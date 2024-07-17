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Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве

Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве - 17.07.2024 Украина.ру

Столтенберг назначил главу представительства НАТО в Киеве

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера, говорится в заявлении пресс-службы

2024-07-17T14:47

2024-07-17T14:47

2024-07-17T14:47

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"В качестве представителя Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине", - указывается в документе.Ранее Столтенберг по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в рамках саммита альянса в Вашингтоне заявил, что решил назначить высокого представителя альянса в Киеве для координации с украинскими властями.Подробнее о вмешательстве альянса в конфликт - в материале Анны Черкасовой Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру.

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