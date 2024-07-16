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Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино

Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино - 16.07.2024 Украина.ру

Гладков рассказал о пострадавших при обстреле белгородского села и Шебекино

Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил 16 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-07-16T09:40

2024-07-16T09:40

2024-07-16T09:40

новости

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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"Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя. По предварительной информации, в Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго — проникающее ранение грудной клетки, у еще одного — оскольчатый перелом челюсти. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Он добавил, что в селе Новая Таволжанка ранен один мужчина. Пострадавший с осколочными ранениями поясничной области, а также руки и ноги самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.В селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда поврежден соцобъект. На местах работают оперативные и аварийные службы, отметил Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.

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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины