https://ukraina.ru/20240713/1056239668.html

"Наши войска обороняются": эксперт о том, что происходит в Липцах и где ВС РФ "бросают" 2/3 всех ФАБов

"Наши войска обороняются": эксперт о том, что происходит в Липцах и где ВС РФ "бросают" 2/3 всех ФАБов - 13.07.2024 Украина.ру

"Наши войска обороняются": эксперт о том, что происходит в Липцах и где ВС РФ "бросают" 2/3 всех ФАБов

Была информация, что 2/3 всех ФАБов ВКС РФ бросают именно на Харьковском направлении. На других участках они применяются ограниченно. В Урожайном и Красногоровке шла тяжелая работа штурмовиков и танкистов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T17:57

2024-07-13T17:57

2024-07-13T17:57

новости

россия

донбасс

вс рф

харьковская область

север

киев

сво

штурмовик

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056219963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9ffb977238e4e852c40e3fb19583a1a.jpg

Сейчас ВСУ еще сохраняют определенный нажим в районе Глубокого и Липцев, российские войска обороняются. Но если противник прекратит эти атаки, наши войска тоже будут оказывать давление, рассказал эксперт.Это уже было ранее в районе Липцов, когда ВС РФ сумели захватить два важных опорных пункта, потому что противник взял паузу и его хватка ослабла. Но резервы у Киева не бесконечны. Как только они выдыхаются, обстановка улучшается в сторону ВС РФ, указал он.Например, в Урожайном и Красногоровке шла тяжелая работа российских штурмовиков и танкистов. Поскольку у украинской армии периодически не хватает сил и средств, это позволяет достигать тактических результатов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каковы шансы освободить Донбасс до января 2025 года - в интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе

https://ukraina.ru/20240712/1056218643.html

россия

донбасс

харьковская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, вс рф, харьковская область, север, киев, сво, штурмовик, наступление, резервы