Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 12.07.2024 Украина.ру
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Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 12.07.2024 Украина.ру
Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита НАТО, состоявшемся на этой неделе в Вашингтоне, а также о дальнейшем курсе Альянса и блока АУКУС на евразийском треке
2024-07-12T15:01
2024-07-12T15:01
видео
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы
нато
политика
сво
президентские выборы
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00:23 - Итоги саммита НАТО; 01:29 - О будущем Североатлантического альянса; 03:18 - Политический трек Дональда Трампа; 04:17 - О расширении НАТО на Восток; 06:10 - Что можно противопоставить НАТО на евразийском треке? 07:32 - О предстоящих президентских выборах в США; 11:34 - Кто из демократов, если не Байден? 13:20 - Ответственность демократов за дела Байдена; 15:32 - О возможной замене Зеленского.
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вашингтон
москва
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видео, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы, нато, политика, сво, президентские выборы, украина, демократы, республиканцы, оружие, саммит, вашингтон, москва, запад, война, кремль, вс рф, видео
Видео, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, выборы, НАТО, политика, СВО, президентские выборы, Украина, демократы, республиканцы, оружие, саммит, Вашингтон, Москва, Запад, война, Кремль, ВС РФ

Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

15:01 12.07.2024
 
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Политолог, историк, эксперт Изборского клуба Владимир Можегов в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита НАТО, состоявшемся на этой неделе в Вашингтоне, а также о дальнейшем курсе Альянса и блока АУКУС на евразийском треке
00:23 - Итоги саммита НАТО;
01:29 - О будущем Североатлантического альянса;
03:18 - Политический трек Дональда Трампа;
04:17 - О расширении НАТО на Восток;
06:10 - Что можно противопоставить НАТО на евразийском треке?
07:32 - О предстоящих президентских выборах в США;
11:34 - Кто из демократов, если не Байден?
13:20 - Ответственность демократов за дела Байдена;
15:32 - О возможной замене Зеленского.
 
ВидеоСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисвыборыНАТОполитикаСВОпрезидентские выборыУкраинадемократыреспубликанцыоружиесаммитВашингтонМоскваЗападвойнаКремльВС РФ
 
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