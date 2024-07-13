"Авдеевка уходит в тыл": Борис Рожин рассказал, в каком направлении теперь будет двигаться фронт
Сейчас уже можно называть Авдеевское направление Красноармейским благодаря последним подвижкам к западу от Очеретино (Воздвиженка, Прогресс и река Волчья). Авдеевка медленно, но верно уходит в тыл. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В целом ситуация для киевского режима постепенно продолжает ухудшаться. На Красноармейском направлении (под Авдеевкой) российские войска продолжают вести бои на окраинах Карловки, сказал эксперт.
После взятия Евгеновки есть продвижение в сторону Прогресса. ВСУ потеряли ряд важных позиций возле Новоселовки Первой, отметил он.
"Продолжаются бои к северу от Очеретино в районе Калиново и Розовки, хотя продвижение там незначительное. Важно отметить, что противник, несмотря на переброску резервов, так и не сумел там стабилизировал фронт", - подчеркнул Рожин.
Сейчас уже можно называть Авдеевское направление Красноармейским благодаря последним подвижкам к западу от Очеретино (Воздвиженка, Прогресс и река Волчья). Фронт будет двигаться в сторону Красноармейской агломерации, добавил журналист.
Авдеевское направление – это когда речь шла о боях за город и укрепрайонах сразу за ним. А сейчас Авдеевка медленно, но верно уходит в тыл. Если части продвинутся еще немного западнее, украинские fpf-дроны не будут туда долетать, и город сможет немного выдохнуть, заключил собеседник издания.
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