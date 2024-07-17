https://ukraina.ru/20240717/1056310158.html

СМИ напомнили, как Зеленский отзывался о вероятном будущем вице-президенте США

СМИ напомнили, как Зеленский отзывался о вероятном будущем вице-президенте США - 17.07.2024 Украина.ру

СМИ напомнили, как Зеленский отзывался о вероятном будущем вице-президенте США

Сенатор Джей-Ди Вэнс ничего не понимает в событиях, которые происходят на Украине, а значит его мнение не имеет значения. Так комментировал заявление полугодичной давности вероятного будущего вице-президента США Владимир Зеленский

2024-07-17T13:51

2024-07-17T13:51

2024-07-17T14:12

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Журналист телеканала CNN попросила его ответить на заявление Вэнса о том, что никакая американская финансовая помощь Киеву не изменит ситуацию на фронте. Зеленский безразлично указал, что "риторика таких людей" не имеет значения. С учетом того, что среди мирных жителей на Украине даже и близко нет таких потерь, какие озвучил Зеленский, возможно, он имел ввиду как раз военнослужащих на фронте, оружие которым для продолжения боевых действий поставляет Запад. Напомним, Вэнс неоднократно высказывался по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. В конце прошлого года сенатор, комментируя попытки Зеленского выпросить 61 миллиард долларов, назвал позором и нелепостью его визит в США. СМИ уже отмечают, что Украина потерпит полное поражение в конфликте без помощи США на фоне выдвижения сенатора Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента от республиканцев и возможной победы на выборах экс-президента Дональда Трампа. Подробнее о том, как Трамп нанес ответный удар Вэнсом и почему его теперь нет смысла убивать читайте в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко.

https://ukraina.ru/20240717/1056291847.html

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новости, владимир зеленский, cnn, джей ди вэнс, дональд трамп, украина, сша, сво, военная помощь, военная техника