Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Привлечение добровольцев в ряды ВС РФ дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год. Кроме того, приезжают несколько десятков тысяч иностранцев, что позволяет восполнять потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российская армия делает все, чтобы не отдать противнику оперативную инициативу. Тем не менее, нужно увеличить поставку техники и наращивать численность группировок. Пока нам не хватает людей и оружия для достижения стратегических целей СВО, рассказал эксперт.
Речь может идти об ограниченной мобилизации с целью ротации мобилизованных первой волны, которые воюют почти два года. Пока же ставка делается на привлечение добровольцев (это дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год), отметил он.
"Кроме того, к нам приезжают несколько десятков тысяч иностранных добровольцев, что позволяет нам восполнять потери. Тем не менее, добровольчество – это ограниченный ресурс. Для увеличения группировки этого недостаточно", - подчеркнул Рожин.
Если бы НАТО был уверен, что Россия точно не применит ядерное оружие, они бы уже давно напали на нас. Поэтому на Западе делают ставку на то, чтобы прокси-война на Украине длилась еще два-три года, указал журналист.
"Если мы хотим занять достойное место в будущем мироустройстве, нам придется громить ВСУ, освобождать территории и модернизировать государство в рамках тех позитивных процессов, которые были запущены с началом СВО", - заключил собеседник издания.
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