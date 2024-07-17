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Марат Хуснуллин: кто он

Марат Хуснуллин: кто он - 17.07.2024 Украина.ру

Марат Хуснуллин: кто он

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации

2024-07-17T14:21

2024-07-17T14:21

2024-07-17T15:35

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Марат Шакирзянович Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани.Образование высшее.В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "Экономика", в 2000 году — Открытый университет Великобритании по специальности "Профессиональный менеджмент".В 2006 году присвоена научная степень кандидата экономических наук.1983 год — лаборант обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института.1984–1986 годы — срочная служба в Советской армии.1986–1987 годы — лаборант ТСО Казанского финансово-экономического института.1987–1995 годы — главный бухгалтер, председатель кооператива "Темп", город Казань.1995–1997 годы — генеральный директор ООО "Интерпластсервис", город Казань.1997–2000 годы — генеральный директор ООО "Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс", город Казань.1999–2001 годы — депутат Государственного Совета Республики Татарстан от территориального Прикамского округа.2000–2001 годы — заместитель генерального директора — директор по материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП "ПЭО "Татэнерго".Май 2001 года — ноябрь 2010 года — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.Ноябрь — декабрь 2010 года — руководитель Департамента городского строительства Москвы.Декабрь 2010 года — январь 2020 года — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.21 января 2020 года указом президента назначен на должность заместителя председателя Правительства Российской Федерации.14 мая 2024 года вновь назначен заместителем председателя Правительства Российской Федерации.Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008 год), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2010 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016 год), орденом Почёта (2018 год), отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации (2017 год) и другими наградами.Заслуженный строитель Республики Татарстан, почётный строитель города Москвы, почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России, заслуженный строитель Российской Федерации.

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новости, казань, москва, великобритания, марат хуснуллин