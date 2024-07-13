Недовольство Байденом растет. Политолог рассказал об отношении демократов к собственному кандидату
Байден
Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал о недовольстве демократической партии США собственным кандидатом — Джо Байденом
"Вчера в Конгрессе прошел кокус демократов, на котором из 200 членов партии только семь человек открыто выступили против переизбрания Байдена. Остальные пока что находятся в глухом недовольстве", - сказал политолог.
Он подчеркнул, что пока против Байдена прилюдно выступают немногие однопартийцы.
"Однако, как пишут новостные ленты, "демократический котел" сильно булькает, недовольство внутри партии растёт. Все хотят нормального кандидата, чтобы с треском не проиграть Трампу", - указал он.
Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.