктор Орбан заявил, что Европе нужен мир, однако посетив Киев и Москву он понял, что позиции сторон далеки друг от друга. Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов, однако после них пресс-секретарь лидера РФ заявил, что никаких подвижек к переговорному процессу нет, так как видно нежелание Киева.Подробнее о том, как Виктор Орбан умыл руки в Киеве читайте в материале автора издания Украина.ру Олега Хавича.

https://ukraina.ru/20240705/1056096704.html

https://ukraina.ru/20240705/1056093842.html

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новости, виктор орбан, владимир путин, переговоры, всу, сво, украина, венгрия, вооруженные силы украины, россия