"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа - 17.07.2024 Украина.ру
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"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа
"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа - 17.07.2024 Украина.ру
"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа
1 июля 1971 года в Москве в зале Дворца съездов в рамках VІІ Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма, снятого украинскими кинематографистами. Когда съёмочная группа предстала перед публикой, начались овации, которые продолжались полчаса. Фильм стал настоящей победой украинского кино – это понимали все находившиеся в зале
2024-07-17T16:00
2024-07-17T16:00
история
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кинематограф
богдан ступка
буковина
украина
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Выдающийся украинский актёр и сценарист Иван Миколайчук любил говорить, что есть фильмы-дома, а есть фильмы-храмы. Ему повезло, его актёрская карьера началась именно с фильма-храма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Эту поэтическую киноленту с незамысловатым сюжетом, но с запоминающимися кадрами, построенными в лучших традициях поэтического украинского кино, заметили во всём мире.После этого Миколайчуку приходилась, по его мнению, сниматься в "фильмах-домах", и он решил исправить положение, написав киносценарий к фильму, в котором он хотел бы сняться, собственноручно. 6 мая 1969 года, на Юрьев день, Иван случайно встретился с Юрием Ильенко, и в своей неподражаемой манере, полушутя, полувсерьез, сказал, что хочет сделать ему в День его ангела подарок – идею сценария.В центре сюжета была судьба братьев из большого буковинского семейства Звонарей в 30-е – 40-е годы прошлого века. Захваченная румынами нищая Буковина освобождается Красной Армией, затем на её территорию приходит война, она снова оккупирована румынами. В лесах у Черемоша действует банда ОУН-УПА*, и так получается, что один из братьев, Орест, оказывается бандеровцем, а второй – Пётр, уходит в Красную Армию, становится боевым офицером, партизаном, коммунистом. Через призму судеб братьев Звонарей Миколайчук хотел показать судьбу своей родной и так горячо любимой им Буковины. То, что он хотел рассказать, он хорошо знал сам, потому что в фильме хотел показать судьбы своих родственников и односельчан, своей собственной семьи, которая также была многодетной – у родителей он был одним из 13-ти детей.Ильенко тут же ухватился за идею. Для него тоже фильм "Тени забытых предков" оказался знаковым – после него Юрию Герасимовичу, до того работавшему исключительно оператором-постановщиком, разрешили самостоятельные режиссёрские постановки. Но его первый фильм "Родник для жаждущих" (1966) положили "на полку", "Вечер накануне Ивана Купала" (1968) оказался провальным. Ему нужен был яркий успех, и предложенный Миколайчуком сюжет вполне мог к нему привести. Друзья сели за работу.Сценарий они написали чуть более, чем за месяц – он был готов 15 июня, на День рождения Миколайчука. Тут же его передали худсовету Киевской киностудии им. А. Довженко, где его встретили с воодушевлением. Известный украинский режиссер и сценарист Леонид Осыка даже сказал: "А не разучились ли мы радоваться хорошим сценариям?"Работу Миколайчука и Ильенко тут же передали на утверждение в Госкино УССР, где, к удивлению и авторов, и редакторов студии, без особых проволочек ему дали "зелёный свет". 16 сентября 1969 года студия заключила с Миколайчуком и Ильенко договор.Миколайчук хотел сыграть Ореста – того из братьев Звонарей, который волей судеб оказывается в бандеровской банде. Однако худсовет Ивана на эту роль не утвердил, и тогда на неё пригласили 29-летнего актера Львовского академического драматического театра имени Марии Занковецкой Богдана Ступку. Эта роль стала для него в кино дебютной, но справился он с ней замечательно. Чего только стоит сцена танца с чужой невестой Даной, в которую его герой влюблен с детства, которую уводит со свадьбы и из-за которой попадает к бандеровцам.Миколайчук сыграл другого – старшего брата – Петра. Его герой – бунтарь, борец за справедливость, готовый отстаивать её с оружием в руках. В самом начале фильма за неповиновение Петра арестовывают румыны. Он бежит, прихватив чью-то винтовку, прячется в горах, поддерживает приход на Буковину Красной Армии, а когда начинается Великая Отечественная война – прямо во время свадьбы – ключевого события сюжета, после которого и расходятся пути-дорожки братьев, он добровольцем уходит на фронт.