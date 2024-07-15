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"Меж высоких хлебов" – как у Леонова на Украине удочки стырили

"Меж высоких хлебов" – как у Леонова на Украине удочки стырили - 15.07.2024 Украина.ру

"Меж высоких хлебов" – как у Леонова на Украине удочки стырили

19 июля 1971 года на экраны советских кинотеатров вышел очередной фильм Одесской киностудии "Меж высоких хлебов". Главную роль в этой кинокомедии сыграл один из самых известных актёров Советского Союза Евгений Леонов, который, фактически, своей игрой и "сделал" весь фильм

2024-07-15T16:00

2024-07-15T16:00

2024-07-15T16:00

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Лента стала дебютом для немолодого уже, но начинающего режиссера, Леонида Миллионщикова. В 39 лет он закончил ВГИК, а в 40 (в 1967 году) снял на "Мосфильме" свой первый художественный фильм, правда – короткометражный, "Зареченские женихи". В нем сыграл Евгений Леонов, поэтому не удивительно, что на свою первую полнометражную картину, которая тоже была посвящена сельской жизни, Миллионщиков на главную роль пригласил Евгения Павловича.Сценарий к фильму написал Иван Фотиевич Стаднюк, прославившийся после выхода на экраны снятого по циклу его рассказов и его же сценарию фильма "Максим Перепелица" (1955). Он отлично знал фактуру украинского села, потому что сам был оттуда родом, и герои в сценарии у него получились сочные и яркие – Стаднюк писал их со своих односельчан и смешные случаи брал из их же жизни. Миллионщиков только немного доработал роль главного героя Павла Гнатовича Стручка под уже утверждённого им Евгения Леонова.Можно с большой уверенностью утверждать, что выбор другого известного и популярного в народе актера, Николая Фёдоровича Яковченко, на роль деда Максима был предопределён, во-первых, участием в создании фильма Ивана Стаднюка, (Яковченко в "Максиме Перепелице" сыграл отца Максима), а во-вторых, самой непередаваемой фактурностью актера. Другого такого в украинском кинематографе нет, и вряд ли когда-либо будет.Главную женскую роль Одарки Ивановны сыграла прима Львовского русского драматического театра Прикарпатского военного округа Зинаида Дехтярёва. Одесситка по рождению, она закончила Одесское музыкальное училище, и была принята в Одесский театр музыкальной комедии. Однако в декабре 1953 года произошла довольно любопытная "рокировка" – Одесская музкомедия была переведена во Львов, а в Одессу отправился Львовский театр оперетты и музыкальной комедии. Причины такого решения автору неизвестны, зато известно, что на новом месте талант Дехтярёвой расцвёл. Она была невероятно популярна и узнаваема во Львове. К 1970 году в её активе имелось всего пять кинематографических ролей, но множество театральных.Гораздо большей популярностью и известностью в народе пользовалась исполнительница другой главной женской роли в фильме, вдовы-солдатки Тодоски, звезда "За двумя зайцами" (1961) Маргарита Криницина. Несмотря на популярность и узнаваемость, это была её первая главная роль после 9-летнего перерыва. Уже на закате жизни актриса утверждала, что директор Киевской киностудии Альберт Григорьевич Путинцев как-то раз показал ей письмо, подписанное целым рядом известных украинских деятелей культуры, в котором, якобы, указывалось следующее:"Артистка Криницына не может претендовать на главные роли, так как не соответствует украинскому идеалу женской красоты".Криницына считала, что травлю организовал один из киношных чиновников – любовник некой актрисы, которая ей завидовала. Тут ещё нужно учитывать, что Криницына не была украинкой, родилась на Урале. На роль в "Меж высоких хлебов" Маргарита Васильевна попала только потому, что за неё заступился председатель Госкино Украины Василий Григорьевич Большак. У него с актрисой в коридоре студии Довженко состоялся, как-то, такой диалог:"– А Вы красивая женщина. Что это про вас намололи?– Ну не знаю, Василий Григорьевич, почему-то все считают, что я некрасивая...– Не-е-е-ет, вы ж посмотрите на себя, какая красивая".В результате актрису утвердили на роль, но затем отдали "на растерзание" гримерам:"“Ресницы наклейте, грудь подставьте...” Сковали меня вдоль и поперёк — шага не могла сделать, все боялась, что как-то не так выгляжу. Я думала, что чокнусь. Боялась страшно. Но так старалась быть красивой!"