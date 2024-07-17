В украинских магазинах перестали продавать некоторые товары, на жалобы Киев реагирует стандартно -"ЦИПсО"
16:22 17.07.2024 (обновлено: 16:28 17.07.2024)
В результате регулярных отключений электроэнергии вне графика и высоких температур на Украине приняли решение не завозить в некоторые магазины скоропортящиеся продукты. Об этом сообщили украинские СМИ
По данным телеграм-канала "Политика страны", речь пока идет об отсутствии колбасной и молочной продукции. В качестве примера есть видео, снятое в одном из супермаркетов Днепропетровска.
Тем временем, на жалобы украинцев, связанные с длительным отсутствием электричества в "Центре противодействия дезинформации" (ЦПД) отреагировали привычно – все ролики, по мнению "экспертов", представляют часть "российской информкампании".
Речь шла о видео, которые жители страны выкладывают в популярную сеть Tik-Tok, где жалуются на непростые условия жизни в условиях жары, дефицит света и насильственную мобилизацию. В "Центре" считают, что таким образом тренд пропагандирует побег из Украины.
"ЦПД фиксирует продвижение в соцсети TikTok тренда, целью которого является поощрение граждан Украины к выезду за границу. Старт тренда осуществлялся искусственными аккаунтами с целью вызвать эмоции и получить органические отзывы и новые видео. Во всех "неудобствах" обвиняют украинские власти, а не России. Таким образом, враг пытается осуществить раскол внутри общества", – сказано в опубликованном сообщении.
В "Центре" также вспомнили недавний тренд, где уклоняющиеся от службы в украинской армии хвастались тем, что не попали на фронт.
Напомним, в апреле ЦПД обнаружил 365 вражеских телеграм-каналов, 65 нежелательных аккаунтов в сети Х и сеть из 83 вражеских TikTok-каналов, где были зафиксированы "информационные угрозы" под названием "уклонист" и "майдан-3".
Ранее украинские блогеры-миллионники массово призывали Владимира Зеленского к переговорам с Россией, однако их обвинили в пропаганде "нескрываемых российских нарративов", на инфлюенсеров также донесли с спецслужбы.
7 июля, 17:31Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт КорольчукПри неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать нагрузок и рухнуть энергетическая система Украины, такое мнение выразил эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук