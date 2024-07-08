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Бунт на еврокорабле. Орбан открыто посылает Борреля куда подальше - Пушков
Бунт на еврокорабле. Орбан открыто посылает Борреля куда подальше - Пушков - 08.07.2024 Украина.ру
Бунт на еврокорабле. Орбан открыто посылает Борреля куда подальше - Пушков
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, его дальнейшие зарубежные поездки, а также реакцию на это в Европе
2024-07-08T07:14
2024-07-08T07:14
2024-07-08T07:18
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"Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам - от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно - и вот он разворачивается на наших глазах", - написал Пушков.Он также заявил, что такого "внутреннего кризиса непослушания" в отношениях Брюсселя и ЕС еще не было. В прошлую пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Азербайджан - на саммит Организации тюркских государств.При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии также утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Позднее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, москва, россия, виктор орбан, жозеп боррель, алексей пушков, ес
Новости, Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Алексей Пушков, ЕС
Бунт на еврокорабле. Орбан открыто посылает Борреля куда подальше - Пушков
07:14 08.07.2024 (обновлено: 07:18 08.07.2024)
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, его дальнейшие зарубежные поездки, а также реакцию на это в Европе
"Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам - от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно - и вот он разворачивается на наших глазах", - написал Пушков.
Он также заявил, что такого "внутреннего кризиса непослушания" в отношениях Брюсселя и ЕС еще не было.
"Вполне очевидно, что Орбан ни во что ни ставит его руководителей и не испытывает к ним уважения", - добавил Пушков.
В прошлую пятницу Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а оттуда отправился в Азербайджан - на саммит Организации тюркских государств.
При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выпустили специальные заявления, в которых подчеркнули, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. В Еврокомиссии также утверждают, что визит Орбана в РФ якобы нарушает единство Запада в отношении политики по Украине.
Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Позднее политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в шутку спросил, может ли Венгрия хотя бы сходить на ужин без мандата ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Подробнее о визите Орбана в РФ - в материале Виктории Титовой Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнения экспертов на сайте Украина.ру.