Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация - 13.07.2024 Украина.ру
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Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация
Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация - 13.07.2024 Украина.ру
Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация
Привлечение добровольцев в ряды ВС РФ дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год. Кроме того, приезжают несколько десятков тысяч иностранцев, что позволяет восполнять потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T20:02
2024-07-13T20:02
новости
россия
украина
запад
борис рожин
вс рф
доброволец
мобилизация
наступление
сво
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Сейчас российская армия делает все, чтобы не отдать противнику оперативную инициативу. Тем не менее, нужно увеличить поставку техники и наращивать численность группировок. Пока нам не хватает людей и оружия для достижения стратегических целей СВО, рассказал эксперт.Речь может идти об ограниченной мобилизации с целью ротации мобилизованных первой волны, которые воюют почти два года. Пока же ставка делается на привлечение добровольцев (это дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год), отметил он.Если бы НАТО был уверен, что Россия точно не применит ядерное оружие, они бы уже давно напали на нас. Поэтому на Западе делают ставку на то, чтобы прокси-война на Украине длилась еще два-три года, указал журналист."Если мы хотим занять достойное место в будущем мироустройстве, нам придется громить ВСУ, освобождать территории и модернизировать государство в рамках тех позитивных процессов, которые были запущены с началом СВО", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО других возможных сценариях СВО - в интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе
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новости, россия, украина, запад, борис рожин, вс рф, доброволец, мобилизация, наступление, сво, нато, ядерное оружие
Новости, Россия, Украина, Запад, Борис Рожин, ВС РФ, доброволец, мобилизация, наступление, СВО, НАТО, Ядерное оружие

Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация

20:02 13.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Привлечение добровольцев в ряды ВС РФ дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год. Кроме того, приезжают несколько десятков тысяч иностранцев, что позволяет восполнять потери. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российская армия делает все, чтобы не отдать противнику оперативную инициативу. Тем не менее, нужно увеличить поставку техники и наращивать численность группировок. Пока нам не хватает людей и оружия для достижения стратегических целей СВО, рассказал эксперт.
Речь может идти об ограниченной мобилизации с целью ротации мобилизованных первой волны, которые воюют почти два года. Пока же ставка делается на привлечение добровольцев (это дает возможность отправлять на СВО около 500 тысяч человек в год), отметил он.
"Кроме того, к нам приезжают несколько десятков тысяч иностранных добровольцев, что позволяет нам восполнять потери. Тем не менее, добровольчество – это ограниченный ресурс. Для увеличения группировки этого недостаточно", - подчеркнул Рожин.
Если бы НАТО был уверен, что Россия точно не применит ядерное оружие, они бы уже давно напали на нас. Поэтому на Западе делают ставку на то, чтобы прокси-война на Украине длилась еще два-три года, указал журналист.
"Если мы хотим занять достойное место в будущем мироустройстве, нам придется громить ВСУ, освобождать территории и модернизировать государство в рамках тех позитивных процессов, которые были запущены с началом СВО", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О других возможных сценариях СВО - в интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе
Леонид Решетников интервью
Вчера, 07:21
Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦЛеонид Решетников - один из тех, кто провел в разведке более 30 лет. Был агентом, а закончил службу в Службе внешней разведки руководителем аналитического управления. То есть знает о разведке и внешней политике СССР-России не только с парадной стороны, но и с изнанки
 
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Заголовок открываемого материала
20:02Воюют почти два года: эксперт объяснил, почему для ротации бойцов "первой волны" нужна мобилизация
19:31Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление
18:35Готовимся к приему F-16: эксперт раскрыл, как ВКС молотят по аэродромам под Миргородом и Хмельницким
18:00"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине
17:57"Наши войска обороняются": эксперт о том, что происходит в Липцах и где ВС РФ "бросают" 2/3 всех ФАБов
17:26Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников
17:14Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку
16:23"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт
16:01Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин
15:36ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
15:11Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром
14:42Путина этим не напугать: Акопов о планах Трампа, мечтах Запада по Украине и трёх вариантах развязки
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