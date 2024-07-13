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Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild

Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild - 13.07.2024 Украина.ру

Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild

Обещанные Украине на саммите НАТО системы ПВО не смогут прикрыть крупные приграничные города Украины. Об этом пишут журналисты немецкой газеты Bild со ссылкой на военных экспертов

2024-07-13T13:34

2024-07-13T13:34

2024-07-13T13:36

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Системы противовоздушной обороны, которые пообещали Украине на саммите НАТО не смогут прикрыть крупные приграничные города. Без защиты останутся Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, пишет издание.Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают небо над Киевом, по одному - Львов и Одессу, сообщает издание на основании открытых данных. Также на днях Запад пообещал Украине три новых Patriot и систему SAMP/T. По мнению экспертов, их могут отравить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины, которая будет располагаться, вероятно, в Хмельницкой области.При этом слишком близко к линии фронта или российской границе западные системы ПВО разместить не получится.Авторы подчеркивают, что системы Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом, у них разное программное обеспечение. Поэтому в случае выхода из строя одной из систем другая не сможет её заменить.О том, с каким аэродромов будут взлетать переданные Украине истребители F-16 - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240712/1056210468.html

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