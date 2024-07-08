Что делать со "ждунами" и в чём главное преимущество новых регионов России – Антонов - 08.07.2024 Украина.ру
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Что делать со "ждунами" и в чём главное преимущество новых регионов России – Антонов
Что делать со "ждунами" и в чём главное преимущество новых регионов России – Антонов - 08.07.2024 Украина.ру
Что делать со "ждунами" и в чём главное преимущество новых регионов России – Антонов
Депутат совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своей волонтёрской и... Украина.ру, 08.07.2024
2024-07-08T11:55
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Депутат совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своей волонтёрской и гуманитарной миссии в прифронтовых областях России, о ситуации с дронами и о проблеме со "ждунами", а также об особенностях экономики в новых регионах: 00:24 – о реконструкции общежитий и о дальнейшей мирной жизни; 02:07 – о шоковом состоянии беженцев: слёзы, замкнутость или праздник? 04:02 – как понять "ждунов" и как найти с ними общий язык? 09:11 – как делают деньги предприниматели новых регионов и чему учатся новые власти у российских чиновников? 12:14 – о чём власти Новосибирска говорят с властями Херсонской области? 15:00 – сельское хозяйство новых регионов: куда идёт херсонское зерно? 15:55 – зачем нужны газеты? 18:36 – о ситуации с дронами в российской армии; 20:34 – о взаимодействии с силовыми ведомствами; 23:13 – как выявлять тайных "ждунов" и как их перевоспитывать?
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видео, россия, херсонская область, новороссия, сво, новые регионы, вс рф, бпла, видео
Видео, Россия, Херсонская область, Новороссия, СВО, Новые регионы, ВС РФ, БПЛА

Что делать со "ждунами" и в чём главное преимущество новых регионов России – Антонов

11:55 08.07.2024
 
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Депутат совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своей волонтёрской и гуманитарной миссии в прифронтовых областях России, о ситуации с дронами и о проблеме со "ждунами", а также об особенностях экономики в новых регионах:
00:24 – о реконструкции общежитий и о дальнейшей мирной жизни;
02:07 – о шоковом состоянии беженцев: слёзы, замкнутость или праздник?
04:02 – как понять "ждунов" и как найти с ними общий язык?
09:11 – как делают деньги предприниматели новых регионов и чему учатся новые власти у российских чиновников?
12:14 – о чём власти Новосибирска говорят с властями Херсонской области?
15:00 – сельское хозяйство новых регионов: куда идёт херсонское зерно?
15:55 – зачем нужны газеты?
18:36 – о ситуации с дронами в российской армии;
20:34 – о взаимодействии с силовыми ведомствами;
23:13 – как выявлять тайных "ждунов" и как их перевоспитывать?
 
ВидеоРоссияХерсонская областьНовороссияСВОНовые регионыВС РФБПЛА
 
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