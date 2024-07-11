https://ukraina.ru/20240711/1056178630.html

Коридор для бегства Зеленского: эксперт рассказал, зачем Киев подписал оборонное соглашение с Варшавой

Коридор для бегства Зеленского: эксперт рассказал, зачем Киев подписал оборонное соглашение с Варшавой - 11.07.2024 Украина.ру

Коридор для бегства Зеленского: эксперт рассказал, зачем Киев подписал оборонное соглашение с Варшавой

Историческая аналогия с договором 1920 года будет летать зловещей тенью над нынешним оборонным соглашением между Киевом и Варшавой. Тем более что сейчас киевский режим далеко не в лучшей форме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский

2024-07-11T05:40

2024-07-11T05:40

2024-07-11T05:40

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владимир зеленский

станислав стремидловский

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симон петлюра

соглашение

договор

юзеф пилсудский

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Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.В такого рода договорах дьявол всегда в деталях. Здесь можно вспомнить Варшавский договор 1920 года между Симоном Петлюрой и маршалом Юзефом Пилсудским, рассказал эксперт.Восстановившая свою независимость Польская республика пообещала предоставить военную помощь Директории Украинской Народной Республики. Но в обмен Директория уступила Западную Украину, отказавшись от Западноукраинской Народной Республики, отметил он.Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Это может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому для бегства. Возможно, ему придется поделиться "честно наворованными деньгами", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные смогли переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

https://ukraina.ru/20240709/1056137865.html

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новости, варшава, киев, владимир зеленский, станислав стремидловский, польша, симон петлюра, соглашение, договор, юзеф пилсудский, украина