Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область - 17.07.2024 Украина.ру
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Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область
Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область - 17.07.2024 Украина.ру
Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область
С целью надлежащего контроля пропускного режима на блокпостах в той части Херсонской области, которую пока контролирует украинская армия, было принято решение ввести особый режим въезда и выезда. Об этом 17 июля сообщили в областной военной администрации
2024-07-17T16:51
2024-07-17T16:52
новости
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Подробностей о том, что предусматривает особый режим не приводится. Читайте также о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах в интервью командира подразделения "Царские волки" сенатора Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240628/1055877226.html
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Новости, Херсонская область, Киев, Украина, ВСУ, мобилизация, СВО

Киев внедрил особый режим въезда и выезда в Херсонскую область

16:51 17.07.2024 (обновлено: 16:52 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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С целью надлежащего контроля пропускного режима на блокпостах в той части Херсонской области, которую пока контролирует украинская армия, было принято решение ввести особый режим въезда и выезда. Об этом 17 июля сообщили в областной военной администрации
"Цель решения – обеспечение надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев и лиц без гражданства", – сказано в телеграм-канале администрации.
Подробностей о том, что предусматривает особый режим не приводится.
Читайте также о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах в интервью командира подразделения "Царские волки" сенатора Дмитрия Рогозина на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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"Полнейшая военная глупость": Живов о возможном наступлении ВСУ на Херсонском направленииВоенный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал обсуждаемую в медийном пространстве тему подготовки ВСУ нового контрнаступа, который якобы может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском
 
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