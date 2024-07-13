Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild - 13.07.2024 Украина.ру
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Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild
Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild - 13.07.2024 Украина.ру
Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild
Обещанные Украине на саммите НАТО системы ПВО не смогут прикрыть крупные приграничные города Украины. Об этом пишут журналисты немецкой газеты Bild со ссылкой на военных экспертов
2024-07-13T13:34
2024-07-13T13:36
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Системы противовоздушной обороны, которые пообещали Украине на саммите НАТО не смогут прикрыть крупные приграничные города. Без защиты останутся Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, пишет издание.Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному - Львов и Одессу, сообщает издание на основании открытых данных. Также на днях Запад пообещал Украине три новых Patriot и систему SAMP/T. По мнению экспертов, их могут отравить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины, которая будет располагаться, вероятно, в Хмельницкой области.При этом слишком близко к линии фронта или российской границе западные системы ПВО разместить не получится.Авторы подчеркивают, что системы Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом, у них разное программное обеспечение. Поэтому в случае выхода из строя одной из систем другая не сможет её заменить.О том, с каким аэродромов будут взлетать переданные Украине истребители F-16 - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, харьков, сумы, bild, нато, пво, николаев, сво, зрк patriot, зенитные ракетные комплексы, вооружения, саммит
Новости, Украина, Харьков, Сумы, Bild, НАТО, ПВО, Николаев, СВО, ЗРК Patriot, зенитные ракетные комплексы, вооружения, саммит

Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild

13:34 13.07.2024 (обновлено: 13:36 13.07.2024)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
Обещанные Украине на саммите НАТО системы ПВО не смогут прикрыть крупные приграничные города Украины. Об этом пишут журналисты немецкой газеты Bild со ссылкой на военных экспертов
Системы противовоздушной обороны, которые пообещали Украине на саммите НАТО не смогут прикрыть крупные приграничные города. Без защиты останутся Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, пишет издание.
Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному - Львов и Одессу, сообщает издание на основании открытых данных.
Также на днях Запад пообещал Украине три новых Patriot и систему SAMP/T. По мнению экспертов, их могут отравить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины, которая будет располагаться, вероятно, в Хмельницкой области.
При этом слишком близко к линии фронта или российской границе западные системы ПВО разместить не получится.
"Там развита российская разведка дронами, велика вероятность обнаружения и уничтожения западных комплексов ПВО российским оружием. Решить эту проблему могут лишь F-16 или удары вглубь территории РФ, которых пока нет", - пишут журналисты Bild.
Авторы подчеркивают, что системы Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом, у них разное программное обеспечение. Поэтому в случае выхода из строя одной из систем другая не сможет её заменить.
О том, с каким аэродромов будут взлетать переданные Украине истребители F-16 - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Вчера, 11:46
Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и ПольшаНАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Также нам нужно готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к конфликту с НАТО на Черном море
 
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