https://ukraina.ru/20240713/1056240731.html

Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация

Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация - 13.07.2024 Украина.ру

Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация

Привлечение добровольцев в ряды ВС РФ дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год. Кроме того, приезжают несколько десятков тысяч иностранцев, что позволяет восполнять потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T20:02

2024-07-13T20:02

2024-07-13T20:02

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Сейчас российская армия делает все, чтобы не отдать противнику оперативную инициативу. Тем не менее, нужно увеличить поставку техники и наращивать численность группировок. Пока нам не хватает людей и оружия для достижения стратегических целей СВО, рассказал эксперт.Речь может идти об ограниченной мобилизации с целью ротации мобилизованных первой волны, которые воюют почти два года. Пока же ставка делается на привлечение добровольцев (это дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год), отметил он.Если бы НАТО был уверен, что Россия точно не применит ядерное оружие, они бы уже давно напали на нас. Поэтому на Западе делают ставку на то, чтобы прокси-война на Украине длилась еще два-три года, указал журналист."Если мы хотим занять достойное место в будущем мироустройстве, нам придется громить ВСУ, освобождать территории и модернизировать государство в рамках тех позитивных процессов, которые были запущены с началом СВО", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО других возможных сценариях СВО - в интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе

https://ukraina.ru/20240712/1056176100.html

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