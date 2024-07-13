https://ukraina.ru/20240713/1056238809.html

Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин

Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин - 13.07.2024 Украина.ру

Под Часов Яром идут тяжелые бои за Калиновку, в Волчанске бойцы расширили зону контроля - Рожин

На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой. На Сватово-Купянском направлении войска существенно продвинулись у Песчаного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T16:01

2024-07-13T16:01

2024-07-13T16:01

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На Дзержинском направлении российские войска продолжают наступление в центральной части поселка Новгородское (Нью-Йорк). Сейчас бойцы расширяют зону контроля в районе Юрьевки, сообщил журналист.На Часов-Ярском направлении подразделения ведут ожесточенные бои за лесной массив между микрорайоном "Канал" и Калиновкой, а также за саму Калиновку, отметил он.На Северском выступе российские военные оказывают давление к северу от Раздоловки и к станции Выемка. В районе поселка Белогоровка ситуация остается без изменений, добавил РожинНа Харьковском направлении войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе Глубокого, которые они возобновили после ряда неудач. В Волчанске, отбив атаки противника, ВС РФ расширили зону контроля в центре города и перешли реку, которая его разделяет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, как российская армия продолжает наращивать усилия на всех направлениях - в авторской статье Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливают приграничье

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новости, россия, волчанск, нью-йорк, борис рожин, вооруженные силы украины, вс рф, всу, северск, сво, макеевка, харьковская область, часов яр