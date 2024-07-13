"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт - 13.07.2024 Украина.ру
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"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт
"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт - 13.07.2024 Украина.ру
"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт
Сейчас уже можно называть Авдеевское направление Красноармейским благодаря последним подвижкам к западу от Очеретино (Воздвиженка, Прогресс и река Волчья). Авдеевка медленно, но верно уходит в тыл. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T16:23
2024-07-13T16:23
очеретино
новости
авдеевка
россия
борис рожин
всу
наступление
дроны
вс рф
сво
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В целом ситуация для киевского режима постепенно продолжает ухудшаться. На Красноармейском направлении (под Авдеевкой) российские войска продолжают вести бои на окраинах Карловки, сказал эксперт.После взятия Евгеновки есть продвижение в сторону Прогресса. ВСУ потеряли ряд важных позиций возле Новоселовки Первой, отметил он.Сейчас уже можно называть Авдеевское направление Красноармейским благодаря последним подвижкам к западу от Очеретино (Воздвиженка, Прогресс и река Волчья). Фронт будет двигаться в сторону Красноармейской агломерации, добавил журналист.Авдеевское направление – это когда речь шла о боях за город и укрепрайонах сразу за ним. А сейчас Авдеевка медленно, но верно уходит в тыл. Если части продвинутся еще немного западнее, украинские fpf-дроны не будут туда долетать, и город сможет немного выдохнуть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия продолжает наращивать усилия на всех направлениях - в авторской статье Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливают приграничье
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очеретино, новости, авдеевка, россия, борис рожин, всу, наступление, дроны, вс рф, сво, донбасс
Очеретино, Новости, Авдеевка, Россия, Борис Рожин, ВСУ, наступление, дроны, ВС РФ, СВО, Донбасс

"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт

16:23 13.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас уже можно называть Авдеевское направление Красноармейским благодаря последним подвижкам к западу от Очеретино (Воздвиженка, Прогресс и река Волчья). Авдеевка медленно, но верно уходит в тыл. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В целом ситуация для киевского режима постепенно продолжает ухудшаться. На Красноармейском направлении (под Авдеевкой) российские войска продолжают вести бои на окраинах Карловки, сказал эксперт.
После взятия Евгеновки есть продвижение в сторону Прогресса. ВСУ потеряли ряд важных позиций возле Новоселовки Первой, отметил он.
"Продолжаются бои к северу от Очеретино в районе Калиново и Розовки, хотя продвижение там незначительное. Важно отметить, что противник, несмотря на переброску резервов, так и не сумел там стабилизировал фронт", - подчеркнул Рожин.
Сейчас уже можно называть Авдеевское направление Красноармейским благодаря последним подвижкам к западу от Очеретино (Воздвиженка, Прогресс и река Волчья). Фронт будет двигаться в сторону Красноармейской агломерации, добавил журналист.
Авдеевское направление – это когда речь шла о боях за город и укрепрайонах сразу за ним. А сейчас Авдеевка медленно, но верно уходит в тыл. Если части продвинутся еще немного западнее, украинские fpf-дроны не будут туда долетать, и город сможет немного выдохнуть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, как российская армия продолжает наращивать усилия на всех направлениях - в авторской статье Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливают приграничье
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 05:18
Алексей Кочетков: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе Западный мир по-прежнему обладает самым мощным экономическим и промышленным потенциалом, несмотря на весь наш оптимизм по поводу Китая и Индии. История показывала, что когда Западу надо, он ставит экономику на военные рельсы и творит чудеса в массовом производстве вооружений
 
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