Ильенко традиционно снимал в своих фильмах близких родственников и друзей, которых у него было много, и "Белая птица с черной отметиной" не стал исключением. Главную женскую роль дочери священника-униата Даны сыграла его жена Лариса Кадочникова. Четвёртого брата Георгия Звонаря изобразил родной брат режиссера – Михаил Ильенко. Кстати, третьего брата Звонаря – Богдана – сыграл брат Миколайчука Юрий, а в эпизоде отметилась его жена Мария.На стадии подготовки чиновники от Госкино стали делать множество уточняющих замечаний к сюжету:"В режиссёрском сценарии и при сьемках фильма необходимо снять абстрактный подход к проблеме добра и зла и все библейские мотивы и пойти по линии более глубокого раскрытия конкретно-исторического зла и его классовой сущности".Также не нравилось редакторам, что приход Советской власти ознаменовался для буковинского села целым рядом трагических событий – погибали три брата Звонаря, а Богдан возвращался с войны глухонемым, погибал старший Звонарь, погибала местная доступная женщина-вамп (на гуцульский манер) Вивдя, пыталась повеситься Дана, сходил с ума её отец – священник, подрывалась на минах церковная процессия.Все эти замечания были не совсем кстати, так как на дворе стоял январь 1970 года, как раз в горах была зимняя натура, которую требовалось срочно снимать. Если бы утверждение режиссёрского сценария затянулось, был риск, что она "уйдёт", а, значит, кинопроизводство затянется на год. И Миколайчук с Ильенко решили не спорить:"Мы поставили перед собою довольно по-иезуитски сформулированное задание: сколько бы нам ни сделали замечаний, мы к ним прислушаемся и работу свою усовершенствуем".Ильенко понимал, что какие-то изменения в сценарий вносить надо, потому что сам факт их внесения уже являлся для чиновников из редколлегии Госкино "галочкой", что они свою часть работы над фильмом выполнили.Наконец, съёмочная группа выехала на Буковину и приступила к съёмкам. Фильм снимали год за несколько съёмочных экспедиций в Карпаты. В феврале 1971 года работы над фильмом закончились и прошли его первые допремьерные показы в Киеве, на Киностудии им. Довженко, и в московском Доме кино. Уже тогда появились первые рецензии, что новая кинолента является одним из выдающихся произведений советского кинематографа.Конечно, "Белая птица с черной отметиной" – это кино не для массового зрителя, особенно в современных условиях, когда посетители кинотеатров привыкли к фильмам развлекательного характера. Но в то время удельный вес зрителей, готовых смотреть то, что сегодня назвали бы артхаусом, был значительно выше. Кроме того, ещё с довоенных времен, благодаря работам Александра Довженко, Дзиги Вертова и других режиссёров, фирменным стилем Киевской киностудии стало производство так называемого поэтического кино, которое часто не собирало большую кассу, но было востребовано на международных кинофестивалях и в зарубежном прокате. Параджанов, а теперь и Ильенко с Миколайчуком эту традицию продолжили.Показ фильма в марте 1971 года во Дворце культуры "Украина" для делегатов съезда Компартии Украины ознаменовался скандалом. Секретарь Ивано-Франковского обкома Виктор Фёдорович Добрик заявил, что "Белая птица с черной отметиной" – фильм антисоветский. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Пётр Ефимович Шелест немедленно созвал совещание, на которое были приглашены авторитетные киноэксперты из Москвы и Киева. Одни из них выдвигали различные претензии, и что, дескать, советский солдат не мог жениться на дочке священника, и что бандеровцам, якобы, в фильме никто не противостоит. Хотя сама кульминационная сцена фильма, когда братоубийца и бандеровец Орест Звонарь (Богдан Ступка) возвращается в родное село и оказывается изгоем, от которого все отворачиваются, показывает, что бандеровцам противостоит весь украинский народ. Другие эксперты как раз указывали на эти моменты, и высшее руководство Украины решило отправить фильм на VII Московский кинофестиваль. Здесь его ждала получасовая овация у 6-тысячного зала Дворца Советов и гран-при фестваля.