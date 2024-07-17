Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область
16:51 17.07.2024 (обновлено: 16:52 17.07.2024)
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
С целью надлежащего контроля пропускного режима на блокпостах в той части Херсонской области, которую пока контролирует украинская армия, было принято решение ввести особый режим въезда и выезда. Об этом 17 июля сообщили в областной военной администрации
"Цель решения – обеспечение надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства", – сказано в телеграм-канале администрации.
Подробностей о том, что предусматривает особый режим не приводится.
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