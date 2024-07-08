Главу МИД Нидерландов "разочаровала" реакция посла РФ на экспорт истребителей на Украину - 08.07.2024 Украина.ру
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Главу МИД Нидерландов "разочаровала" реакция посла РФ на экспорт истребителей на Украину
Главу МИД Нидерландов "разочаровала" реакция посла РФ на экспорт истребителей на Украину - 08.07.2024 Украина.ру
Главу МИД Нидерландов "разочаровала" реакция посла РФ на экспорт истребителей на Украину
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал "разочаровывающей" реакцию посла России в Гааге на решение нидерландских властей о выдаче разрешения на экспорт истребителей F-16 на Украину, передает телеканал NOS
2024-07-08T07:52
2024-07-08T07:52
новости
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"Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", - сказал министр.Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину.Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин отметил, что Москва рассматривает выданное разрешение как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.Подробнее о судьбе западных истребителей - в материале Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16 на сайте Украина.ру.
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новости, россия, f-16, мид, нидерланды, украина
Новости, Россия, F-16, МИД, Нидерланды, Украина

Главу МИД Нидерландов "разочаровала" реакция посла РФ на экспорт истребителей на Украину

07:52 08.07.2024
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
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Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп назвал "разочаровывающей" реакцию посла России в Гааге на решение нидерландских властей о выдаче разрешения на экспорт истребителей F-16 на Украину, передает телеканал NOS
"Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем", - сказал министр.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что власти выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину.
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин отметил, что Москва рассматривает выданное разрешение как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
Подробнее о судьбе западных истребителей - в материале Законные цели: аналитик о том, будут ли ВС РФ "долбить" аэродромы противника, если оттуда взлетят F-16 на сайте Украина.ру.
 
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