Через год "Белая птица с чёрной отметиной" получил премию "Серебряные сирены" на кинофестивале в Сорренто в Италии. Затем были гран-при "Золотая пектораль шаха Ирана" на кинофестивале в Тегеране, дипломы фестивалей в Сан-Франциско, Белграде, Токио, Сиднее, Мельбурне и т.д. Его купили для проката за рубежом несколько стран, а власти очень ценили то, что давало стране валютную выручку. Только в СССР киноленту посмотрели 10,5 миллионов человек, что для подобных фильмов очень много. Для сравнения "Сталкер" Тарковского собрал 4,4 млн., а "Андрей Рублёв" – 3,0 млн.Для создателей фильм стал настоящим трамплином в их творческой деятельности. Ильенко зарекомендовал себя, как талантливый режиссёр, и ему стали давать возможность снимать новые работы, чем он с удовольствием и пользовался. Иван Миколайчук зарекомендовал себя не только талантливым актером, но и сценаристом, и вскоре последовали экранизации его новых сценариев, а затем ему разрешили и режиссёрские работы. Что касается Богдана Ступки, то фактически благодаря "Белой птице…" его заметили, как талантливого киноактёра, и с тех пор он был востребован самыми разными киностудиями СССР. В результате Богдан Сильвестрович снялся в полусотне фильмов в советские времена, и ещё в таком же числе, если не больше, в постсоветское.* Террористическая организация запрещенная в России
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"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа

16:00 17.07.2024
 
"Белая птица с чёрной отметиной" (кадр из фильма)
Белая птица с чёрной отметиной (кадр из фильма)
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Алексей Стаценко
публицист
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1 июля 1971 года в Москве в зале Дворца съездов в рамках VІІ Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма, снятого украинскими кинематографистами. Когда съёмочная группа предстала перед публикой, начались овации, которые продолжались полчаса. Фильм стал настоящей победой украинского кино – это понимали все находившиеся в зале
Выдающийся украинский актёр и сценарист Иван Миколайчук любил говорить, что есть фильмы-дома, а есть фильмы-храмы. Ему повезло, его актёрская карьера началась именно с фильма-храма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Эту поэтическую киноленту с незамысловатым сюжетом, но с запоминающимися кадрами, построенными в лучших традициях поэтического украинского кино, заметили во всём мире.
После этого Миколайчуку приходилась, по его мнению, сниматься в "фильмах-домах", и он решил исправить положение, написав киносценарий к фильму, в котором он хотел бы сняться, собственноручно. 6 мая 1969 года, на Юрьев день, Иван случайно встретился с Юрием Ильенко, и в своей неподражаемой манере, полушутя, полувсерьез, сказал, что хочет сделать ему в День его ангела подарок – идею сценария.
В центре сюжета была судьба братьев из большого буковинского семейства Звонарей в 30-е – 40-е годы прошлого века. Захваченная румынами нищая Буковина освобождается Красной Армией, затем на её территорию приходит война, она снова оккупирована румынами. В лесах у Черемоша действует банда ОУН-УПА*, и так получается, что один из братьев, Орест, оказывается бандеровцем, а второй – Пётр, уходит в Красную Армию, становится боевым офицером, партизаном, коммунистом. Через призму судеб братьев Звонарей Миколайчук хотел показать судьбу своей родной и так горячо любимой им Буковины. То, что он хотел рассказать, он хорошо знал сам, потому что в фильме хотел показать судьбы своих родственников и односельчан, своей собственной семьи, которая также была многодетной – у родителей он был одним из 13-ти детей.
Ильенко тут же ухватился за идею. Для него тоже фильм "Тени забытых предков" оказался знаковым – после него Юрию Герасимовичу, до того работавшему исключительно оператором-постановщиком, разрешили самостоятельные режиссёрские постановки. Но его первый фильм "Родник для жаждущих" (1966) положили "на полку", "Вечер накануне Ивана Купала" (1968) оказался провальным. Ему нужен был яркий успех, и предложенный Миколайчуком сюжет вполне мог к нему привести. Друзья сели за работу.
Сценарий они написали чуть более, чем за месяц – он был готов 15 июня, на День рождения Миколайчука. Тут же его передали худсовету Киевской киностудии им. А. Довженко, где его встретили с воодушевлением. Известный украинский режиссер и сценарист Леонид Осыка даже сказал: "А не разучились ли мы радоваться хорошим сценариям?"
