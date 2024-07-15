ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны - 15.07.2024 Украина.ру
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ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны
ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны - 15.07.2024 Украина.ру
ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над Крымом, Брянской и Липецкой областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-07-15T07:46
2024-07-15T07:46
пво
дроны
беспилотники
новости
россия
брянская область
минобороны
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых - 15 над территорией Брянской области, шесть - над территорией Республики Крым и один - над Липецкой областью", - говорится в материале.Позже временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов информировал, что ПВО сбила три украинских беспилотника в Железногорском районе региона.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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пво, дроны, беспилотники, новости, россия, брянская область, минобороны
ПВО, дроны, беспилотники, Новости, Россия, Брянская область, Минобороны

ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны

07:46 15.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над Крымом, Брянской и Липецкой областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых - 15 над территорией Брянской области, шесть - над территорией Республики Крым и один - над Липецкой областью", - говорится в материале.
Позже временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов информировал, что ПВО сбила три украинских беспилотника в Железногорском районе региона.
"Благодарю наших защитников! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал он в телеграм-канале.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
ПВОдроныбеспилотникиНовостиРоссияБрянская областьМинобороны
 
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