https://ukraina.ru/20240717/1056317348.html

Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов

Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов - 17.07.2024 Украина.ру

Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире... Украина.ру, 17.07.2024

2024-07-17T16:40

2024-07-17T16:40

2024-07-17T16:40

видео

нато

россия

украина

сша

кнр (китай)

война

сво

спецоперация

крым

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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру оценил последствия катастрофы MH17, её влияние на развитие украинского конфликта, растущую вовлечённость НАТО в противостояние России и Украины, а также объяснил, к чему приведёт расширение присутствия Североатлантического альянса в Чёрном море. 00:29 – Катастрофа MH17: 10 лет спустя. Итоги расследования и его последствия; 07:28 – минские соглашения и вероятность новых переговоров с Киевом; 11:34 – о глобальном противостоянии США и России на Украине; 14:52 – какие цели преследует НАТО и как Альянс хочет завершить конфликт на Украине? Хватит ли ему сил на масштабную войну? 18:17 – Расширение присутствия НАТО в Чёрном море и восточных Балканах: подготовка к новой войне с Россией?

россия

украина

сша

кнр (китай)

крым

черное море

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, нато, россия, украина, сша, кнр (китай), война, сво, спецоперация, крым, черное море, видео