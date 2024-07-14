https://ukraina.ru/20240714/1056243521.html

Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа

Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру

Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал покушение на Дональда Трампа политическим заказом, передает РИА Новости

2024-07-14T11:19

2024-07-14T11:19

2024-07-14T11:21

политик

новости

сша

украина

дональд трамп

джо байден

джон кеннеди

госдума

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384638_0:24:450:277_1920x0_80_0_0_9cda016e88d55da0af44b58842b2e340.jpg

"Считаю, что покушение на Трампа является политическим заказом и проявлением той самой пресловутой американской демократии, где устранение неугодных стало за правило и нормой жизни. Покушение на Трампа – это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену", - сказал Цеков.По его словам, физическое устранение Трампа выгодно, прежде всего, окружению президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать тому победу на предстоящих президентских выборах.Он также призвал власти США рассмотреть версию причастности к случившемуся украинских спецслужб.По его словам, режим Владимира Зеленского боится прихода к власти Трампа, так как может лишиться финансовой поддержки и утратить способ обогащения.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет указал, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди."Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена", - сказал Шеремет.По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена."Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий "Джона Кеннеди". Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления", - возмутился депутат.По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.Депутат ГД Нина Останина отметила, что не удивится, если выяснится, что экс-лидера США атаковали киевские террористы."В США совершено покушение на Д. Трампа. Кандидат в президенты выжил только благодаря профессиональной работе охраны. Не удивлюсь, если его атаковали киевские террористы. Надеюсь, в конечном счёте, все они будут уничтожены", - написала она в своем телеграм-канале.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что покушение на Трампа сыграет злую шутку с действующим президентом США Джо Байденом."Трамп, лишившись кусочка уха, получил голоса избирателей, на которые даже не рассчитывал. Таким образом, Байден уже стоит в позиции готовности получить пинка из Белого дома. Эта история сыграет с ним злую шутку, так как теперь Байдена будут ассоциировать с попыткой физически устранить топорным способом своего соперника на выборах", - предположил политик. По его мнению, покушение является попыткой демократов поставить крест на политических перспективах и избавиться от Байдена, который не желает отказываться от президентских амбиций.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.Fox News со ссылкой на ФБР указал, что убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

политик, новости, сша, украина, дональд трамп, джо байден, джон кеннеди, госдума, депутат