Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов - 17.07.2024 Украина.ру
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Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов
Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов - 17.07.2024 Украина.ру
Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире... Украина.ру, 17.07.2024
2024-07-17T16:40
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видео
нато
россия
украина
сша
кнр (китай)
война
сво
спецоперация
крым
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру оценил последствия катастрофы MH17, её влияние на развитие украинского конфликта, растущую вовлечённость НАТО в противостояние России и Украины, а также объяснил, к чему приведёт расширение присутствия Североатлантического альянса в Чёрном море. 00:29 – Катастрофа MH17: 10 лет спустя. Итоги расследования и его последствия; 07:28 – минские соглашения и вероятность новых переговоров с Киевом; 11:34 – о глобальном противостоянии США и России на Украине; 14:52 – какие цели преследует НАТО и как Альянс хочет завершить конфликт на Украине? Хватит ли ему сил на масштабную войну? 18:17 – Расширение присутствия НАТО в Чёрном море и восточных Балканах: подготовка к новой войне с Россией?
россия
украина
сша
кнр (китай)
крым
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видео, нато, россия, украина, сша, кнр (китай), война, сво, спецоперация, крым, черное море, видео
Видео, НАТО, Россия, Украина, США, КНР (Китай), война, СВО, Спецоперация, Крым, Черное море

Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов

16:40 17.07.2024
 
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру оценил последствия катастрофы MH17, её влияние на развитие украинского конфликта, растущую вовлечённость НАТО в противостояние России и Украины, а также объяснил, к чему приведёт расширение присутствия Североатлантического альянса в Чёрном море.
00:29 – Катастрофа MH17: 10 лет спустя. Итоги расследования и его последствия;
07:28 – минские соглашения и вероятность новых переговоров с Киевом;
11:34 – о глобальном противостоянии США и России на Украине;
14:52 – какие цели преследует НАТО и как Альянс хочет завершить конфликт на Украине? Хватит ли ему сил на масштабную войну?
18:17 – Расширение присутствия НАТО в Чёрном море и восточных Балканах: подготовка к новой войне с Россией?
 
ВидеоНАТОРоссияУкраинаСШАКНР (Китай)войнаСВОСпецоперацияКрымЧерное море
 
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