В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих
14:44 17.07.2024 (обновлено: 14:54 17.07.2024)
В результате успешного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ
Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – сказано в опубликованном сообщении.
Украинская сторона получила такое же количество военнопленных ВСУ.
Ранее омбудсмен Украины заявлял, что масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных, а российская сторона якобы не готова обменять задержанных.
В начале июня Владимир Путин называл точное количество военнопленных с двух сторон конфликта.
3 мая, 22:10Зеленский допустил обмен всех военнопленных с РФ до окончания СВО Обмен военнопленных по формуле "всех на всех" может быть возможен до того, как завершаться боевые действия, так как этому поспособствует швейцарский саммит по Украине, который запланирован на июнь 2024 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время общения с украинскими пограничникам