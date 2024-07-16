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Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино
Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино - 16.07.2024 Украина.ру
Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил 16 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-07-16T09:40
2024-07-16T09:40
2024-07-16T09:40
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Он добавил, что в селе Новая Таволжанка ранен один мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда поврежден соцобъект. На местах работают оперативные и аварийные службы, отметил Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил 16 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Он добавил, что в селе Новая Таволжанка ранен один мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.
"На текущий момент в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения. Выбиты окна, посечены кровли и фасады в пяти частных домах, повреждены восемь автомобилей. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество", - подчеркнул губернатор.
В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда поврежден соцобъект. На местах работают оперативные и аварийные службы, отметил Гладков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.