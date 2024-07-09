Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области - 09.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240709/1056141807.html
Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области
Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области - 09.07.2024 Украина.ру
Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области
Сумская областная военная администрация сообщила, что в ночь на вторник и утром Сумская область подверглась ударам со стороны России
2024-07-09T09:30
2024-07-09T09:30
новости
сумская область
россия
запад
вооруженные силы украины
вс рф
удары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_de86d7c348bdfc6991f5561be4510a96.jpg
"Ночью и утром... восемь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов", - указали в администрации.Минобороны России в свою очередь опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области.На ролике показан "прилет" ракеты комплекса "Искандер" по лесопосадке в районе населенное пункта Стецковка, в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов.В результате был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ, а также до 65 солдат.Подробнее об успехах российских военных - в материале Сергея Зуева Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля на сайте Украина.ру.
сумская область
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_49942bafd0cebac3c8d7599880d92a44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, россия, запад, вооруженные силы украины, вс рф, удары
Новости, Сумская область, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, удары

Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области

09:30 09.07.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Сумская областная военная администрация сообщила, что в ночь на вторник и утром Сумская область подверглась ударам со стороны России
"Ночью и утром... восемь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов", - указали в администрации.
Минобороны России в свою очередь опубликовало кадры объективного контроля уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области.
На ролике показан "прилет" ракеты комплекса "Искандер" по лесопосадке в районе населенное пункта Стецковка, в небо поднялись десятки клубов дыма от детонирующих боеприпасов.
В результате был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ, а также до 65 солдат.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Сергея Зуева Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиСумская областьРоссияЗападВооруженные силы УкраиныВС РФудары
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии
10:46Берег левый, берег правый. Водоемы и реки - важная составляющая в ходе СВО
10:18После подписания с Киевом "гарантий безопасности", США пообещали Варшаве $2 млрд для закупки оружия
10:06Что получит Украина вместо приглашения в НАТО? Киевские политики задались вопросом перед саммитом
09:48Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям
09:30Уничтожен склад боеприпасов и националисты: ВС РФ ударили "Искандером" по ВСУ в Сумской области
09:25Ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ атакуют Крым, Белгородщину и новые регионы, тщательно изучают в России
09:00Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля
08:03Главное за ночь 9 июля
08:02Конотопская битва: величайшая победа казаков над "москалями". Или нет
06:54Хроника энергетической войны: Несбыточные энергопланы Киева, теневой флот России и китайский термояд
06:31Дипломатия Орбана: что это значит?
06:11Снежана Егорова: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы
06:10"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Казачок
06:00Садулаев объяснил, почему слесарь или токарь должны получать больше, чем курьер или бариста в кафе
05:45"Секс, алкоголь и оставление позиций": военкор раскрыл, какие "смертные грехи" были в уставе "Вагнера"
05:43В Киеве ждут что Москва свалится первой. Украинские экcперты о неизбежности негативных перемен
05:32Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше
05:30Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск
05:15ВСУ сточат там последние резервы: эксперт ответил, какой город денацифицируют следующим
Лента новостейМолния