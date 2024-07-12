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Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 12.07.2024 Украина.ру
Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита НАТО, состоявшемся на этой неделе в Вашингтоне, а также о дальнейшем курсе Альянса и блока АУКУС на евразийском треке
2024-07-12T15:01
2024-07-12T15:01
2024-07-12T15:01
видео
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы
нато
политика
сво
президентские выборы
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00:23 - Итоги саммита НАТО; 01:29 - О будущем Североатлантического альянса; 03:18 - Политический трек Дональда Трампа; 04:17 - О расширении НАТО на Восток; 06:10 - Что можно противопоставить НАТО на евразийском треке? 07:32 - О предстоящих президентских выборах в США; 11:34 - Кто из демократов, если не Байден? 13:20 - Ответственность демократов за дела Байдена; 15:32 - О возможной замене Зеленского.
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита НАТО, состоявшемся на этой неделе в Вашингтоне, а также о дальнейшем курсе Альянса и блока АУКУС на евразийском треке
00:23 - Итоги саммита НАТО;
01:29 - О будущем Североатлантического альянса;
03:18 - Политический трек Дональда Трампа;
04:17 - О расширении НАТО на Восток;
06:10 - Что можно противопоставить НАТО на евразийском треке?
07:32 - О предстоящих президентских выборах в США;
11:34 - Кто из демократов, если не Байден?
13:20 - Ответственность демократов за дела Байдена;
15:32 - О возможной замене Зеленского.