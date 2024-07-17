В Россию из украинского плена вернулись 95 военнослужащих

Зеленский допустил обмен всех военнопленных с РФ до окончания СВО Обмен военнопленных по формуле "всех на всех" может быть возможен до того, как завершаться боевые действия, так как этому поспособствует швейцарский саммит по Украине, который запланирован на июнь 2024 года. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский во время общения с украинскими пограничникам