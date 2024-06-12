https://ukraina.ru/20240612/1055609396.html

"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ

"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ - 12.06.2024 Украина.ру

"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ

Потери в "средние" 50 тысяч солдат в месяц для ВСУ - это очень много. Такими темпами украинские войска должны закончиться уже очень скоро, но есть одно но,... Украина.ру, 12.06.2024

2024-06-12T07:30

2024-06-12T07:30

2024-06-12T07:30

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Потери в "средние" 50 тысяч солдат в месяц для ВСУ - это очень много. Такими темпами украинские войска должны закончиться уже очень скоро, но есть одно но, отметил в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко.Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что утверждения о проблемах ВСУ с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна."Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться", - сказал Безсонов.По последним данным Минобороны РФ потери ВСУ за все время СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. И каждый день с фронта приходят сообщения о новых ликвидированных украинских солдатах.

https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html

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