Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой. На Сватово-Купянском направлении войска существенно продвинулись у Песчаного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, сообщил журналист.
На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой, а также за саму Калиновку, отметил он.
На Северском выступе российские военные оказывают давление к северу от Раздоловки и к станции Выемка. В районе поселка Белогоровка ситуация остается без изменений, добавил Рожин
"На Сватово-Купянском направлении наши войска существенно продвинулись у Песчаного. Продолжаются бои на окраинах Стельмаховки, Макеевки и Петропавловки", - сообщил журналист.
На Харьковском направлении войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач. В Волчанске, отбив атаки противника, ВС РФ расширили зону контроля в центре города и перешли реку, которая его разделяет, заключил собеседник издания.
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