Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили попавшие в их распоряжение крылатые ракеты Storm Shadow и теперь смогут отличать модификации этих ракет. Об этом рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением
После внимательного изучения крылатых ракет Storm Shadow, которые попали в распоряжение российских инженеров, они определили особенности работы блоков управления и теперь смогут отличать модификации ракет, сказал специалист.
"Это часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменения в последующем конструкции ракеты", — сообщил собеседник агентства.
Когда специалисты будут работать со следующей ракетой Storm Shadow, они уже будут понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции, отметил инженер.
В новых версиях ракеты могут быть, например, установлены новые блоки или возможна установка ловушек. Это позволить отслеживать изменения в ее конструкции. Каждый блок будет изучен отдельно, добавил специалист.
Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. Начиная с 1994 года ее занимались разработкой компании Matra и British Aerospace, а в настоящее время ее производит компания MBDA.
Storm Shadow — британское название ракеты. Её французский вариант обозначается как SCALP-EG (фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General, буквально "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением").
Эта ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Они отличаются тем, что Storm Shadow несёт боеголовку вместо суббоеприпасов.
Украинская армия регулярно использует ракеты Storm Shadow для обстрелов российских регионов.
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