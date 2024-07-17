Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат
14:37 17.07.2024 (обновлено: 14:38 17.07.2024)
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
В рамках спецоперации "Безопасное Подляшье", начало которой запланировано на 1 августа, Польша привлечет около 17 тысяч военнослужащих. Об этом в среду сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Комыш, передает RMF24
"С 1 августа будет действовать новая миссия. Будут завершены две операции - одна была учебной, одна – по охране границы. Будет создана одна операция "Безопасное Подлясье", в которой будет участвовать до 17 тысяч солдат, – указал он.
Местом проведения операции станет польско-белорусская граница, где Варшава сократила попытки незаконного пересечения границы путем создания буферной зоны, уточнил министр.
Косиняк-Комыш также сообщил, что для обучения военнослужащих на границе были направлены полицейские, участвовавшие в миссии в Косово.
"Глава Министерства обороны также заверил, что все те, кто будет каким-либо образом оскорблять солдат польской армии и офицеров, защищающих польскую границу, будут страдать от последствий", – добавило СМИ.
Ранее в Генштабе ВС Белоруссии сообщали, что у границ со стороны Польши и Балтии уже развернуто десять боевых тактических групп численностью свыше 11 тысяч человек.
3 июля, 04:10Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут ПольшаГипотетическое вторжение ВСУ в Белоруссию может преследовать тактическую цель по отвлечению российских сил от линии фронта на Украине. Однако вероятнее всего, что украинское командование будет преследовать цель стратегическую. То есть попытается втянуть в конфликт войска НАТО, а именно - Польши