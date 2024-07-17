https://ukraina.ru/20240717/1056320020.html

Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля

Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля - 17.07.2024 Украина.ру

Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля

Лавров рассказал о преступлениях США; Украина и Россия обменялись военнопленными; Безуглая оказалась на "Миротворце" и вышла из фракции "Слуга народа"

2024-07-17T18:45

2024-07-17T18:45

2024-07-17T18:45

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Речь Лаврова в ООН В среду, 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в качестве председателя Совета Безопасности ООН проводит заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос."Если Вашингтон прекратит поддержку Тель-Авива, кровопролитие в Газе остановится, но они или не хотят, или не могут этого сделать", – сказал он.Также заявления главы МИД о ситуации на Ближнем Востоке:– Необходим откровенный разговор для прекращения кровопролития на Ближнем Востоке и долгосрочного урегулирования;– За 10 месяцев военной операции Израиля в Газе погибли почти 40 тысяч и ранены 90 тысяч мирных палестинцев;– Число жертв среди гуманитарного персонала ООН и НПО в Газе уже приближается к 300, это самые крупные потери в современной истории;– РФ выступает за постоянное и повсеместное прекращение огня в ближневосточном конфликте;– РФ подтверждает актуальность своей инициативы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные палестинские силы;– РФ поддерживает вступление Палестины в ряды ООН, ее суверенитет уже признан почти 150 странами.Трое активистов попытались прервать выступление Лаврова, но были очень неубедительны, и возле них сразу же появилась охрана.Накануне в ООН состоялись открытые дебаты министерского уровня по теме многостороннего сотрудничества, в роли председателя выступил лично Лавров."Будем откровенны: далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН - суверенное равенство всех государств. США давно устами своих президентов объявили о собственной исключительности. Это касается отношения Вашингтона к своим союзникам, от которых требуют беспрекословного послушания, даже в ущерб их национальным интересам. Правь, Америка! В этом суть пресловутого "порядка, основанного на правилах" – прямой угрозы многосторонности и международному миру", - заявил российский министр.Он напомнил, как безоглядное расширение НАТО вопреки многократным предупреждениям Москвы спровоцировало украинский кризис, начиная с организованного Штатами государственного переворота в феврале 2014 года для установления полного контроля над Украиной с целью подготовки наступления на Россию при помощи приведённого к власти неонацистского режима.Вскоре после окончания заседания официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отверг предложение главы МИД РФ устранить первопричины кризиса на Украине."Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, её земли", — заявил Миллер.Обмен пленнымиМежду Украиной и Россией в среду состоялся обмен пленными, об этом сообщили и в Минобороны РФ, и Владимир Зеленский в своем телеграм-канале."Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — сказано в сообщении военного ведомства.На Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничники."Участвуя в этом процессе, мы видим, как непросто идёт диалог. И ещё немало наших военнослужащих остаётся в украинском плену. Особые слова благодарности хочу выразить Минобороны России и спецслужбам, благодаря которым наши военнослужащие возвращаются домой к своим близким", — написала в своем телеграм-канале российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.Неделей ранее ее украинский коллега Дмитрий Лубинец заявлял, что Россия и Украина не смогут в ближайшее время провести масштабный обмен пленными из-за огромной разницы в количестве задержанных граждан сторонами конфликта."Относительно большого обмена. Верю ли я в то, что в ближайшем будущем будет большой обмен – нет. Потому что есть разница в цифрах. На территории РФ гораздо больше задержанных граждан Украины", – приводил его слова портал "Украинские национальные новости".Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у Украины в плену находятся 1348 военных РФ, а у России — 6465 солдат ВСУ.Безуглая – на "Миротворце"В среду народный депутат Марьяна Безуглая вышла из парламентской фракции "Слуга народа", в своих соцсетях она опубликовала видео, на котором заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко зачитывает соответствующее объявление.Еще накануне Безуглая была снята с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля за критику главкома ВСУ Александра Сырского и других украинских генералов – то есть за дискредитацию армии во время военного положения, а потом она оказалась и на скандально известном сайте "врагов" "Миротворец".Безуглую нередко называют негласным рупором Офиса Президента – она озвучивает то, что не может быть заявлено официально. В материале для издания Украина.ру Елена Мурзина отмечала:"Зе команда торопится сбросить балласт в виде генералов, которые ничем не командуют, и других ненужных игроков. Чем меньше балласта, тем больше миллиардов успеет положить в карманы команда Зе. Времени остается малоУже никого не беспокоит то, о чем говорит народный депутат Украины прошлого созыва Игорь Мосийчук: "Что у Безуглой на языке, то у Ермака на уме. Склока между политическим и военным руководством приведёт к развалу страны".Это неважно. Страна и её развал никого не волнует. Перед поражением Зеленский и его команда отыгрывают последний спектакль. С "правдорубом Марьяной" в одной из главных ролей.Крысы, покидая тонущий корабль, пытаются сделать недоуменное выражение лица: "А нас за что? Это всё они!"По сути, сами разоблачения Марьяны Безуглой — это свидетельство того, что крах ВСУ близко."Кроме Безуглой на "Миротворце" 17 июля появились и украинские блогеры, которые недавно, после обстрела Киева и больницы "Охмаидет" призывали "остановить войну любой ценой". Среди них: Александр Волошин, Владислава Роговенко и Настя Умка, все попали в базу за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", "распространение российской пропаганды" и "участие в информационно-психологической операции России против Украины".Подробнее о заседании Совета Безопасности ООН - в материале Евгении Кондаковой Развели скотный двор и перевоспитали Зеленского: Лавров в СБ ООН рассказал, как Запад живёт по Оруэллу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240717/1056317348.html

https://ukraina.ru/20240717/1056311460.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, сергей лавров, марьяна безуглая, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, мид, пленные