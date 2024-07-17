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"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа

"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа - 17.07.2024 Украина.ру

"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа

1 июля 1971 года в Москве в зале Дворца съездов в рамках VІІ Московского международного кинофестиваля состоялась премьера фильма, снятого украинскими кинематографистами. Когда съёмочная группа предстала перед публикой, начались овации, которые продолжались полчаса. Фильм стал настоящей победой украинского кино – это понимали все находившиеся в зале

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Выдающийся украинский актёр и сценарист Иван Миколайчук любил говорить, что есть фильмы-дома, а есть фильмы-храмы. Ему повезло, его актёрская карьера началась именно с фильма-храма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Эту поэтическую киноленту с незамысловатым сюжетом, но с запоминающимися кадрами, построенными в лучших традициях поэтического украинского кино, заметили во всём мире.После этого Миколайчуку приходилась, по его мнению, сниматься в "фильмах-домах", и он решил исправить положение, написав киносценарий к фильму, в котором он хотел бы сняться, собственноручно. 6 мая 1969 года, на Юрьев день, Иван случайно встретился с Юрием Ильенко, и в своей неподражаемой манере, полушутя, полувсерьез, сказал, что хочет сделать ему в День его ангела подарок – идею сценария.В центре сюжета была судьба братьев из большого буковинского семейства Звонарей в 30-е – 40-е годы прошлого века. Захваченная румынами нищая Буковина освобождается Красной Армией, затем на её территорию приходит война, она снова оккупирована румынами. В лесах у Черемоша действует банда ОУН-УПА*, и так получается, что один из братьев, Орест, оказывается бандеровцем, а второй – Пётр, уходит в Красную Армию, становится боевым офицером, партизаном, коммунистом. Через призму судеб братьев Звонарей Миколайчук хотел показать судьбу своей родной и так горячо любимой им Буковины. То, что он хотел рассказать, он хорошо знал сам, потому что в фильме хотел показать судьбы своих родственников и односельчан, своей собственной семьи, которая также была многодетной – у родителей он был одним из 13-ти детей.Ильенко тут же ухватился за идею. Для него тоже фильм "Тени забытых предков" оказался знаковым – после него Юрию Герасимовичу, до того работавшему исключительно оператором-постановщиком, разрешили самостоятельные режиссёрские постановки. Но его первый фильм "Родник для жаждущих" (1966) положили "на полку", "Вечер накануне Ивана Купала" (1968) оказался провальным. Ему нужен был яркий успех, и предложенный Миколайчуком сюжет вполне мог к нему привести. Друзья сели за работу.Сценарий они написали чуть более, чем за месяц – он был готов 15 июня, на День рождения Миколайчука. Тут же его передали худсовету Киевской киностудии им. А. Довженко, где его встретили с воодушевлением. Известный украинский режиссер и сценарист Леонид Осыка даже сказал: "А не разучились ли мы радоваться хорошим сценариям?"Работу Миколайчука и Ильенко тут же передали на утверждение в Госкино УССР, где, к удивлению и авторов, и редакторов студии, без особых проволочек ему дали "зелёный свет". 16 сентября 1969 года студия заключила с Миколайчуком и Ильенко договор.Миколайчук хотел сыграть Ореста – того из братьев Звонарей, который волей судеб оказывается в бандеровской банде. Однако худсовет Ивана на эту роль не утвердил, и тогда на неё пригласили 29-летнего актера Львовского академического драматического театра имени Марии Занковецкой Богдана Ступку. Эта роль стала для него в кино дебютной, но справился он с ней замечательно. Чего только стоит сцена танца с чужой невестой Даной, в которую его герой влюблен с детства, которую уводит со свадьбы и из-за которой попадает к бандеровцам.Миколайчук сыграл другого – старшего брата – Петра. Его герой – бунтарь, борец за справедливость, готовый отстаивать её с оружием в руках. В самом начале фильма за неповиновение Петра арестовывают румыны. Он бежит, прихватив чью-то винтовку, прячется в горах, поддерживает приход на Буковину Красной Армии, а когда начинается Великая Отечественная война – прямо во время свадьбы – ключевого события сюжета, после которого и расходятся пути-дорожки братьев, он добровольцем уходит на фронт.Ильенко традиционно снимал в своих фильмах близких родственников и друзей, которых у него было много, и "Белая птица с черной отметиной" не стал исключением. Главную женскую роль дочери священника-униата Даны сыграла его жена Лариса Кадочникова. Четвёртого брата Георгия Звонаря изобразил родной брат режиссера – Михаил Ильенко. Кстати, третьего брата Звонаря – Богдана – сыграл брат Миколайчука Юрий, а в эпизоде отметилась его жена Мария.