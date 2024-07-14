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Подполковник ФСБ Сергей Храпач о покушении на Трампа: Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука

Подполковник ФСБ Сергей Храпач о покушении на Трампа: Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука - 14.07.2024 Украина.ру

Подполковник ФСБ Сергей Храпач о покушении на Трампа: Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука

Американская служба безопасности безукоризненно выглядит только в фильмах, где профессионалы эффективно защищают правительство.

2024-07-14T15:38

2024-07-14T15:38

2024-07-14T16:07

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В целом систему безопасности США можно оценить на тройку с небольшим плюсом.Об этом интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.В США в субботу, 13 июля, во время предвыборного митинга в Пенсильвании совершено покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа.— Сергей Валентинович, как обычно работает охрана президента или кандидата в лидеры страны?— Вообще, система охраны президента США не особенно чем-то отличается от того, как работают службы безопасности первых лиц во многих других странах. Тут нет ничего нового: расставляют разные кордоны на определенном расстоянии от охраняемого лица.В данном случае необходимо учитывать статус Трампа. Он же все-таки бывший президент страны. Соответственно, служба безопасности, которая обеспечивает его охрану, не такая многоэшелонированная, как, например, у действующего президента Байдена.Тем не менее, экс-президент считается обладателем секретов, и его в обязательном порядке какое-то время [после ухода с поста] охраняют. Не важно, чем он занимается: научной работой или политической деятельностью.— Как стрелок смог так близко подобраться к Трампу? По данным CNN, он мог находиться в 150–200 метрах от экс-президента.— Во-первых, бригада охраны, которая курировала Трампа, возможно, состоит не из самых лучших профессионалов, потому что он не президент, как я упомянул.Во-вторых, человеческий фактор мог иметь значение.Вспомните, как убивали президента Авраама Линкольна — там тоже сыграло большую роль раздолбайство охраны. Или как застрелили Джона Кеннеди. В Рональда Рейгана тоже успешно стреляли, но только ранили, и президент выжил.В Америке есть такая традиция. В определенных случаях охрана почему-то не может обеспечить безопасность первого лица государства. А в каких-то у нее получается.Наверное, организация американской секретной службы безукоризненно выглядит только в фильмах, которые нам показывают. Там профессионалы работают на правительство и эффективно защищают его.В целом систему безопасности США я бы оценил на тройку с небольшим плюсом.— О чем вам говорит портрет преступника? Молодой парень, который стрелял в Трампа, специально или случайно промахнулся с такого маленького расстояния?— Скорее всего это случайность, и Трампу чудом повезло.Видимо, стрелявший сильно волновался, и в последний момент у него дрогнула рука. Все-таки убить человека, если раньше никогда этим не занимался, довольно непросто. Одно дело плюнуть в недруга или оскорбить его, а другое — выстрелить.Я полагаю, что стрелок из-за нестабильного эмоционального состояния, связанного с тем, что он убивает человека (при этом довольно известного в мире и в Америке) в последние секунды, когда нужно быть наиболее собранным, переволновался. Поэтому выстрелил и не убил. Пуля близко от головы пролетела и задела ухо Трампа.— То есть, вы считаете, что в Трампа стрелял не профессионал?— Да. Если бы работал профессионал, то Трамп скорее всего умер бы, например, от якобы оторвавшегося тромба или сердечного приступа.А народу сказали бы, что Трамп возбудился на очередном митинге и сердце не выдержало. Тем более, он же возрастной человек — никто бы не удивился. Все посочувствовали бы и начали бодро выбирать другого кандидата.То есть, если бы от Трампа захотели избавиться, допустим, конкуренты или кто-то из правительства, то в него вряд ли бы стали стрелять, а действовали бы другим способом.Зачем публично на что-то намекать, если можно это сделать наличным инструментарием, как в Америке зачастую и поступают. Вдруг самолет разваливается, или человек из партии народной миссии внезапно от инфаркта умирает.— На месте стрельбы в Трампа обнаружили винтовку типа AR, передает Associated Press со ссылкой на свои источники. Также пишут, что это одно из самых распространенных в США оружия… То есть действительно это мог быть любой недолюбливающий Трампа человек.— Да, это мог быть человек, недовольный личностью Трампа, или его заявленной на будущее политикой, или той, которую он вел во время своего последнего президентства.А, возможно, и какой-то психически неуравновешенный человек. В Америке вообще слабый контроль за приобретением оружия подобными людьми.Кроме того, слабый полицейский контроль и учет по всей стране, по сравнению, например, с Россией.— Как покушение на Трампа может повлиять на его рейтинг в рамках избирательной гонки? Скажется ли инцидент на самой Америке?— По большому счету для американского политического корабля это не станет каким-то креном в сторону. Американская система власти устроена и изначально задумывалась так, что неважно, кто будет президентом США. Здесь работают другие механизмы, которые определяют внешнюю политику страны.Президент — это просто некий рупор, который выдает публично информацию, которая формируется людьми, никогда не выходящими на публику.А вот для публичности Трампа и набирания им очков в плане предвыборной гонки — да, это очень серьезно. У него же в команде есть пиарщики, которые, естественно, будут раскручивать новостные ленты, в том числе для так называемого глубинного государства Америки, который Интернет не читает, а смотрит телевизор. Таких достаточно много.Будут, думаю, давать месседжи из серии: смотрите на восходящую звезду США Трампа. Он хочет вернуть страну на арену мировой геополитики. А раз в него стреляли, значит, действительно он правильно делает и его необходимо поддержать.Глубинное государство, конечно, пойдет за него голосовать. Тем более до выборов в США относительно немного времени осталось.О том, как покушение на Трампа может повлиять на дальнейший ход президентской избирательной кампании - в интервью Ивана Лошкарева: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс

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Анна Черкасова

сша, америка, россия, дональд трамп, сергей храпач, джо байден, украина.ру, фсб, cnn, интервью