Миколайчук Тени забытых предков Бестаева - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября 2021, 18:27
Как армянин покрасил Карпаты в синий цвет и получил от гуцулки красный зонтВ 2021 году исполняется 57 лет фильму Сергея Параджанова «Тени забытых предков». Эта роковая для украинского диссидентского движения и знаковая для всего украинского кино лента вышла на экраны в 1964 году и завоевала международные награды. Но в судьбе самого режиссера она сыграла трагическую роль
Работу Миколайчука и Ильенко тут же передали на утверждение в Госкино УССР, где, к удивлению и авторов, и редакторов студии, без особых проволочек ему дали "зелёный свет". 16 сентября 1969 года студия заключила с Миколайчуком и Ильенко договор.
Миколайчук хотел сыграть Ореста – того из братьев Звонарей, который волей судеб оказывается в бандеровской банде. Однако худсовет Ивана на эту роль не утвердил, и тогда на неё пригласили 29-летнего актера Львовского академического драматического театра имени Марии Занковецкой Богдана Ступку. Эта роль стала для него в кино дебютной, но справился он с ней замечательно. Чего только стоит сцена танца с чужой невестой Даной, в которую его герой влюблен с детства, которую уводит со свадьбы и из-за которой попадает к бандеровцам.
Миколайчук сыграл другого – старшего брата – Петра. Его герой – бунтарь, борец за справедливость, готовый отстаивать её с оружием в руках. В самом начале фильма за неповиновение Петра арестовывают румыны. Он бежит, прихватив чью-то винтовку, прячется в горах, поддерживает приход на Буковину Красной Армии, а когда начинается Великая Отечественная война – прямо во время свадьбы – ключевого события сюжета, после которого и расходятся пути-дорожки братьев, он добровольцем уходит на фронт.
Ильенко традиционно снимал в своих фильмах близких родственников и друзей, которых у него было много, и "Белая птица с черной отметиной" не стал исключением. Главную женскую роль дочери священника-униата Даны сыграла его жена Лариса Кадочникова. Четвёртого брата Георгия Звонаря изобразил родной брат режиссера – Михаил Ильенко. Кстати, третьего брата Звонаря – Богдана – сыграл брат Миколайчука Юрий, а в эпизоде отметилась его жена Мария.
Леонид Быков и Иван Миколайчук
6 июня, 08:16История
Фильм "Разведчики": как "Маэстро" и "Макарыч" в Калининграде Будапешт освобождали6 июня 1968 года в Москве состоялся премьерный показ фильма "Разведчики". Лента собрала 35 миллионов зрителей, но сейчас её почти забыли. А зря, потому что актёры в картине играли невероятно талантливые и известные, и здесь впервые прозвучал звёздный дуэт Леонида Быкова и Алексея Смирнова
На стадии подготовки чиновники от Госкино стали делать множество уточняющих замечаний к сюжету:
"В режиссёрском сценарии и при сьемках фильма необходимо снять абстрактный подход к проблеме добра и зла и все библейские мотивы и пойти по линии более глубокого раскрытия конкретно-исторического зла и его классовой сущности".
Также не нравилось редакторам, что приход Советской власти ознаменовался для буковинского села целым рядом трагических событий – погибали три брата Звонаря, а Богдан возвращался с войны глухонемым, погибал старший Звонарь, погибала местная доступная женщина-вамп (на гуцульский манер) Вивдя, пыталась повеситься Дана, сходил с ума её отец – священник, подрывалась на минах церковная процессия.
Все эти замечания были не совсем кстати, так как на дворе стоял январь 1970 года, как раз в горах была зимняя натура, которую требовалось срочно снимать. Если бы утверждение режиссёрского сценария затянулось, был риск, что она "уйдёт", а, значит, кинопроизводство затянется на год. И Миколайчук с Ильенко решили не спорить:
"Мы поставили перед собою довольно по-иезуитски сформулированное задание: сколько бы нам ни сделали замечаний, мы к ним прислушаемся и работу свою усовершенствуем".
Ильенко понимал, что какие-то изменения в сценарий вносить надо, потому что сам факт их внесения уже являлся для чиновников из редколлегии Госкино "галочкой", что они свою часть работы над фильмом выполнили.
