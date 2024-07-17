В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих - 17.07.2024 Украина.ру
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В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих
В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих - 17.07.2024 Украина.ру
В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих
В результате успешного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ
2024-07-17T14:44
2024-07-17T14:54
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Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Украинская сторона получила такое же количество военнопленных ВСУ.Ранее омбудсмен Украины заявлял, что масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных, а российская сторона якобы не готова обменять задержанных. В начале июня Владимир Путин называл точное количество военнопленных с двух сторон конфликта. Подробнее о том, почему украинские эксперты не верят своим и ждут сигналов от США читайте в материале автора Украина.ру Сергея Зуева.
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новости, россия, минобороны рф, вкс, вооруженные силы украины, военнопленные, всу, вс рф, сво
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВКС, Вооруженные силы Украины, военнопленные, ВСУ, ВС РФ, СВО

В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих

14:44 17.07.2024 (обновлено: 14:54 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДНР передала Киеву пленных силовиков
ДНР передала Киеву пленных силовиков - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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В результате успешного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ
Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – сказано в опубликованном сообщении.
Украинская сторона получила такое же количество военнопленных ВСУ.
Ранее омбудсмен Украины заявлял, что масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных, а российская сторона якобы не готова обменять задержанных.
В начале июня Владимир Путин называл точное количество военнопленных с двух сторон конфликта.
Подробнее о том, почему украинские эксперты не верят своим и ждут сигналов от США читайте в материале автора Украина.ру Сергея Зуева.
3 мая, 22:10
Зеленский допустил обмен всех военнопленных с РФ до окончания СВО Обмен военнопленных по формуле "всех на всех" может быть возможен до того, как завершаться боевые действия, так как этому поспособствует швейцарский саммит по Украине, который запланирован на июнь 2024 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время общения с украинскими пограничникам
 
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