ВВС США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе - СМИ - 13.07.2024 Украина.ру
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ВВС США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе - СМИ
ВВС США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе - СМИ - 13.07.2024 Украина.ру
ВВС США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе - СМИ
Представитель министерства обороны Великобритании подтвердил, что самолеты США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе, об этом пишет местная газета Cyprus Mail
2024-07-13T13:11
2024-07-13T13:11
новости
великобритания
сша
газа
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f-16
нато
минобороны
базы
кипр
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Согласно докладу британского издания Declassified UK, с начала бомбардировок Газы ВВС США используют самолеты C-295 и CN-235 без опознавательных знаков для полетов с британской базы Акротири на Кипре в Тель-Авив (Израиль), пишут авторы Cyprus Mail.Расследование Declassified показало, что с 7 октября 18 американских самолетов совершили рейсы с базы ВВС Великобритании Акротири в Тель-Авив. Статья появилась после ряда сообщений о том, как правительство Великобритании использует свои базы для поддержки израильских бомбардировок в Газе, сообщает издание.По словам журналистов Cyprus Mail, правительство Великобритании постоянно отказывается предоставлять информацию об операциях США на военной базе Акротири, включая транспортировку оружия в Израиль.На запрос Cyprus Mail представитель Министерства обороны Великобритании подтвердил, что американские военные самолеты совершают посадку в районе суверенной базы с разрешения, при этом он не стал комментировать цель полетов. Представитель объяснил, что стандартной практикой Министерства обороны является регулярное разрешение на доступ ограниченного числа союзников и партнеров к авиабазам Великобритании. Однако по соображениям оперативной безопасности и в соответствии с политикой минобороны не предоставляет комментарии или информацию, касающуюся передвижения военных самолетов или операций иностранных государств, пишет газета.О том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
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новости, великобритания, сша, газа, ввс, f-16, нато, минобороны, базы, кипр, сектор газа, война
Новости, Великобритания, США, Газа, ВВС, F-16, НАТО, Минобороны, базы, Кипр, сектор Газа, война

ВВС США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе - СМИ

13:11 13.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День первый
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Представитель министерства обороны Великобритании подтвердил, что самолеты США используют британские базы на Кипре во время войны в Газе, об этом пишет местная газета Cyprus Mail
Согласно докладу британского издания Declassified UK, с начала бомбардировок Газы ВВС США используют самолеты C-295 и CN-235 без опознавательных знаков для полетов с британской базы Акротири на Кипре в Тель-Авив (Израиль), пишут авторы Cyprus Mail.
Расследование Declassified показало, что с 7 октября 18 американских самолетов совершили рейсы с базы ВВС Великобритании Акротири в Тель-Авив. Статья появилась после ряда сообщений о том, как правительство Великобритании использует свои базы для поддержки израильских бомбардировок в Газе, сообщает издание.
По словам журналистов Cyprus Mail, правительство Великобритании постоянно отказывается предоставлять информацию об операциях США на военной базе Акротири, включая транспортировку оружия в Израиль.
На запрос Cyprus Mail представитель Министерства обороны Великобритании подтвердил, что американские военные самолеты совершают посадку в районе суверенной базы с разрешения, при этом он не стал комментировать цель полетов.
Представитель объяснил, что стандартной практикой Министерства обороны является регулярное разрешение на доступ ограниченного числа союзников и партнеров к авиабазам Великобритании.
Однако по соображениям оперативной безопасности и в соответствии с политикой минобороны не предоставляет комментарии или информацию, касающуюся передвижения военных самолетов или операций иностранных государств, пишет газета.
О том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16 - в интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
Борис Рожин интервью
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Борис Рожин: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ Украина сейчас пытается и доукомплектовать старые бригады, и сформировать новые бригады до середины августа-начала сентября. Под эти задачи киевский режим выбивает технику на Западе и усиливает мобилизацию. За счет этого противник попытается перейти к наступательным действиям в начале осени
 
НовостиВеликобританияСШАГазаВВСF-16НАТОМинобороныбазыКипрсектор Газавойна
 
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