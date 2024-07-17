Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат - 17.07.2024 Украина.ру
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Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат
Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат - 17.07.2024 Украина.ру
Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат
В рамках спецоперации "Безопасное Подляшье", начало которой запланировано на 1 августа, Польша привлечет около 17 тысяч военнослужащих. Об этом в среду сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Комыш, передает RMF24
2024-07-17T14:37
2024-07-17T14:38
новости
польша
белоруссия
минобороны
генштаб
вооруженные силы украины
спецоперация
мигранты
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Местом проведения операции станет польско-белорусская граница, где Варшава сократила попытки незаконного пересечения границы путем создания буферной зоны, уточнил министр. Косиняк-Комыш также сообщил, что для обучения военнослужащих на границе были направлены полицейские, участвовавшие в миссии в Косово. "Глава Министерства обороны также заверил, что все те, кто будет каким-либо образом оскорблять солдат польской армии и офицеров, защищающих польскую границу, будут страдать от последствий", – добавило СМИ. Ранее в Генштабе ВС Белоруссии сообщали, что у границ со стороны Польши и Балтии уже развернуто десять боевых тактических групп численностью свыше 11 тысяч человек. Подробнее о "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией смотрите в интервью военного историка, научного сотрудника Мегионского городского музея, эксперта Общественной палаты Югры Александра Полищука в эфире Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, белоруссия, минобороны, генштаб, вооруженные силы украины, спецоперация, мигранты
Новости, Польша, Белоруссия, Минобороны, Генштаб, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, мигранты

Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат

14:37 17.07.2024 (обновлено: 14:38 17.07.2024)
 
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
© Пограничный комитет Беларуси телеграм-канал
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В рамках спецоперации "Безопасное Подляшье", начало которой запланировано на 1 августа, Польша привлечет около 17 тысяч военнослужащих. Об этом в среду сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Комыш, передает RMF24

"С 1 августа будет действовать новая миссия. Будут завершены две операции - одна была учебной, одна – по охране границы. Будет создана одна операция "Безопасное Подлясье", в которой будет участвовать до 17 тысяч солдат, – указал он.

Местом проведения операции станет польско-белорусская граница, где Варшава сократила попытки незаконного пересечения границы путем создания буферной зоны, уточнил министр.
Косиняк-Комыш также сообщил, что для обучения военнослужащих на границе были направлены полицейские, участвовавшие в миссии в Косово.

"Глава Министерства обороны также заверил, что все те, кто будет каким-либо образом оскорблять солдат польской армии и офицеров, защищающих польскую границу, будут страдать от последствий", – добавило СМИ.

Ранее в Генштабе ВС Белоруссии сообщали, что у границ со стороны Польши и Балтии уже развернуто десять боевых тактических групп численностью свыше 11 тысяч человек.
Подробнее о "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией смотрите в интервью военного историка, научного сотрудника Мегионского городского музея, эксперта Общественной палаты Югры Александра Полищука в эфире Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
3 июля, 04:10
Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут ПольшаГипотетическое вторжение ВСУ в Белоруссию может преследовать тактическую цель по отвлечению российских сил от линии фронта на Украине. Однако вероятнее всего, что украинское командование будет преследовать цель стратегическую. То есть попытается втянуть в конфликт войска НАТО, а именно - Польши
 
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