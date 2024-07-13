Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин - 13.07.2024 Украина.ру
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Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин
Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин - 13.07.2024 Украина.ру
Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин
На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой. На Сватово-Купянском направлении войска существенно продвинулись у Песчаного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T16:01
2024-07-13T16:01
новости
россия
волчанск
нью-йорк
борис рожин
вооруженные силы украины
вс рф
всу
северск
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На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, сообщил журналист.На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой, а также за саму Калиновку, отметил он.На Северском выступе российские военные оказывают давление к северу от Раздоловки и к станции Выемка. В районе поселка Белогоровка ситуация остается без изменений, добавил РожинНа Харьковском направлении войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач. В Волчанске, отбив атаки противника, ВС РФ расширили зону контроля в центре города и перешли реку, которая его разделяет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия продолжает наращивать усилия на всех направлениях - в авторской статье Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливают приграничье
https://ukraina.ru/20240713/1056220860.html
россия
волчанск
нью-йорк
северск
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новости, россия, волчанск, нью-йорк, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф, всу, северск, сво, макеевка, харьковская область, часов яр
Новости, Россия, Волчанск, Нью-Йорк, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ВСУ, Северск, СВО, Макеевка, Харьковская область, Часов Яр

Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин

16:01 13.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой. На Сватово-Купянском направлении войска существенно продвинулись у Песчаного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, сообщил журналист.
На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой, а также за саму Калиновку, отметил он.
На Северском выступе российские военные оказывают давление к северу от Раздоловки и к станции Выемка. В районе поселка Белогоровка ситуация остается без изменений, добавил Рожин
"На Сватово-Купянском направлении наши войска существенно продвинулись у Песчаного. Продолжаются бои на окраинах Стельмаховки, Макеевки и Петропавловки", - сообщил журналист.
На Харьковском направлении войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач. В Волчанске, отбив атаки противника, ВС РФ расширили зону контроля в центре города и перешли реку, которая его разделяет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, как российская армия продолжает наращивать усилия на всех направлениях - в авторской статье Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливают приграничье
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
08:46
Покровск, Купянск или Запорожье? Украинские военные и эксперты гадают, где будет новый прорыв ВС РФНа текущей неделе украинские военные и эксперты обсуждали место следующего вероятного прорыва ВС РФ.
 
НовостиРоссияВолчанскНью-ЙоркБорис РожинВооруженные силы УкраиныВС РФВСУСеверскСВОМакеевкаХарьковская областьЧасов Яр
 
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