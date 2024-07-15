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В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть

В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть - 15.07.2024 Украина.ру

В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть

В каждом регионе Украины намерены создать филиалы мемориального военного кладбища, но после того, как под Киевом полноценно запустят Национальное место для захоронения военнослужащих украинской армии (НВМК). Об этом в понедельник заявил и.о. министра по делам ветеранов страны Александр Порхун

2024-07-15T13:07

2024-07-15T13:07

2024-07-15T13:09

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По его словам, полноценное строительство первой очереди при обустройстве НВМК в Гатненской громаде под Киевом начнется в конце лета. Хоронить военнослужащих ВСУ там начнут не раньше середины осени. "Общее количество рассчитано на 100 тысяч традиционным способом захоронений и колумбарным путем – 60 тысяч", – указал Порхун, назвав НВМК – первым масштабным проектом по увековечиванию памяти украинских солдат. При этом о потерях ВСУ спикер министра не сказал ни слова, отмечая только, что эти кладбища станут в регионах "историческими местами памяти". В апреле в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины с начала спецоперации потеряли около полумиллиона военнослужащих. Подробнее о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.

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новости, украина, вооруженные силы украины, киев, сво, всу, потери всу