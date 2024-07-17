https://ukraina.ru/20240717/1056309900.html

Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё

Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё - 17.07.2024 Украина.ру

Граффити правды. Честные художники знают о неонацистах в Украине и США всё

Силу искусства, воздействие его правды на умы людей в очередной раз подтвердила реакция главы Союза украинцев в Польше (СУвП) Мирослава Скурки на установленный недавно в Домоставе (Подкарпатское воеводство Польши) новый монумент жертвам Волынской резни 1943 года.

2024-07-17T15:31

2024-07-17T15:31

2024-07-17T15:32

сша

джо байден

дональд трамп

лондон

покушение

польша

волынская резня

украинский неонацизм

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Там, на памятнике, в проеме в виде креста изображен вздыбленный на пику маленький ребенок. А сама пика – это украинский неонацистский тризуб. И одновременно трезуб -- малый герб той Украины, которую с 1991 года мастырят на просторах бывшей УССР как агрессивную, русофобскую и опирающуюся на традиции и идеологию запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) * "неРоссию". Точнее – АнтиРоссию.Вот эта самая польско-украинская Скурка и считает, что такие памятники возбуждают ненависть в польско-украинских отношениях и могут навредить безопасности обоих государств.И знаете, почему? Да потому, что нынешние украинские неонацисты просроченного фюрера Владимира Зеленского боятся правды о Волынской резне. А правда эта в том, что инициаторами и непосредственным жестокими и звероподобными исполнителями убийства на Волыни более 100 тысяч невинных поляков, стариков и детей, женщин и мужчин были боевики ОУН-УПА*. В нынешней Украине каратели ОУН-УПА объявлены героями, поэтому украинская пропаганда не может признать их вину в резне. А нынешний киевский режим во всей своей работе опирается на идеологию и практику ОУН-УПА, но при этом очень хочет что-то получить и с Польши. Правда же о подлинной роли ОУН-УПА, нынешних предтеч укро-неонацистов, не только мешает Зеленскому что-либо канючить у Польши и опираясь на Польшу, с которой у Киева якобы всё на мази и вась-вась, но ставит на развилку польские власти.Официальная Варшава одной рукой финансирует украинствующую и бандерствующую контору Скурки из своего госбюджета и даже использует ее для пропаганды в украинской национальной среде идей ОУН-УПА*, чтобы предотвратить распространение русофильских взглядов в Польше и среди поляков.Однако другой рукой Польша финансирует установку памятников (или не препятствует ей) жертвам Волынской резни, потому что не может не обращать внимание на общественное мнение рядовых и нормальных поляков, которые на дух не выносят украинцев особенно в их неонациствующем варианте. Да, как дешевую раб силу охотно используют, но презирают так, что даже собранную украинскими полурабами-гастарбайтерами клубнику нередко кушать не могут. И уж, конечно же, всей своей польской душой жаждут вышвырнуть из своей страны всех этих укро-нахлебников, которые наводнили Польшу под видом беженцев от спецвоенной операции (СВО).Так что искусство, если оно искусство, а не мазня с лепиловом на службе пропаганды, правдиво и действенно. И если брать ситуацию в Польша, то эта страна наряду с Украиной – так уж получается -- несет свою долю ответственности за пропаганду в Восточной Европе неонацистской идеологии. И возрождения неонацизма, используемого как питательная среда животной русофобии.Но еще более правдивы стихийные или хорошо организованные граффити на стенах и заборах, мостах и гаражах, витринах магазинов и офисов. Искусство граффити специалисты обнаружили еще 30 тысяч лет до нашей эры. В форме доисторических наскальных рисунков и пиктографий, нанесенных на стены древними людьми, по-своему не чуждыми искусству, костями животных, камнями или просто и попавшими под руку пигментами. Людям уже мало было убить животных или себе подобных, чтобы похавать или поживиться чужим добром. Некоторые хотели запечатлеть сии деяния.И хотя сегодня многие спец спорят: дескать, наскальные рисунки появились в пещерах позже. Однако ценители людей настаивают на своем, утверждая, что уже члены доисторическим обществ в шкурах и с дубинами были людьми и ничто человеческое им не было чуждо. В том числе, и возвышенное, замешанное на тщеславии и тяге к прекрасному.Первые граффити были обнаружены в местах обитания строителей египетских пирамид, в Древней Греции и в Древнем Риме, в первых молельнях христиан. И уже тогда граффити были не только реакцией на то, что не все творчество людей было востребовано официозом или богатыми заказчиками. Граффити – это еще и стремление молниеносно и не согласуясь с сильными мира сего отобразить действительность такой, какая она есть. Или хотя бы представляется воображению художника, которому не чужда тяга к творчеству и переосмыслению действительности.