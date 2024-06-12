"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ - 12.06.2024 Украина.ру
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"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ
"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ - 12.06.2024 Украина.ру
"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ
Потери в "средние" 50 тысяч солдат в месяц для ВСУ - это очень много. Такими темпами украинские войска должны закончиться уже очень скоро, но есть одно но,... Украина.ру, 12.06.2024
2024-06-12T07:30
2024-06-12T07:30
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Потери в "средние" 50 тысяч солдат в месяц для ВСУ - это очень много. Такими темпами украинские войска должны закончиться уже очень скоро, но есть одно но, отметил в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко.Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что утверждения о проблемах ВСУ с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна."Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться", - сказал Безсонов.По последним данным Минобороны РФ потери ВСУ за все время СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. И каждый день с фронта приходят сообщения о новых ликвидированных украинских солдатах.
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"Цифры не вытанцовываются": эксперт о странной математике украинских потерь и сроках падения ВСУ

07:30 12.06.2024
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP / Mykola Tys
Читать в
Потери в "средние" 50 тысяч солдат в месяц для ВСУ - это очень много. Такими темпами украинские войска должны закончиться уже очень скоро, но есть одно но, отметил в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко.
"Если на передовой у них действительно воюет 300-400 тысяч человек, а мобилизация их не спасает, то такими темпами они закончатся за полгода. Но они почему-то не заканчиваются. Не вытанцовываются пока эти цифры. Может быть, ВСУ действительно теряют в месяц по 50 тысяч человек, может быть мобилизация эти потери все же восполняет, а нами они специально рассказывают, что у них там что-то не получается, чтобы мы о себе слишком хорошо думали. Может быть, у них медицина хорошо работает, когда они из этих 50 тысяч успевают вернуть в строй 40. Не знаю", - сказал Стаценко в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.
Ранее в интервью изданию Украина.ру бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что утверждения о проблемах ВСУ с личным составом - иллюзия. И Западу она очень выгодна.
"Дело в том, что не только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России. Поэтому США гонят Зеленского проводить эту мобилизацию. Просто США хотят, чтобы украинцы сгорели в огне этой войны, не успев проснуться", - сказал Безсонов.
Даниил Безсонов интервью
Вчера, 05:50
Даниил Безсонов: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласкНе только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России
По последним данным Минобороны РФ потери ВСУ за все время СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. И каждый день с фронта приходят сообщения о новых ликвидированных украинских солдатах.
 
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