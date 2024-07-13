Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку - 13.07.2024 Украина.ру
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Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку
Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку - 13.07.2024 Украина.ру
Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку
Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ перейти к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T17:14
2024-07-13T17:30
новости
россия
волчанск
донбасс
борис рожин
всу
харьковская область
север
наступление
сво
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На Харьковском направлении российские войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач, сообщил эксперт.Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда обе стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ полностью перейти к обороне, отметил журналист.Но российские бойцы заняли выгодные позиции и выдержали этот натиск. В результате ВСУ были вынуждены отводить ряд потрепанных штурмовых подразделений, а ВС РФ продолжили продвижение, подчеркнул он."Тем не менее, ВСУ сохраняют точно такой же нажим в районе Глубокого и Липцев. Наши войска обороняются. Но если противник прекратит эти атаки, наши войска тоже будут оказывать давление", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, каковы шансы освободить Донбасс до января 2025 года - в интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе
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новости, россия, волчанск, донбасс, борис рожин, всу, харьковская область, север, наступление, сво, оборона, украина
Новости, Россия, Волчанск, Донбасс, Борис Рожин, ВСУ, Харьковская область, север, наступление, СВО, оборона, Украина

Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку

17:14 13.07.2024 (обновлено: 17:30 13.07.2024)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ перейти к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Харьковском направлении российские войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач, сообщил эксперт.

"А в Волчанске мы, отбив атаки врага, расширили зону контроля в центре города и перешли реку, которая его разделяет. В целом ситуация для киевского режима постепенно продолжает ухудшаться", - указал Рожин.

Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда обе стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ полностью перейти к обороне, отметил журналист.
Но российские бойцы заняли выгодные позиции и выдержали этот натиск. В результате ВСУ были вынуждены отводить ряд потрепанных штурмовых подразделений, а ВС РФ продолжили продвижение, подчеркнул он.
"Тем не менее, ВСУ сохраняют точно такой же нажим в районе Глубокого и Липцев. Наши войска обороняются. Но если противник прекратит эти атаки, наши войска тоже будут оказывать давление", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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