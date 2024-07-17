В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО - 17.07.2024 Украина.ру
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В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО
В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО - 17.07.2024 Украина.ру
В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО
С февраля 2022 года в Харьковской области в результате ракетных обстрелов было повреждено более 700 энергетических объектов. Такие данные 17 июля привел руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, передает агентство "Укринформ"
2024-07-17T17:53
2024-07-17T17:54
новости
харьковская область
олег синегубов
украина
энергосистема украины
сво
спецоперация
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Глава администрации напомнил, что сегодня в регионе работают графики отключения света, есть районы, где света нет по восемь и более часов. Нередко свет в регионах страны отключают вне установленного графика.Ранее сообщалось, что из-за нехватки электроэнергии в магазины на Украине перестали завозить скоропортящиеся продукты. Подробнее о том, почему энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой читайте в интервью эксперта Института энергетических стратегий страны Юрия Корольчука на сайте Украина.ру.
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новости, харьковская область, олег синегубов, украина, энергосистема украины, сво, спецоперация
Новости, Харьковская область, Олег Синегубов, Украина, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация

В Харьковской области посчитали, сколько всего энергообъектов было повреждено с начала СВО

17:53 17.07.2024 (обновлено: 17:54 17.07.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДСНС України
Читать в
С февраля 2022 года в Харьковской области в результате ракетных обстрелов было повреждено более 700 энергетических объектов. Такие данные 17 июля привел руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, передает агентство "Укринформ"
"С (февраля 2022 года – Ред.) на территории Харьковской области было повреждено или уничтожено более 700 объектов электроснабжения и более 8 тысяч километров электросетей", – указал он.
Глава администрации напомнил, что сегодня в регионе работают графики отключения света, есть районы, где света нет по восемь и более часов. Нередко свет в регионах страны отключают вне установленного графика.
Ранее сообщалось, что из-за нехватки электроэнергии в магазины на Украине перестали завозить скоропортящиеся продукты.
Подробнее о том, почему энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой читайте в интервью эксперта Института энергетических стратегий страны Юрия Корольчука на сайте Украина.ру.
Пятая ТЭЦ Харькова
7 апреля, 15:02
Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушаетсяВ результате высокоточных ударов российской армии масштабные разрушения произошли на объектах энергосистемы Харькова. В городе введены жесткие графики отключений света, сообщил мэр Игорь Терехов
 
НовостиХарьковская областьОлег СинегубовУкраинаЭнергосистема УкраиныСВОСпецоперация
 
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