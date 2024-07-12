https://ukraina.ru/20240712/1056221533.html

Украинцы усмотрели "угрозу" в испанском фестивале, организованном россиянами, но мероприятие не отменили

Украинцы усмотрели "угрозу" в испанском фестивале, организованном россиянами, но мероприятие не отменили - 12.07.2024 Украина.ру

Украинцы усмотрели "угрозу" в испанском фестивале, организованном россиянами, но мероприятие не отменили

Власти испанского города Торревьеха бездействуют в ответ на возмущения украинцев о проведении кинофестиваля Sol film festival, который организовали две гражданки России. Украинская община усмотрела в этом "угрозу международному имиджу" Украины, передает "Украинская правда"

2024-07-12T15:12

2024-07-12T15:12

2024-07-12T15:12

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Уточняется, что организаторами фестиваля являются постоянные участницы культурных мероприятий в России Татьяна Семенова и ее дочь Анна. Традиционно украинцы считают преступлением посещение Крыма, в чем также обвинили двух россиянок. Главным препятствием проведения в Испании фестиваля украинцы называют ту поддержку, которую Семеновы выражают президенту РФ Владимиру Путину и спецоперации. Речь идет о трагедии, связанной с падением ракеты ПВО на здание детской больницы "Охматдет" в Киеве, в поражении объекта украинская сторона винит ВС РФ. Такие аргументы не стали основанием для того, чтобы запретить проведение фестиваля, однако после многочисленных протестов организаторы согласились подписать некое обращение, где осудили действия РФ и создали благотворительный счет для пожертвований. Впрочем, позже Татьяна обратилась к российской общине в Испании и подчеркнула, что это решение принималось под давлением и не соответствует реальной позиции организаторов. Подробнее о том, как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240320/1054008330.html

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