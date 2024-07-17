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Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область

Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область - 17.07.2024 Украина.ру

Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область

С целью надлежащего контроля пропускного режима на блокпостах в той части Херсонской области, которую пока контролирует украинская армия, было принято решение ввести особый режим въезда и выезда. Об этом 17 июля сообщили в областной военной администрации

2024-07-17T16:51

2024-07-17T16:51

2024-07-17T16:52

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Подробностей о том, что предусматривает особый режим не приводится. Читайте также о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах в интервью командира подразделения "Царские волки" сенатора Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240628/1055877226.html

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новости, херсонская область, киев, украина, всу, мобилизация, сво