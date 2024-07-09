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Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области

Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области - 09.07.2024 Украина.ру

Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области

Сумская областная военная администрация сообщила, что в ночь на вторник и утром Сумская область подверглась ударам со стороны России

2024-07-09T09:30

2024-07-09T09:30

2024-07-09T09:30

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удары

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"Ночью и утром... восемь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов", - указали в администрации.Минобороны России в свою очередь опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области.На ролике показан "прилет" ракеты комплекса "Искандер" по лесопосадке в районе населенное пункта Стецковка, в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов.В результате был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ, а также до 65 солдат.Подробнее об успехах российских военных - в материале Сергея Зуева Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля на сайте Украина.ру.

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новости, сумская область, россия, запад, вооруженные силы украины, вс рф, удары