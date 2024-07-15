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ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны

ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны - 15.07.2024 Украина.ру

ПВО сбила более 20 украинских дронов над регионами РФ - Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над Крымом, Брянской и Липецкой областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-07-15T07:46

2024-07-15T07:46

2024-07-15T07:46

пво

дроны

беспилотники

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россия

брянская область

минобороны

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых - 15 над территорией Брянской области, шесть - над территорией Республики Крым и один - над Липецкой областью", - говорится в материале.Позже временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов информировал, что ПВО сбила три украинских беспилотника в Железногорском районе региона.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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пво, дроны, беспилотники, новости, россия, брянская область, минобороны