На стадии подготовки чиновники от Госкино стали делать множество уточняющих замечаний к сюжету:"В режиссёрском сценарии и при сьемках фильма необходимо снять абстрактный подход к проблеме добра и зла и все библейские мотивы и пойти по линии более глубокого раскрытия конкретно-исторического зла и его классовой сущности".Также не нравилось редакторам, что приход Советской власти ознаменовался для буковинского села целым рядом трагических событий – погибали три брата Звонаря, а Богдан возвращался с войны глухонемым, погибал старший Звонарь, погибала местная доступная женщина-вамп (на гуцульский манер) Вивдя, пыталась повеситься Дана, сходил с ума её отец – священник, подрывалась на минах церковная процессия.Все эти замечания были не совсем кстати, так как на дворе стоял январь 1970 года, как раз в горах была зимняя натура, которую требовалось срочно снимать. Если бы утверждение режиссёрского сценария затянулось, был риск, что она "уйдёт", а, значит, кинопроизводство затянется на год. И Миколайчук с Ильенко решили не спорить:"Мы поставили перед собою довольно по-иезуитски сформулированное задание: сколько бы нам ни сделали замечаний, мы к ним прислушаемся и работу свою усовершенствуем".Ильенко понимал, что какие-то изменения в сценарий вносить надо, потому что сам факт их внесения уже являлся для чиновников из редколлегии Госкино "галочкой", что они свою часть работы над фильмом выполнили.Наконец, съёмочная группа выехала на Буковину и приступила к съёмкам. Фильм снимали год за несколько съёмочных экспедиций в Карпаты. В феврале 1971 года работы над фильмом закончились и прошли его первые допремьерные показы в Киеве, на Киностудии им. Довженко, и в московском Доме кино. Уже тогда появились первые рецензии, что новая кинолента является одним из выдающихся произведений советского кинематографа.Конечно, "Белая птица с черной отметиной" – это кино не для массового зрителя, особенно в современных условиях, когда посетители кинотеатров привыкли к фильмам развлекательного характера. Но в то время удельный вес зрителей, готовых смотреть то, что сегодня назвали бы артхаусом, был значительно выше. Кроме того, ещё с довоенных времен, благодаря работам Александра Довженко, Дзиги Вертова и других режиссёров, фирменным стилем Киевской киностудии стало производство так называемого поэтического кино, которое часто не собирало большую кассу, но было востребовано на международных кинофестивалях и в зарубежном прокате. Параджанов, а теперь и Ильенко с Миколайчуком эту традицию продолжили.Показ фильма в марте 1971 года во Дворце культуры "Украина" для делегатов съезда Компартии Украины ознаменовался скандалом. Секретарь Ивано-Франковского обкома Виктор Фёдорович Добрик заявил, что "Белая птица с черной отметиной" – фильм антисоветский. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Пётр Ефимович Шелест немедленно созвал совещание, на которое были приглашены авторитетные киноэксперты из Москвы и Киева. Одни из них выдвигали различные претензии, и что, дескать, советский солдат не мог жениться на дочке священника, и что бандеровцам, якобы, в фильме никто не противостоит. Хотя сама кульминационная сцена фильма, когда братоубийца и бандеровец Орест Звонарь (Богдан Ступка) возвращается в родное село и оказывается изгоем, от которого все отворачиваются, показывает, что бандеровцам противостоит весь украинский народ. Другие эксперты как раз указывали на эти моменты, и высшее руководство Украины решило отправить фильм на VII Московский кинофестиваль. Здесь его ждала получасовая овация у 6-тысячного зала Дворца Советов и гран-при фестваля.Через год "Белая птица с чёрной отметиной" получил премию "Серебряные сирены" на кинофестивале в Сорренто в Италии. Затем были гран-при "Золотая пектораль шаха Ирана" на кинофестивале в Тегеране, дипломы фестивалей в Сан-Франциско, Белграде, Токио, Сиднее, Мельбурне и т.д. Его купили для проката за рубежом несколько стран, а власти очень ценили то, что давало стране валютную выручку. Только в СССР киноленту посмотрели 10,5 миллионов человек, что для подобных фильмов очень много. Для сравнения "Сталкер" Тарковского собрал 4,4 млн., а "Андрей Рублёв" – 3,0 млн.Для создателей фильм стал настоящим трамплином в их творческой деятельности. Ильенко зарекомендовал себя, как талантливый режиссёр, и ему стали давать возможность снимать новые работы, чем он с удовольствием и пользовался. Иван Миколайчук зарекомендовал себя не только талантливым актером, но и сценаристом, и вскоре последовали экранизации его новых сценариев, а затем ему разрешили и режиссёрские работы. Что касается Богдана Ступки, то фактически благодаря "Белой птице…" его заметили, как талантливого киноактёра, и с тех пор он был востребован самыми разными киностудиями СССР. В результате Богдан Сильвестрович снялся в полусотне фильмов в советские времена, и ещё в таком же числе, если не больше, в постсоветское.* Террористическая организация запрещенная в России

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