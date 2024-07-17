Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве - 17.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240717/1056312029.html
Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве
Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве - 17.07.2024 Украина.ру
Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера, говорится в заявлении пресс-службы
2024-07-17T14:47
2024-07-17T14:47
новости
киев
вашингтон
украина
йенс столтенберг
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1afc1f58a8131c25ea0b574683d2f2c7.jpg
"В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - указывается в документе.Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.Подробнее о вмешательстве альянса в конфликт - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру.
киев
вашингтон
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1c/1049764639_74:0:1497:1067_1920x0_80_0_0_cca5d75ac2c2fe08fb4665497b5fa500.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, вашингтон, украина, йенс столтенберг, нато
Новости, Киев, Вашингтон, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО

Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве

14:47 17.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Читать в
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера, говорится в заявлении пресс-службы
"В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - указывается в документе.
Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.
Подробнее о вмешательстве альянса в конфликт - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевВашингтонУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Белая птица с чёрной отметиной" – фильм-храм украинского кинематографа
15:31Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё
15:26Германия в два раза уменьшит объемы поддержки Украины
14:47Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве
14:44В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих
14:37Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат
14:21Марат Хуснуллин: кто он
14:19Марат Хуснуллин: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия
13:51СМИ напомнили, как Зеленский отзывался о вероятном будущем вице-президенте США
13:41Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и Москва
13:40Кремль отреагировал на прогнозы Дуды насчет войны России с НАТО
13:30Миротворец Орбан – яблоко европейского раздора
13:30Продвижение ВС РФ, горящие автомобили ТЦК в Одессе. Главное на Украине на 13:30 17 июля
13:19"Они отталкивают": Трамп сменил риторику в отношении антироссийских санкций
13:09Украинские дроны несколько раз атаковали спасателей в ДНР
12:43Лаврову сообщили итоги саммита "мира" по Украине, его швейцарский коллега "усвоил аргументы" Москвы
12:33За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров
12:13Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита
12:11Борьба с мобилизацией. В Одессе за ночь сожгли пять автомобилей военнослужащих
12:02"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"
Лента новостейМолния