Кроме того, граффити – это молниеносная фиксация правды жизни, того, что случилось вот сейчас и еще не спеленато общественными нарративами или постулатами других творцов. Отсюда и такое буйство современной "наскальной" живописи в современных индустриальных городах – от разноцветных или черно-белых пузатых букв, хаотично или упорядочено отражающих мысли художника, до настоящих шедевров изобразительного искусства, которым пока нет места в галереях и выставочных залах.И точно такие же так называемые политические граффити, фиксирующие текущую политику и актуальные события. Примеры этой максимальной точной актуальности почти одновременно появились на днях в Лондоне и в Батлере (штат Пенсильвания, США).В первом случае в Лондоне рядом с домом Пола Маккартни появилось граффити с группой Beatles и Зеленским.Оно довольно точно копирует легендарную фотографию "Beatles на зебре", однако дополнено изображением украинской просрочки Зеленского, которая, подленько или подобострастно скрючившись, ворует кошелек из кармана идущего последним гитариста Beatles Джорджа Харрисона.В Батлере же на стене дома появилось граффити с нынешним президентом США Джо Байденом, который держит в руках снайперскую винтовку. И изображено это напротив места, где на днях было совершено покушение на Дональда Трампа, который является главным конкурентом Байдена на предстоящих президентских выборах.И вы представляете: практически ни у кого не возникло вопросов, почему по обе стороны Атлантического океана объединены тягой к настенному искусству эти два фигуранта – Байден и Зеленский или Зеленский и Байден. Да еще в таком экзотическом исполнении.Потому что никакой экзотики в этих изображениях нет. Есть --наоборот – жесткая правда об их сути, о подлинных их деяниях и намерениях, которые чутко и максимально точно уловили художники-граффитчики. Зеленский – это не только политик-просрочка, но еще и банкрот-лузер, всемирная попрошайка, который превратил страну-развалину и страну-терпилу, бесстыдно выведя себя и ее на паперть в мольбах о всемирном подаянии.Но не только это. Зеленский -- еще и политик-вор, при котором буйным цветом расцвели не только коррупция и мздоимство, но и воровство. Точнее разворовывание всего, что плохо лежит – от госбюджета доя помощи Запада. И граффити точно говорит: приедь к Зеленскому даже Beatles, он не преминул бы пошарить по карманам и у "жуков". И что-то бы да упер!И с Байденом все просто. Этот не просто взрастил Зеленского, превратив того в покорного нахлебника, убивающего свою страну и свой народ по первой прихоти американцев, но и сам готов убивать. Тех, кто стоит у него на пути. И может лишить не только власти, но и возможности грабить уже свою страну. Точнее – от имени своей страны и своего поста, как делал это много лет его сын Хантер, прикрываясь должностью своего папашки – то вице-президента при президенте Барака Обаме, то собственным президентским постом.И конечно же, в граффити – аллегория. Байден – уже давно "дед Дементий" или "самоходный дед", страдающий деменцией и старческой немощью и потому вряд ли способный держать снайперскую винтовку в трясущихся передних конечностях. Но он всей своей деятельностью, своим словами, призывами и неуклюжими эскападами, переполненными и преисполненными ненавистью к Трампу, вложил оружие в руки убийц. Пока – несостоявшихся. Но кто знает, сколько еще ненавистников Трампа гуляют по просторам США. По вине Байдена и его оголтелых демократов в СМИ и прочих структурах, обрабатывающих незрелые мозги незрелых же американцев-фанатиков.И это именно Байден в своих корыстных политических целях вскормил, воспитал и удерживает у власти в Украине украинских неонацизм и его вольное или невольное олицетворение -- просрочку Зеленского.Так что всматривайтесь в сказочные и хаотичные россыпи художественного буйства на стенах домов. В них, как в каждой сказке, ложь, да в ней намек. Потому что от народа многое можно сознательно срыть. Но он бессознательно или, если хотите, на уровне подсознания чувствует правду. И выдает ее на-гора. В виде художественных образов. Сознательных или бессознательных.*- организации, запрещенные в РоссииБольше о покушении на Трампа читайте в статье "Кто хотел убить Дональда Трампа? И дичайший непрофессионализм спецслужб США — последние данные"

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сша, джо байден, дональд трамп, лондон, покушение, польша, волынская резня, украинский неонацизм