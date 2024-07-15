ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над Крымом, Брянской и Липецкой областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых - 15 над территорией Брянской области, шесть - над территорией Республики Крым и один - над Липецкой областью", - говорится в материале.
Позже временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов информировал, что ПВО сбила три украинских беспилотника в Железногорском районе региона.
"Благодарю наших защитников! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал он в телеграм-канале.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.