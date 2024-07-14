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Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа
Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру
Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал покушение на Дональда Трампа политическим заказом, передает РИА Новости
2024-07-14T11:19
2024-07-14T11:19
2024-07-14T11:21
политик
новости
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джон кеннеди
госдума
депутат
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"Считаю, что покушение на Трампа является политическим заказом и проявлением той самой пресловутой американской демократии, где устранение неугодных стало за правило и нормой жизни. Покушение на Трампа – это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену", - сказал Цеков.По его словам, физическое устранение Трампа выгодно, прежде всего, окружению президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать тому победу на предстоящих президентских выборах.Он также призвал власти США рассмотреть версию причастности к случившемуся украинских спецслужб.По его словам, режим Владимира Зеленского боится прихода к власти Трампа, так как может лишиться финансовой поддержки и утратить способ обогащения.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет указал, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди."Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена", - сказал Шеремет.По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена."Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий "Джона Кеннеди". Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления", - возмутился депутат.По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.Депутат ГД Нина Останина отметила, что не удивится, если выяснится, что экс-лидера США атаковали киевские террористы."В США совершено покушение на Д. Трампа. Кандидат в президенты выжил только благодаря профессиональной работе охраны. Не удивлюсь, если его атаковали киевские террористы. Надеюсь, в конечном счёте, все они будут уничтожены", - написала она в своем телеграм-канале.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что покушение на Трампа сыграет злую шутку с действующим президентом США Джо Байденом."Трамп, лишившись кусочка уха, получил голоса избирателей, на которые даже не рассчитывал. Таким образом, Байден уже стоит в позиции готовности получить пинка из Белого дома. Эта история сыграет с ним злую шутку, так как теперь Байдена будут ассоциировать с попыткой физически устранить топорным способом своего соперника на выборах", - предположил политик. По его мнению, покушение является попыткой демократов поставить крест на политических перспективах и избавиться от Байдена, который не желает отказываться от президентских амбиций.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.Fox News со ссылкой на ФБР указал, что убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.
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политик, новости, сша, украина, дональд трамп, джо байден, джон кеннеди, госдума, депутат
Киевские террористы или окружение Байдена: российские политики о виновных в покушении на Трампа
11:19 14.07.2024 (обновлено: 11:21 14.07.2024)
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал покушение на Дональда Трампа политическим заказом, передает РИА Новости
"Считаю, что покушение на Трампа является политическим заказом и проявлением той самой пресловутой американской демократии, где устранение неугодных стало за правило и нормой жизни. Покушение на Трампа – это показатель того, что он имеет реальные шансы стать президентом США, что он реальный конкурент Байдену", - сказал Цеков.
По его словам, физическое устранение Трампа выгодно, прежде всего, окружению президента США Джо Байдена, чтобы гарантировать тому победу на предстоящих президентских выборах.
Он также призвал власти США рассмотреть версию причастности к случившемуся украинских спецслужб.
"Учитывая, что киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению", - сказал Цеков.
По его словам, режим Владимира Зеленского боится прихода к власти Трампа, так как может лишиться финансовой поддержки и утратить способ обогащения.
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет указал, что Дональду Трампу готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди.
"Трампу готовили участь Джона Кеннеди, публично убитого в ходе предвыборной кампании. Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это видимо кому-то сильно не нравится, особенно военным корпорациям, стоящим за режимом нынешнего президента США Байдена", - сказал Шеремет.
По его мнению, за покушением на Трампа может стоять окружение Байдена.
"Ни для кого не секрет, что скандальные демократы, погрязшие в коррупции, неспособны честно проигрывать и напоследок могут громко хлопнуть дверью, реализовав в отношении конкурента, способного их остановить, сценарий "Джона Кеннеди". Для таких грязных политиков, как Байден и его окружение, по локоть испачкавших руки в крови простых американцев и других невинных людей по всему миру, не существует законов и правил, они с легкостью пойдут на новые преступления", - возмутился депутат.
По его мнению, теперь Трампу следует быть более осторожным и принять максимальные меры безопасности в ходе своей избирательной кампании.
Депутат ГД Нина Останина отметила, что не удивится, если выяснится, что экс-лидера США атаковали киевские террористы.
"В США совершено покушение на Д. Трампа. Кандидат в президенты выжил только благодаря профессиональной работе охраны. Не удивлюсь, если его атаковали киевские террористы. Надеюсь, в конечном счёте, все они будут уничтожены", - написала она в своем телеграм-канале.
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что покушение на Трампа сыграет злую шутку с действующим президентом США Джо Байденом.
"Трамп, лишившись кусочка уха, получил голоса избирателей, на которые даже не рассчитывал. Таким образом, Байден уже стоит в позиции готовности получить пинка из Белого дома. Эта история сыграет с ним злую шутку, так как теперь Байдена будут ассоциировать с попыткой физически устранить топорным способом своего соперника на выборах", - предположил политик.
По его мнению, покушение является попыткой демократов поставить крест на политических перспективах и избавиться от Байдена, который не желает отказываться от президентских амбиций.
Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
Fox News со ссылкой на ФБР указал, что убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.