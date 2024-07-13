https://ukraina.ru/20240713/1056239133.html

Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку

Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку - 13.07.2024 Украина.ру

Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку

Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ перейти к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T17:14

2024-07-13T17:14

2024-07-13T17:30

новости

россия

волчанск

донбасс

борис рожин

всу

харьковская область

север

наступление

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89c818293432973ef32895191919af76.jpg

На Харьковском направлении российские войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач, сообщил эксперт.Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда обе стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ полностью перейти к обороне, отметил журналист.Но российские бойцы заняли выгодные позиции и выдержали этот натиск. В результате ВСУ были вынуждены отводить ряд потрепанных штурмовых подразделений, а ВС РФ продолжили продвижение, подчеркнул он."Тем не менее, ВСУ сохраняют точно такой же нажим в районе Глубокого и Липцев. Наши войска обороняются. Но если противник прекратит эти атаки, наши войска тоже будут оказывать давление", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каковы шансы освободить Донбасс до января 2025 года - в интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе

https://ukraina.ru/20240713/1056236444.html

россия

волчанск

донбасс

харьковская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волчанск, донбасс, борис рожин, всу, харьковская область, север, наступление, сво, оборона, украина