"Наши войска обороняются": эксперт о том, что происходит в Липцах и где ВС РФ "бросают" 2/3 всех ФАБов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Была информация, что 2/3 всех ФАБов ВКС РФ бросают именно на Харьковском направлении. На других участках они применяются ограниченно. В Урожайном и Красногоровке шла тяжелая работа штурмовиков и танкистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас ВСУ еще сохраняют определенный нажим в районе Глубокого и Липцев, российские войска обороняются. Но если противник прекратит эти атаки, наши войска тоже будут оказывать давление, рассказал эксперт.
Это уже было ранее в районе Липцов, когда ВС РФ сумели захватить два важных опорных пункта, потому что противник взял паузу и его хватка ослабла. Но резервы у Киева не бесконечны. Как только они выдыхаются, обстановка улучшается в сторону ВС РФ, указал он.
"Была информация, что 2/3 всех ФАБов мы бросаем именно на Харьковском направлении. На других участках они применяются ограниченно. Поэтому я бы не сказал, что это какое-то наше чудо-оружие", - подчеркнул Рожин.
Например, в Урожайном и Красногоровке шла тяжелая работа российских штурмовиков и танкистов. Поскольку у украинской армии периодически не хватает сил и средств, это позволяет достигать тактических результатов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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