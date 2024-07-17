Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера, говорится в заявлении пресс-службы
"В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - указывается в документе.
Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.
Подробнее о вмешательстве альянса в конфликт - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру.