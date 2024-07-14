https://ukraina.ru/20240714/1056246132.html

Иван Лошкарев: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс

Иван Лошкарев: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс - 14.07.2024 Украина.ру

Иван Лошкарев: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс

Покушение на Трампа это результат накала страстей в американском обществе и той кампании, которая была развязана против Трампа в последние восемь лет. Из него изображали Гитлера, фашиста, и результат этой пропаганды дал о себе знать сегодня.

2024-07-14T13:13

2024-07-14T13:13

2024-07-14T14:28

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украина

дональд трамп

джон кеннеди

адольф гитлер

fox news

фбр

покушение

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Лошкарев.Покушение на 45-го президента США Дональда Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Fox News со ссылкой на ФБР указал, что убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс.- Иван, учитывая неоднократные заявления Трампа о том, что он прекратит войну на Украине могут ли за покушением на него стоять лоббисты интересов американского ВПК, которые заинтересованы в военных заказах?- Судя по тому, кто стрелял, а по первым данным это немного сумасшедший молодой человек, который долго смотрел либеральное телевидение и читал либеральные сайты, предполагать какой-то глубокий заговор, как это было с Кеннеди, рановато.Скорее, это результат накала страстей в американском обществе и той кампании, которая была развязана против Трампа в последние восемь лет. Из него изображали Гитлера, фашиста, и результат этой пропаганды дал о себе знать сегодня в два час ночи (по мск).- Трамп собирался раскрыть обстоятельства убийства Джона Кеннеди. Возможно, глубинное государство США, не желая приоткрывать завесу тайны над этим преступлением, сделало предупреждение Трампу?- В свой первый срок он тоже грозился раскрыть эти документы и так и не сделал этого. За что его справедливо критикует племянник погибшего президента Роберт Кеннеди, который выдвигается на выборы как независимый кандидат.Мы не так много знаем, скорее, это одиночный стрелок, который по собственной инициативе совершил это покушение, и не от большого ума. Я бы здесь провел параллель с убийством Синдзо Абэ, где действовал фанатик, который руководствовался личными идеологическими нормативами.- И недавнее покушение на Роберта Фицо тоже из этого ряда?- Да, люди сейчас слишком политизированы, слишком напряжены. И это может приводить к неприятным инцидентам. - Обеспечит ли этот инцидент электоральное преимущество Трампу на грядущих выборах президента?- Безусловно. Он теперь не просто жертва политических преследований, а жертва политического покушения. На его месте очень глупо было бы не разыгрывать до последнего этот шанс. Тем более, что это выстраивается в очень логичный ряд. Сначала его обескровливали экономически, потом завели дело о домогательствах к журналистке Элизабет Кэррол, теперь пытаются отобрать возможность участвовать в политической жизни. Так что для него это беспроигрышная история.- Но тогда и версия об инсценировке покушения имеет право на существование?- Из того, что мы знаем о предвыборной кампании Трампа, видно, что она немного хаотична. Там достаточно безалаберная организационная структура. Это не удалось бы организовать втайне. Слишком много игроков из разных групп, есть старые республиканцы. Не думаю, что эта инсценировка бы долго продержалась. Подробнее о покушении на Дональда Трампа Покушение на Трампа: версии, прогнозы

https://ukraina.ru/20240714/1056243521.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, джон кеннеди, адольф гитлер, fox news, фбр, покушение, украина.ру