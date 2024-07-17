https://ukraina.ru/20240717/1056317348.html
Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов
Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов - 17.07.2024 Украина.ру
Против России – НАТО, против Китая – его "клоны": о новых войнах, которые готовят США – Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире... Украина.ру, 17.07.2024
2024-07-17T16:40
2024-07-17T16:40
2024-07-17T16:40
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нато
россия
украина
сша
кнр (китай)
война
сво
спецоперация
крым
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру оценил последствия катастрофы MH17, её влияние на развитие украинского конфликта, растущую вовлечённость НАТО в противостояние России и Украины, а также объяснил, к чему приведёт расширение присутствия Североатлантического альянса в Чёрном море. 00:29 – Катастрофа MH17: 10 лет спустя. Итоги расследования и его последствия; 07:28 – минские соглашения и вероятность новых переговоров с Киевом; 11:34 – о глобальном противостоянии США и России на Украине; 14:52 – какие цели преследует НАТО и как Альянс хочет завершить конфликт на Украине? Хватит ли ему сил на масштабную войну? 18:17 – Расширение присутствия НАТО в Чёрном море и восточных Балканах: подготовка к новой войне с Россией?
россия
украина
сша
кнр (китай)
крым
черное море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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видео, нато, россия, украина, сша, кнр (китай), война, сво, спецоперация, крым, черное море, видео
Видео, НАТО, Россия, Украина, США, КНР (Китай), война, СВО, Спецоперация, Крым, Черное море
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру оценил последствия катастрофы MH17, её влияние на развитие украинского конфликта, растущую вовлечённость НАТО в противостояние России и Украины, а также объяснил, к чему приведёт расширение присутствия Североатлантического альянса в Чёрном море.
00:29 – Катастрофа MH17: 10 лет спустя. Итоги расследования и его последствия;
07:28 – минские соглашения и вероятность новых переговоров с Киевом;
11:34 – о глобальном противостоянии США и России на Украине;
14:52 – какие цели преследует НАТО и как Альянс хочет завершить конфликт на Украине? Хватит ли ему сил на масштабную войну?
18:17 – Расширение присутствия НАТО в Чёрном море и восточных Балканах: подготовка к новой войне с Россией?