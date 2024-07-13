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Недовольство Байденом растет. Политолог рассказал об отношении демократов к собственному кандидату

Недовольство Байденом растет. Политолог рассказал об отношении демократов к собственному кандидату - 13.07.2024 Украина.ру

Недовольство Байденом растет. Политолог рассказал об отношении демократов к собственному кандидату

Политолог-американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру рассказал о недовольстве демократической партии США собственным кандидатом — Джо Байденом

2024-07-13T04:00

2024-07-13T04:00

2024-07-13T04:00

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сша

джо байден

грег вайнер

дональд трамп

кандидат

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"Вчера в Конгрессе прошел кокус демократов, на котором из 200 членов партии только семь человек открыто выступили против переизбрания Байдена. Остальные пока что находятся в глухом недовольстве", - сказал политолог.Он подчеркнул, что пока против Байдена прилюдно выступают немногие однопартийцы.Подробнее о президентской гонке в США — в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, джо байден, грег вайнер, дональд трамп, кандидат