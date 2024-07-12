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Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 12.07.2024 Украина.ру

Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита НАТО, состоявшемся на этой неделе в Вашингтоне, а также о дальнейшем курсе Альянса и блока АУКУС на евразийском треке

2024-07-12T15:01

2024-07-12T15:01

2024-07-12T15:01

видео

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

выборы

нато

политика

сво

президентские выборы

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00:23 - Итоги саммита НАТО; 01:29 - О будущем Североатлантического альянса; 03:18 - Политический трек Дональда Трампа; 04:17 - О расширении НАТО на Восток; 06:10 - Что можно противопоставить НАТО на евразийском треке? 07:32 - О предстоящих президентских выборах в США; 11:34 - Кто из демократов, если не Байден? 13:20 - Ответственность демократов за дела Байдена; 15:32 - О возможной замене Зеленского.

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