Потрепали ВСУ под Волчанском: эксперт раскрыл, как ВС РФ выдержали натиск врага и форсировали реку
17:14 13.07.2024 (обновлено: 17:30 13.07.2024)
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ перейти к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Харьковском направлении российские войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач, сообщил эксперт.
"А в Волчанске мы, отбив атаки врага, расширили зону контроля в центре города и перешли реку, которая его разделяет. В целом ситуация для киевского режима постепенно продолжает ухудшаться", - указал Рожин.
Под Волчанском ВСУ понесли ощутимые потери в боях, которые носили встречный характер, когда обе стороны пытались наступать. Противник боролся за оперативную инициативу, чтобы вынудить ВС РФ полностью перейти к обороне, отметил журналист.
Но российские бойцы заняли выгодные позиции и выдержали этот натиск. В результате ВСУ были вынуждены отводить ряд потрепанных штурмовых подразделений, а ВС РФ продолжили продвижение, подчеркнул он.
"Тем не менее, ВСУ сохраняют точно такой же нажим в районе Глубокого и Липцев. Наши войска обороняются. Но если противник прекратит эти атаки, наши войска тоже будут оказывать давление", - заключил собеседник издания.
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