Впоследствии обвинения актрисы в недостаточной красоте продолжались. Когда её в очередной раз не утвердили на главную роль (на этот раз в фильме "За твою судьбу" (1973) на роль, которую специально для нее написал ее муж – сценарист Евгений Оноприенко (это он вместе с Леонидом Быковым и Александром Сацким написал сценарий к фильму "В бой идут одни старики"), она попыталась отравиться ацетоном. К счастью, муж раньше вернулся домой и успел её спасти.Ещё один снявшийся в "Меж высоких хлебов" известный актер, сыгравший молодого инженера из Киева Диму Лещенко – Лев Прыгунов. В кадре он щеголяет в ладно сшитой куртке-ветровке, которая имеет очень любопытную историю. Это весьма модная и дорогая для СССР куртка американской фирмы Wrangler, подаренная какими-то зарубежными поклонниками советскому поэту-диссиденту Иосифу Бродскому. Лев Прыгунов находился с ним в приятельских отношениях, и Бродский одолжил ему куртку для съемок.Роль сына главного героя сыграл одесский актёр Юрий Петрович Тавров. Его имя мало кому что скажет, но вот внешность известна даже современной аудитории. Он сыграл кузнеца Вакулу в бессмертной экранизации повести Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством", снятой в 1961 году главным киносказочником Советского Союза Александром Роу под названием "Вечера на хуторе близ Диканьки". К сожалению, других главных киноролей судьба этому актеру больше не подарила, и ему приходилось появляться на экране только в эпизодах, подобных сыгранному в "Меж высоких хлебов". Кстати, соседа сына главного героя играет еще один известный актер, мастер эпизода – Лев Перфилов (будущий знаменитый Гриша "Шесть на девять" Ушивин из "Место встречи изменить нельзя" (1979), хоть он и не указан в титрах.Подавляющее большинство сельских сцен фильма снимали в Хмельницкой области в селе Лесоводы. Только некоторые сцены, где фигурировали хаты, крытые соломой (в Лесоводах таких уже не имелось), снимали в окрестных хуторах и деревнях. Конечно же, селяне не давали актерам проходу и с удовольствием снимались в массовках. Среди лесоводцев даже ходили слухи, что фильм делают на колхозные деньги – колхоз в селе был миллионером. На самом деле, конечно, финансировался он из фондов Министерства культуры УССР.Особенной любовью колхозников пользовался Евгений Леонов. Ему постоянно норовили налить "сто грамм", и актер далеко не всегда отказывался от угощения, хотя на качестве его работы это никак не сказывалось.Местные мальчишки помогали в съёмках сцены, где рыбнадзор ловил Леонова – прятали в камышах лодку, пока её не скажут подавать. Впоследствии, уличив момент, они стянули из лодки удочки Леонова, позарившись на рыболовные крючки, которые тогда на селе были в дефиците. Но актер особо на это не обиделся.Сюжет фильма незамысловатый – отзывчивый рукастый главный герой страдает от того, что его угощают магарычом после каждой выполненной им работы, после чего с пьяных глаз постоянно попадает в какие-то курьёзные ситуации. Проблема с алкоголизмом тогда остро стояла перед украинским, да и перед российским селом, и кинематографистам заказывали такие антиалкогольные "агитки". Одной из них, только талантливо и с любовью снятой, и стала кинолента "Меж высоких хлебов". Заканчивается она тем, что отправившийся из родного села в самоизгнание в Киев главный герой, в конце концов не выдерживает тоски по дому, и уезжает обратно в родные края.Часть сцен фильма снималась в Киеве, когда он ещё был зеленым, не "искалеченным" хищнической застройкой его исторического центра и последствиями Майдана. Здесь можно увидеть еще не снесенный "скаклами" памятник Ленину, Центральный вокзал города, Русановский канал, Крещатик, площадь Калинина (так тогда назывался Майдан Незалежности).Комедия оказалась довольно успешной – "Меж высоких хлебов" собрал в кинотеатрах 25,3 миллионов зрителей, заняв во всесоюзном прокате 1971 года 18-е место. Для Одесской киностудии это был неплохой показатель. Конечно, фильм этот сегодня кажется немного наивным – совсем другой стала жизнь на селе, где исчезли колхозы, совсем другим стал Киев. Поэтому, наверное, главным чувством, которое остается после просмотра этой комедии – это ностальгия. Ностальгия по спокойной размеренной жизни, когда люди занимались просто созиданием и выстраиванием своей жизни, а не борьбой за выживание.

https://ukraina.ru/20190709/1024154567.html

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