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Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии
Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии - 09.07.2024 Украина.ру
Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии
По итогам парламентских выборов в Грузии, которые должны состояться 26 октября, США намерены добиться смены власти в этой стране. Об этом во вторник сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР)
2024-07-09T10:46
2024-07-09T10:46
2024-07-09T10:52
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саломе зурабишвили
служба внешней разведки
джо байден
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Отмечается, что в администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии Грузии. Организаторы предстоящей кампании в лице кураторов из США уже дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране. "Тараном" против властных структур призвано стать население Тбилиси, "разогретое" весной на антиправительственных акциях в связи с законом "об иноагентах", – уточнили в СВР. По плану США, главную роль в кампании сыграет грузинский президент Саломе Зурабишвили, которая в интервью западному СМИ, заявит что правительство Грузии виновно в "деградации" переговоров по вступлению в Евросоюз (ЕС), а также предупредит о "катастрофических последствиях" сближения с Россией. Для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, добавили в разведке. Читайте также как правительство Грузии готовится к прогнозируемому давлению Запада в интервью грузинского политолога, члена совета Союза грузин России Игоря Гвритишвили на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, сша, россия, саломе зурабишвили, служба внешней разведки , джо байден, переворот
Новости, Грузия, США, Россия, Саломе Зурабишвили, Служба внешней разведки , Джо Байден, переворот
Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии
10:46 09.07.2024 (обновлено: 10:52 09.07.2024)
По итогам парламентских выборов в Грузии, которые должны состояться 26 октября, США намерены добиться смены власти в этой стране. Об этом во вторник сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР)
Отмечается, что в администрации Джо Байдена
уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии Грузии.
"Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", в основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия", — отметило ведомство.
Организаторы предстоящей кампании в лице кураторов из США уже дали команду оппозиционным силам приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране.
"Тараном" против властных структур призвано стать население Тбилиси, "разогретое" весной на антиправительственных акциях в связи с законом "об иноагентах", – уточнили в СВР.
По плану США, главную роль в кампании сыграет грузинский президент Саломе Зурабишвили, которая в интервью западному СМИ, заявит что правительство Грузии виновно в "деградации" переговоров по вступлению в Евросоюз (ЕС), а также предупредит о "катастрофических последствиях" сближения с Россией.
Для смены власти в Грузии предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков, добавили в разведке.
"Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется. Достаточно вспомнить киевский "майдан" десятилетней давности, где на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками", – напомнили в СВР.