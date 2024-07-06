https://ukraina.ru/20240706/1056103972.html

Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнение экспертов

Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнение экспертов - 06.07.2024 Украина.ру

Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнение экспертов

Глава Венгрии Виктор Орбан находился с визитом в Москве. Его принял президент России Владимир Путин. А накануне Орбан встречался с Владимиром Зеленским в Киеве

2024-07-06T09:04

2024-07-06T09:04

2024-07-06T09:50

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Это был первый визит с 2012 года. В украинском МИДе уже отреагировали на визит венгерской делегации в Россию, подчеркнув, что этот визит не согласован с Украиной. Также верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Орбан не получал мандата от ЕС на посещение Москвы и встреча в Кремле проходит исключительно в рамках двухсторонних контактов Венгрии и России. Будут ли говорить лидеры Венгрии и России о перспективе и условиях мирного урегулирования украинского кризиса – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий ЕвстафьевОчень, думаю, "наш партнёр" Эрдоган, посланный давеча в адрес открытым текстом, сейчас локти кусает, что азовцев отдал Зеленскому. Именно тогда его потенциал посредничества закончился. С концам. А он и не понял. Ничего удивительного. Люди, выбирающие три рубля сейчас в любой ситуации, проигрывают всегда. Но, вот, "прогрева на переговоры" не вижу от слова совсем. Вижу прогрев - и не шуточный - на смену власти в Киеве. А ещё тест на то, кто и как будет идею переговоров подрывать. И какими средствами. Ясно, что Орбан приехал не от себя. "От себя" он бы просто не доехал в Москву. И, к слову, то, что он приедет было ясно дня два как. Так, что это ни разу не "неожиданный визит для переговоров о мире". Не надо натягивать Орбана на " сову" собственных идей о ситуации. И не надо становиться заложником своих схем. Тут, кстати, нельзя забывать и волшебное слово BRICS. Оно многое объясняет в текущих процессах. Но также понятно, что Орбан говорит не от имени Европы и даже не от имени большей части Европы. Да и вообще, - пока не станет примерно понятна политическая конфигурация в США, реальных переговоров не будет. То есть, в лучшем случае, - к началу сентября. И только при условии, если Киев (а, точнее, - Киев Зеленского) из интересов политического выживания и, заручившись поддержкой определённых сил, не пойдёт на мощную провокацию. Которая сломает всю логику. И последнее. Кремль только за период СВО обжёгся на попытках доверенностей с Западом три раза. И, думаю, теперь всё будет "по предоплате". На что, собственно, постоянно намекает и сам В.Путин. А так, - дело идёт к переговорам. Но это, как обычно, не точно.Политолог Вадим ТрухачевВ приезде Орбана в Москву главное - сам факт приезда. Впервые за два года руководитель страны ЕС и НАТО прибыл с визитом в Россию. Орбан сделал это во многом назло руководству Евросоюза и своим коллегам. Но раз уж он заявил мирное урегулирование на Украине в качестве приоритета - он и выполняет обещание. Никаких прорывов ожидать здесь не приходится. Но наши власти смогут сказать о прорыве "блокады", а Орбан - что он стоит выше всякого идеологического позёрства.Политолог Максим ЖаровВ России почему-то считается, что за миротворческой миссией Виктора Орбана стоит Китай. Но не в интересах Пекина так открыто подрывать устои Евросоюза, с которым китайцы по-прежнему надеются иметь отношения, параллельные тем, что имеют с Вашингтоном и Москвой. Так что скорее всего Орбан посещает Киев и Москву на свой собственный страх и риск, присущий любому удачливому политику-суперпопулисту.Аналитик Александр НосовичВизит Орбана в Москву выгоден и нужен России единственно тактически - в плане информационной работы с мировым общественным мнением. Россия хочет завершения конфликта, мирным путём, Россия готова к переговорам, Россия готова выслушать любого, кто предлагает ей возможности завершить боевые действия, на которые она вынуждена была пойти, защищая свою безопасность. Стратегически... Особый пиетет, питаемый к Виктору Орбану в России - рудимент повышенного внимания к Европе, которое давно неактуально в новой реальности. Страстное желание найти там "наших", пусть даже эти "наши" в Европе - изгои, которые ни на что не влияют и находятся в положении мальчиков для битья. В лучшем случае, если их вообще замечают. Всё равно приятно послушать на Первом канале, как какой-нибудь французистый француз с красивым акцентом говорит добрые слова про русскую культуру и Путина. При этом Орбан даже не "наш". Венгрия при нём вполне встроена в ЕС, НАТО и даже столь презираемую в Москве восточно-европейскую матрицу. "Особая позиция" Будапешта всегда сводится к тому, чтобы выбить Венгрии преференции в Брюсселе за отказ от этой позиции. Не было ещё ни одного пакета санкций ЕС, который заблокировала бы Венгрия. Эпатажный для европейцев стиль отношений с ними Будапешта оттеняет и загущает антироссийский консенсус, а вовсе не подрывает его. Так что приехал Орбан и приехал. Всё в копилку, это плюс. Пусть выскажет то, с чем он приехал. Только наивно думать, что признанная РФ недружественной страна НАТО, которая выбивает себе особые условия членства в ЕС на конфликте России и Запада вокруг Украины, может сыграть решающую роль в том, чтобы этот конфликт разрешился.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаОрбан решает интересы СОБСТВЕННОЙ страны... а не то, про что Вы думали... Его интересует транзит и газ... Труба идет через Украину... И трошки Закарпатья... Остальное ему пофик ибо он глава ВЕНГРИИ... А каждый глава своего Государства должен думать о СВОЕМ Государстве, а не НАТЕ, шмате и США с Лондоном...О подробностях визита в Россию премьера Венгрии Орбана - в статье Егора Леева "Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на Украине"

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