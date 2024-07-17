https://ukraina.ru/20240717/1056319884.html
В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО
В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО - 17.07.2024 Украина.ру
В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО
С февраля 2022 года в Харьковской области в результате ракетных обстрелов было повреждено более 700 энергетических объектов. Такие данные 17 июля привел руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, передает агентство "Укринформ"
2024-07-17T17:53
2024-07-17T17:53
2024-07-17T17:54
новости
харьковская область
олег синегубов
украина
энергосистема украины
сво
спецоперация
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Глава администрации напомнил, что сегодня в регионе работают графики отключения света, есть районы, где света нет по восемь и более часов. Нередко свет в регионах страны отключают вне установленного графика.Ранее сообщалось, что из-за нехватки электроэнергии в магазины на Украине перестали завозить скоропортящиеся продукты. Подробнее о том, почему энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой читайте в интервью эксперта Института энергетических стратегий страны Юрия Корольчука на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240407/1054359871.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
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новости, харьковская область, олег синегубов, украина, энергосистема украины, сво, спецоперация
Новости, Харьковская область, Олег Синегубов, Украина, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация
В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО
17:53 17.07.2024 (обновлено: 17:54 17.07.2024)
С февраля 2022 года в Харьковской области в результате ракетных обстрелов было повреждено более 700 энергетических объектов. Такие данные 17 июля привел руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, передает агентство "Укринформ"