Вечер накануне Ивана Купала (1968 год)
14 сентября 2023, 18:00История
"Вечер накануне Ивана Купала": дебют Юрия ИльенкоУкраинские политики и деятели культуры любят рассуждать что "при Советах" все украинское якобы угнеталось и преследовалось. На самом из составленного в 2021 году рейтинга 100 лучших украинских фильмов 60% сняты при СССР. 33-е место в этом списке занимает "Вечер накануне Ивана Купала" – лента весьма спорная, но любопытная
Наконец, съёмочная группа выехала на Буковину и приступила к съёмкам. Фильм снимали год за несколько съёмочных экспедиций в Карпаты. В феврале 1971 года работы над фильмом закончились и прошли его первые допремьерные показы в Киеве, на Киностудии им. Довженко, и в московском Доме кино. Уже тогда появились первые рецензии, что новая кинолента является одним из выдающихся произведений советского кинематографа.
Конечно, "Белая птица с черной отметиной" – это кино не для массового зрителя, особенно в современных условиях, когда посетители кинотеатров привыкли к фильмам развлекательного характера. Но в то время удельный вес зрителей, готовых смотреть то, что сегодня назвали бы артхаусом, был значительно выше. Кроме того, ещё с довоенных времен, благодаря работам Александра Довженко, Дзиги Вертова и других режиссёров, фирменным стилем Киевской киностудии стало производство так называемого поэтического кино, которое часто не собирало большую кассу, но было востребовано на международных кинофестивалях и в зарубежном прокате. Параджанов, а теперь и Ильенко с Миколайчуком эту традицию продолжили.
Показ фильма в марте 1971 года во Дворце культуры "Украина" для делегатов съезда Компартии Украины ознаменовался скандалом. Секретарь Ивано-Франковского обкома Виктор Фёдорович Добрик заявил, что "Белая птица с черной отметиной" – фильм антисоветский. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Пётр Ефимович Шелест немедленно созвал совещание, на которое были приглашены авторитетные киноэксперты из Москвы и Киева. Одни из них выдвигали различные претензии, и что, дескать, советский солдат не мог жениться на дочке священника, и что бандеровцам, якобы, в фильме никто не противостоит. Хотя сама кульминационная сцена фильма, когда братоубийца и бандеровец Орест Звонарь (Богдан Ступка) возвращается в родное село и оказывается изгоем, от которого все отворачиваются, показывает, что бандеровцам противостоит весь украинский народ. Другие эксперты как раз указывали на эти моменты, и высшее руководство Украины решило отправить фильм на VII Московский кинофестиваль. Здесь его ждала получасовая овация у 6-тысячного зала Дворца Советов и гран-при фестваля.
Кадры из фильма Владимир Бортко Тарас Бульба - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
11 марта 2023, 06:45
Сказал, как Гоголь написал. Бортко раскрыл эпизод съемок с Богданом СтупкойБогдан Ступка согласился на съемки в экранизации "Тараса Бульбы" потому, что считал себя профессионалом, а Гоголя - великим писателем. Об этом рассказал Народный артист Российской Федерации, советский и российский режиссер, продюсер и сценарист Владимир Бортко в интервью изданию Украина.ру
Через год "Белая птица с чёрной отметиной" получил премию "Серебряные сирены" на кинофестивале в Сорренто в Италии. Затем были гран-при "Золотая пектораль шаха Ирана" на кинофестивале в Тегеране, дипломы фестивалей в Сан-Франциско, Белграде, Токио, Сиднее, Мельбурне и т.д. Его купили для проката за рубежом несколько стран, а власти очень ценили то, что давало стране валютную выручку. Только в СССР киноленту посмотрели 10,5 миллионов человек, что для подобных фильмов очень много. Для сравнения "Сталкер" Тарковского собрал 4,4 млн., а "Андрей Рублёв" – 3,0 млн.
Для создателей фильм стал настоящим трамплином в их творческой деятельности. Ильенко зарекомендовал себя, как талантливый режиссёр, и ему стали давать возможность снимать новые работы, чем он с удовольствием и пользовался. Иван Миколайчук зарекомендовал себя не только талантливым актером, но и сценаристом, и вскоре последовали экранизации его новых сценариев, а затем ему разрешили и режиссёрские работы. Что касается Богдана Ступки, то фактически благодаря "Белой птице…" его заметили, как талантливого киноактёра, и с тех пор он был востребован самыми разными киностудиями СССР. В результате Богдан Сильвестрович снялся в полусотне фильмов в советские времена, и ещё в таком же числе, если не больше, в постсоветское.
* Террористическая организация запрещенная в России
 
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