В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть
13:07 15.07.2024 (обновлено: 13:09 15.07.2024)
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
В каждом регионе Украины намерены создать филиалы мемориального военного кладбища, но после того, как под Киевом полноценно запустят Национальное место для захоронения военнослужащих украинской армии (НВМК). Об этом в понедельник заявил и.о. министра по делам ветеранов страны Александр Порхун
"После полноценного запуска Национального мемориального военного кладбища мы предполагаем запуск в каждом регионе филиала НВМК. Я думаю, когда мы будем понимать, что мы запустим первый и второй пусковые комплексы, чтобы полноценно работало Национальное военное мемориальное кладбище, тогда мы сможем перейти к истории формирования филиалов в каждом регионе. На это есть запрос", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
По его словам, полноценное строительство первой очереди при обустройстве НВМК в Гатненской громаде под Киевом начнется в конце лета. Хоронить военнослужащих ВСУ там начнут не раньше середины осени.
"Общее количество рассчитано на 100 тысяч традиционным способом захоронений и колумбарным путем – 60 тысяч", – указал Порхун, назвав НВМК – первым масштабным проектом по увековечиванию памяти украинских солдат.
При этом о потерях ВСУ спикер министра не сказал ни слова, отмечая только, что эти кладбища станут в регионах "историческими местами памяти".
В апреле в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины с начала спецоперации потеряли около полумиллиона военнослужащих.
14 июня, 04:50Эти цифры впечатляют: полковник Баранец объяснил, что означают 50 тысяч ежемесячных потерь ВСУНе надо думать, что в месяц обязательно гибнет по 50 тысяч украинских солдат. Это усредненная цифра за время СВО. При этом гибель даже одного российского солдата – это уже серьезная потеря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец