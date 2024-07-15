В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть - 15.07.2024 Украина.ру
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В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть
В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть - 15.07.2024 Украина.ру
В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть
В каждом регионе Украины намерены создать филиалы мемориального военного кладбища, но после того, как под Киевом полноценно запустят Национальное место для захоронения военнослужащих украинской армии (НВМК). Об этом в понедельник заявил и.о. министра по делам ветеранов страны Александр Порхун
2024-07-15T13:07
2024-07-15T13:09
новости
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По его словам, полноценное строительство первой очереди при обустройстве НВМК в Гатненской громаде под Киевом начнется в конце лета. Хоронить военнослужащих ВСУ там начнут не раньше середины осени. "Общее количество рассчитано на 100 тысяч традиционным способом захоронений и колумбарным путем – 60 тысяч", – указал Порхун, назвав НВМК – первым масштабным проектом по увековечиванию памяти украинских солдат. При этом о потерях ВСУ спикер министра не сказал ни слова, отмечая только, что эти кладбища станут в регионах "историческими местами памяти". В апреле в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины с начала спецоперации потеряли около полумиллиона военнослужащих. Подробнее о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вооруженные силы украины, киев, сво, всу, потери всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, СВО, ВСУ, потери ВСУ

В каждом регионе Украины планируют создать филиалы военного кладбища – запрос есть

13:07 15.07.2024 (обновлено: 13:09 15.07.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
В каждом регионе Украины намерены создать филиалы мемориального военного кладбища, но после того, как под Киевом полноценно запустят Национальное место для захоронения военнослужащих украинской армии (НВМК). Об этом в понедельник заявил и.о. министра по делам ветеранов страны Александр Порхун
"После полноценного запуска Национального мемориального военного кладбища мы предполагаем запуск в каждом регионе филиала НВМК. Я думаю, когда мы будем понимать, что мы запустим первый и второй пусковые комплексы, чтобы полноценно работало Национальное военное мемориальное кладбище, тогда мы сможем перейти к истории формирования филиалов в каждом регионе. На это есть запрос", – цитирует его "Интерфакс-Украина".
По его словам, полноценное строительство первой очереди при обустройстве НВМК в Гатненской громаде под Киевом начнется в конце лета. Хоронить военнослужащих ВСУ там начнут не раньше середины осени.

"Общее количество рассчитано на 100 тысяч традиционным способом захоронений и колумбарным путем – 60 тысяч", – указал Порхун, назвав НВМК – первым масштабным проектом по увековечиванию памяти украинских солдат.

При этом о потерях ВСУ спикер министра не сказал ни слова, отмечая только, что эти кладбища станут в регионах "историческими местами памяти".
В апреле в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы Украины с начала спецоперации потеряли около полумиллиона военнослужащих.
Подробнее о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
14 июня, 04:50
Эти цифры впечатляют: полковник Баранец объяснил, что означают 50 тысяч ежемесячных потерь ВСУНе надо думать, что в месяц обязательно гибнет по 50 тысяч украинских солдат. Это усредненная цифра за время СВО. При этом гибель даже одного российского солдата – это уже серьезная потеря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
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