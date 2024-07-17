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Кремль отреагировал на прогнозы Дуды насчет войны России с НАТО
Кремль отреагировал на прогнозы Дуды насчет войны России с НАТО - 17.07.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на прогнозы Дуды насчет войны России с НАТО
Кремль не разделяет прогнозы президента Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с Западом. Об этом 17 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-17T13:40
2024-07-17T13:40
2024-07-17T13:40
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"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", - заверил официальный представитель Кремля.Накануне Дуда в интервью Wirtualna Polska указал, что Россия якобы представляет собой самую большую и прямую угрозу безопасности НАТО, а ее победа в конфликте на Украине может привести к началу большой войны. По его словам, сегодня НАТО следует "не считать дни" до начала конфликта, а начинать готовиться к нему. Он также заявил, что Украина может быть довольна вашингтонским саммитом НАТО, где страны альянса "послали ей четкий сигнал" о необратимости членства. Власти России называли стремление Украины в НАТО среди главных причин начала спецоперации. Отказ от интеграции стал одним из условий, озвученных Москвой для начала мирных переговоров. Другими Кремль называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от претензий на эти территории, а также снятие международных санкций против России. Киев не согласен с этими требованиями.Президент РФ Владимир Путин также неоднократно опровергал стремление России начать войну с альянсом. Подробнее об опасениях Дуды - в материале Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, украина, анджей дуда, дмитрий песков, владимир путин, нато, польша
Новости, Россия, Кремль, Украина, Анджей Дуда, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Польша
Кремль отреагировал на прогнозы Дуды насчет войны России с НАТО
Кремль не разделяет прогнозы президента Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с Западом. Об этом 17 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет, мы не разделяем такие прогнозы", - заверил официальный представитель Кремля.
Накануне Дуда в интервью Wirtualna Polska указал, что Россия якобы представляет собой самую большую и прямую угрозу безопасности НАТО, а ее победа в конфликте на Украине может привести к началу большой войны.
По его словам, сегодня НАТО следует "не считать дни" до начала конфликта, а начинать готовиться к нему.
Он также заявил, что Украина может быть довольна вашингтонским саммитом НАТО, где страны альянса "послали ей четкий сигнал" о необратимости членства.
Власти России называли стремление Украины в НАТО среди главных причин начала спецоперации. Отказ от интеграции стал одним из условий, озвученных Москвой для начала мирных переговоров. Другими Кремль называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отказ от претензий на эти территории, а также снятие международных санкций против России. Киев не согласен с этими требованиями.
Президент РФ Владимир Путин также неоднократно опровергал стремление России начать войну с альянсом.